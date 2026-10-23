Motor hladce přejel Oceláře. Rytíři konečně pokořili Dynamo, rozhodlo prodloužení

České Budějovice s převahou vyhrály v Třinci, když domácí Oceláře porazily 6:2. Vedoucí celek tabulky poprvé v sezoně nebodoval a teprve podruhé prohrál. Kladenští Rytíři ukončili sérii šestnácti porážek proti Dynamu, zatímco Sparta prohrála šestý z posledních devíti zápasů.
Smolná třináctá minuta
Úvodní čtyři minuty se hráči Třince a Českých Budějovic spíše rozehrávali. Až poté se do samostatného úniku dostal Hudáček, bekhendovou kličku však nedotáhl do konce. Chvílí nato Michal Kovařčík v přesilovce po pohledném ťukesu trestuhodně zahodil vyloženou šanci. Nevyužitá početní převaha alespoň dostala Oceláře do tempa.
Nic moc jim to ale nebylo platné. Domácí obrana na začátku třinácté minuty zaváhala na útočné modré čáře, Krastenbergs vyrazil do úniku a nekompromisním zakončením poslal Motor do vedení. O minutu a půl později bylo pro hosty ještě veseleji, když se tentýž hráč protáhl podél mantinelu a přidal druhou branku.
A to ještě nebylo všechno, protože v osmnácté minutě zvýšil Olesen rychlou střelou zápěstím už na 3:0 pro hosty. Oceláři se však v úvodním dějství přece jen dokázali prosadit. V 20. minutě snížil v přesilovce Marko Daňo.
Na začátku druhé části hráli třinečtí hokejisté další přesilovku. Už zvedali ruce nad hlavu, ale rozhodčí po kontrole videa potvrdili, že puk nepřešel celým objemem brankovou čáru. Oceláři se nicméně dostávali do varu. V polovině utkání neproměnil gólovou šanci Roman, jehož zakončení na poslední chvíli zmařil obránce Kundrátek, zatímco brankář Klouček už byl mimo pozici.
I přes enormní převahu se domácí nadále nemohli prosadit. Motor tak soupeři v závěru druhé třetiny uštědřil lekci z produktivity, když mu na využití přesilovky stačilo pouhých pět vteřin. Koláček napřáhl na modré čáře a bombou do horního růžku překonal Kacetla počtvrté.
Na začátku třetí části zahodil v přesilovce další stoprocentní šanci Michal Kovařčík, po něm také Kubiesa. Na domácí dolehla křeč a ve snaze zvrátit nepříznivý vývoj utkání kazili řadu přihrávek. Necelých pět minut před koncem navíc znovu udeřili hosté, když Toman svižnou střelou zvýšil už na 5:1.
Domácím se nedařilo vůbec nic, zatímco Motoru vycházelo prakticky všechno, na co sáhl. V osmapadesáté minutě totiž Koláček využil přesilovku a vstřelil šestý gól Motoru. Oceláři v samotném závěru ještě korigovali stav. Na konečných 2:6 upravil skóre Pyrochta.
Sérii porážek ukončil syn hvězdy NHL
Kladenští začali snahu o ukončení série nezdarů proti neoblíbenému soupeři z východu Čech aktivně a brankář Subban si hned v úvodu připsal několik zákroků. Kladenského gólmana Brízgalu prověřil poprvé až v 5. minutě obránce Čerešňák.
Rytíři v polovině první třetiny nevyužili první přesilovou hru, v 17. minutě se ale dostali do vedení. Subbana překonal Konečný a stal se tak autorem jubilejního 9000. gólu klubu v nejvyšší soutěži.
V závěru první části ale Vigneault fauloval a Dynamo hned na začátku druhé třetiny v přesilovce vyrovnalo. Střelu Košťálka, který se do sestavy vrátil po skončení disciplinárního trestu, tečoval Smejkal a připsal si osmou branku v sezoně.
Kladno ale dvěma góly během 18 sekund odskočilo soupeři na 3:1. Nejprve se po Audettově akci prosadil Ojamäki a poté překvapil Subbana střelou ze středního pásma Pietroniro. Pardubičtí trenéři následně stáhli kanadského gólmana a poslali do branky Willa.
Ve 33. minutě hosté snížili, když se ze samostatného úniku prosadil Mandát. Krátce po buly se do dalšího brejku dostal Kelemen, Brízgala ale jeho šanci zlikvidoval. Středočeši poté přečkali Formanovo vyloučení a na začátku třetí třetiny měli štěstí, když Matěj Stránský trefil jen pravou tyč.
Nebezpeční ale byli i Rytíři. Aktivní byl Vigneault, Willa ale nepřekonal. Do slibné pozice se dostal Konečný, nezamířil však přesně. Po samostatné akci se neprosadil ani Klíma. A Dynamo za to domácí potrestalo. V 54. minutě byl vyloučen Jandus a Sobotka přesilovku využil už po třech sekundách. Obrat mohli dokonat Mandát nebo Nosek, Brízgala však jejich příležitosti zlikvidoval.
Hrdinou utkání se nakonec stal v 63. minutě Audette. Syn dlouholetého hráče NHL Donalda Audetta rozhodl o první kladenské výhře nad Pardubicemi od února 2022.
13. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 20. Daňo (M. Kovařčík, Kubiesa), 59. Pyrochta (M. Růžička, D. Voženílek) - 13. Krastenbergs, 14. Ahl (V. Nedorost, Klouček), 18. N. Olesen (Lantoši, Hoch), 40. J. Koláček (Štencel, Lantoši), 56. M. Toman, 58. J. Koláček (Lantoši). Rozhodčí: Šír, Obadal - Axman, Blažek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:2. Diváci: 5296.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Průšek, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Rayen Petrovický - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kurovský, P. Chlán, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Pour, Zachar, Ahl - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - M. Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.
HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 41. Kämpf (D. Kaše, O. Kaše), 45. T. Urban (Havelka, Jurčík). Rozhodčí: Jeřábek, Schenel - Šimánek, Thuma. Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 4420.
Litvínov: M. Tomek - S. Svozil, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, A. Polášek, V. Beran - D. Kaše, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Šámal - Gut, Jícha, Maštalířský - Havelka, Jurčík, T. Urban. Trenér: Reichel.
Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Robertson, Merežko, A. Čech, J. Chromiak - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - D. Simon, V. Petman, Teplý - L. Strnad, M. Filip, Schleiss - I. Sedláček, Jakub Lev, M. Petman. Trenér: Veber.
HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Cienciala (Hrivík), 40. T. Pavelka (Hrivík), 43. Cienciala (Š. Stránský) - 9. Witkowski (T. Zohorna), 20. Kollár. Rozhodčí: Pražák, Vrba - Augusta, Hnát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4752.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Yetman, Nellis, Abdul - Lacka, Hladonik, M. Kalus - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: S. Treille
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irvnig, Gulaši, Nedomlel - Hartl, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Kollár, Cingel, Kunc. Trenér: Zábranský st.
Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 24. J. Vlach, 37. F. Jansa (Faško-Rudáš), 59. R. Šimek (Filippi) - 29. Shore. Rozhodčí: Barek, Jaroš - Zíka, Maňák. Vyloučení: 5:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, Hampl - Sandberg, A. Najman, Lenc - J. Pérez, A. Musil, Rychlovský - Faško-Rudáš, Filippi, Petrovský - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Sparta: Kořenář - Krejčík, Mašín, N. Seppälä, Sirota, M. Seppälä, Tomov, Pavlák - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Sekáč - Řepík, Hradec, Vesalainen - Pospíšil, O. Najman, K. Hrabík - Daníček. Trenér: P. Augusta.
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 4:3 v prodl. (1:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 17. Konečný (Ryšavý, Hlava), 23. Ojamäki (Audette, Mendel), 24. Pietroniro (T. Tomek, Lisler), 63. Audette - 21. Smejkal (Košťálek, M. Stránský), 33. Mandát (Ščotka), 54. Sobotka (Tomášek, Smejkal). Rozhodčí: Sýkora, Květoň - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 4499.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, A. Kubík - Hlava, F. Přikryl, Ryšavý - M. Procházka, M. Marcel, M. Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.
Pardubice: M. Subban (24. Will) - Čerešňák, T. Dvořák, M. Tourigny, Ludvig, Košťálek, Ščotka, Gazda - Kondelík, T. Nosek, Kelemen - Mandát, Sobotka, Lauko - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - J. Stránský, Poulíček, Mikliš. Trenér: Pešán.
Mountfield Hradec Králové - BYD Energie Karlovy Vary 3:4 v prodl. (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Kevin Klíma (Kohout), 30. Vukojevic (Perret), 47. Perret (McCormack, Jergl) - 3. O. Beránek (Brickley, Jiskra), 6. Schmiemann (O. Beránek, Černoch), 22. Šťastný (N. Jones), 64. Brickley. Rozhodčí: Ondráček, Šindel - Rampír, Brož. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3660.
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Mudrák, A. Koch, Melancon, Vukojevic, Pláněk - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Perret - Nenonen, Kevin Klíma, P. Zdráhal - R. Kousal, Čacho, Kohout - od 21. navíc Pilař. Trenér: T. Martinec.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.
Tabulka:
1.
Třinec
13
11
0
1
1
56:30
34
2.
Pardubice
13
9
1
1
2
54:36
30
3.
Karlovy Vary
13
7
2
0
4
34:23
25
4.
České Budějovice
13
7
0
1
5
38:37
22
5.
Hradec Králové
13
5
2
1
5
38:35
20
6.
Kladno
13
4
3
2
4
37:39
20
7.
Liberec
13
5
0
4
4
36:36
19
8.
Plzeň
13
3
4
1
5
31:31
18
9.
Litvínov
13
5
1
1
6
30:33
18
10.
Sparta
13
5
0
2
6
35:33
17
11.
Brno
13
3
3
2
5
33:36
17
12.
Vítkovice
13
3
1
2
7
33:45
13
13.
Mladá Boleslav
13
3
1
1
8
29:46
12
14.
Olomouc
13
2
1
0
10
23:47
8
O poplatcích budou poslanci hlasovat nad ránem, prosadil Okamura. Opozice bušila do lavic
Sněmovna bude v prvním kole o zrušení rozhlasových a televizních poplatků hlasovat v sobotu 24. října ve 4:36. Rozhodla o tom hlasy vládní koalice na návrh předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury. Rozpravu k předloze, do níž je přihlášeno přes šest desítek poslanců, vládní tábor omezil na devět hodin. Řadovým poslancům omezil řečnickou dobu na nejvýše 20 minut.
Poplatek už postrádá logiku, hájil se Klempíř. Okamura obvinil ČT z manipulací
Sněmovna se v pátek večer začala zabývat vládním návrhem na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Novela předpokládá financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že jde o běžné evropské řešení, nejde podle něho o útok na veřejnoprávní média.
Návrat do země, která se točí v kruhu. Jak spadlé nádraží změnilo Srbsko
Když jsem v roce 1998 přijel poprvé do Srbska, bylo to rychlíkem Budapešť – Bělehrad. Rychlík byl jen podle jména. Značnou část doby jel rychlostí pomalejšího osobáku. Na hranici jsme čekali několik hodin. I přes důkladnou kontrolu začal po příjezdu do Srbska někdo vyhazovat z oken vlaku obrovské balíky, které připravení muž odnášeli ke stojícím autům. Co v nich bylo, netuším dodnes.