Moták poprvé nominoval. Bere tři nováčky a vrací se veterán, který hrál i druhou ligu

V premiérové nominaci nového kouče hokejové reprezentace Zdeňka Motáka pro listopadové Finské hry jsou tři nováčci - gólman Pavel Čajan z Litvínova, karlovarský obránce Matteo Kočí a třinecký útočník Matěj Kubiesa.
V nominaci, kterou oznámil dvaašedesátiletý Moták na dnešní tiskové konferenci v Praze, figuruje 31 hráčů - tři brankáři, deset obránců a 18 útočníků.
Navzdory nedávným zdravotním potížím je mezi vybranými jmény i dlouholetý kapitán národního mužstva na velkých akcích útočník Roman Červenka z Pardubic.
Po dlouhých šesti letech se vrací forvard Jan Myšák ze švédského týmu HV 71, jenž se představil na turnaji Karjala v Helsinkách v listopadu 2020.
Mezi vyvolenými je také obránce Andrej Šustr, který oblékl reprezentační dres naposledy koncem dubna 2024 v přípravném utkání v Trenčíně proti Slovensku. Pětatřicetiletý hráč finského Jukuritu působil v minulé sezoně ve druhé nejvyšší švédské soutěži.
V mužstvu je šest mistrů světa z předloňského šampionátu v Praze a Ostravě. Zlato tehdy slavili vedle kapitána Červenky útočníci Matěj Stránský, David Tomášek, Daniel Voženílek, Ondřej Beránek a Jakub Flek.
Moták nahradil v roli šéfa reprezentační střídačky strůjce tehdejšího úspěchu Radima Rulíka, jenž s celým trenérským štábem skončil po letošním květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.
Úvodní turnaj Euro Hockey Tour v nové sezoně rozehrají Češi za týden v pražské O2 areně duelem se Švédy.
Po pátečním přesunu na sever Evropy se utkají s finalisty posledního MS - v sobotu s domácím Finskem a v neděli zakončí vystoupení v Helsinkách soubojem se Švýcary.
Nominace českých hokejistů na Finské hry (Nocco Hockey Games) v Praze a Helsinkách (5.-8. listopadu):
Brankáři: Pavel Čajan (Litvínov; 0 zápasů), Dominik Frodl (Karlovy Vary), Jan Bednář (Ässät Pori/Fin.; 1),
obránci: Marian Adámek (10 zápasů/2 branky), Jakub Galvas (oba Třinec; 36/5), Tomáš Dvořák (30/1), Jan Košťálek (oba Pardubice; 50/6), Radek Kučeřík (29/0), Libor Zábranský (oba Kometa Brno; 45/1), Tomáš Galvas (Liberec; 16/0), Matteo Kočí (Karlovy Vary; 0/0), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 49/0), Andrej Šustr (Jukurit Mikkeli/Fin.; 31/5),
útočníci: Roman Červenka (231/67), Jiří Smejkal (68/10), Matěj Stránský (100/21), David Tomášek (všichni Pardubice; 92/27), Matěj Blümel (50/16), Filip Chlapík (51/16), Vojtěch Hradec (5/0), Michael Špaček (všichni Sparta Praha; 89/17), Ondřej Kovařčík (23/4), Matěj Kubiesa (0/0), Daniel Voženílek (všichni Třinec; 63/14), Jan Bambula (6/0), Ondřej Beránek (oba Karlovy Vary; 105/11), Jakub Flek (Kometa Brno; 125/33), Jakub Konečný (Kladno; 2/0), Jakub Rychlovský (Liberec; 10/3), Jan Myšák (HV 71/Švéd.; 2/0), Radim Zohorna (Färjestad/Švéd.; 33/4).
Program:
Čtvrtek 5. listopadu:
17:30 Finsko - Švýcarsko (Helsinky),
18:30 Česko - Švédsko (Praha).
Sobota 7. listopadu (Helsinky):
13:30 Švédsko - Švýcarsko,
17:30 Finsko - Česko.
Neděle 8. listopadu (Helsinky):
13:30 Česko - Švýcarsko,
17:30 Finsko - Švédsko.
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