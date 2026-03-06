Mocný finiš a Hradec je ve čtvrtfinále. Sparta bude muset do předkola

Hokejisté Hradce Králové porazili v závěrečném kole základní části extraligy Mladou Boleslav 3:1. Mountfield vyhrál pátý z posledních šesti zápasů a zajistil si účast ve čtvrtfinále. Plzeň zdolala Vítkovice 5:2 a z druhého místa si zajistila účast v Lize mistrů. Sparta padla 1:2 v prodloužení v Pardubicích a čeká ji předkolo.
52. kolo hokejové extraligy:
Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 12. Mendel (M. Forman, M. Procházka), 38. Konečný (Mendel, M. Forman), 59. M. Marcel (Audette) - 34. M. Sukeľ (Moravčík). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Lhotský, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).
Kladno: Brízgala - Mendel, M. Jandus, T. Tomek, Pietroniro, Michal Houdek, Trojna, Wylie - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Konečný, M. Forman - Bareš, Lisler, Ryšavý. Trenér: Plekanec.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, O. Baláž, Polášek, Moravčík, Šenkeřík, Komuls - Hlava, D. Kaše, M. Peroutka - Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, J. Peroutka, Hännikäinen - Zygmunt, Jurčík, Čajkovič. Trenér: Petr.
Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 10. Moses (Kohout, Kevin Klíma), 18. Moses (Kevin Klíma, Kohout),, 56. Moses (Kohout) - 11. Buchtele (R. Koblížek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 2:2, navíc Kevin Klíma (Hradec Králové) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4154.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Kalina - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Bunnaman, Nenonen - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Pour, Hašek, D. Sklenář - od 21. navíc Marha. Trenér: T. Martinec.
Mladá Boleslav: Mokry - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, A. Vlasák, T. Čermák, Gewiese, Vochvest, Skärberg - R. Koblížek, Fořt, Skalický - Gríger, Malínek, Buchtele - Rekonen, Berglund, P. Král - Suchý, Závora, Lichtag. Trenér: M. Hořava.
HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 28. Lalancette (J. Jeřábek, O. Rohlík), 31. Lalancette (Merežko, O. Rohlík), 34. M. Petman (Schleiss, Percy), 54. V. Lajunen (Lalancette, O. Rohlík), 56. Měchura (O. Rohlík) - 11. Hladonik (Hrivík), 21. Wesley (Edmonds). Rozhodčí: Pražák, Barek - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5628.
Plzeň: N. Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Filip, D. Simon - L. Strnad, Jakub Lev, I. Sedláček - O. Pšenička. Trenér: Jandač.
Vítkovice: Hrachovina - Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Port, Budík, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hrivík, Troock - Lednický, J. Šír, Hladonik - Macias, M. Hanzl, Hauser - Fronk. Trenér: Varaďa.
ŽIVĚ Trump: Od Íránu žádám bezpodmínečnou kapitulaci, žádná jiná dohoda nebude
S Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě bezpodmínečné kapitulace, uvedl v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Po výběru nového vůdce Íránu se podle něj Spojené státy a jejich spojenci zapojí do obnovy země. Trump dříve uvedl, že se musí osobně účastnit výběru íránského lídra a že Spojené státy mají na tuto pozici několik kandidátů.
ŽIVĚ Zelenskyj: Rusko nechce ukončit válku, chystá jarní ofenzivu na východě
Rusko se nechystá ukončit válku, naopak připravuje na jaro ofenzivu na východě Ukrajiny, uvedl v pátek na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Předtím navštívil vojáky v Doněcké oblasti, ohrožené chystanou ruskou ofenzivou. „Je důležité, aby naše pozice byly pevné,“ uvedl Zelenskyj ve videu, které podle agentury Reuters sám natočil ve městě Družkivka.
Krvavý nálet na dívčí školu. Proti USA mluví důkazy, postupují jako Rusové
Američané s Izraelci v sobotu udeřili na centra íránského režimu. Jenže při útoku na základnu v jihoíránském Minabu zasáhli základní školu, kde zemřelo nejméně 175 lidí. Mnohé z obětí byly děti. Bílý dům odpovědnost odmítá, ale americký deník The New York Times či televize BBC teď přinesly důkazy o tom, že na školu opravdu útočily americké síly. Podobnou taktiku přitom využívá ve válce i Rusko.
Kam až se může rozšířit válka v Íránu? Odpověď vás překvapí
Írán od začátku americko-izraelského bombardování zaútočil v odvetě na Izrael, Jordánsko, Bahrajn, Katar, Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Irák, Omán a nejnověji také na Ázerbájdžán. Raketu, která mířila na Turecko, sestřelila protivzdušná obrana NATO. Kam se konflikt ještě může rozšířit?
ŽIVĚ Nové spisy v kauze Epstein: Souvisí s obviněním Trumpa z napadení nezletilé
Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi publikovalo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald Trump sexuálně napadl nezletilou dívku. V únoru se v amerických médiích objevily zprávy, že ministerstvo tyto dokumenty zadržovalo. V pátek o tom informovala agentura Reuters.