Benative
6. 3. Miroslav
Sport

Mocný finiš a Hradec je ve čtvrtfinále. Sparta bude muset do předkola

ČTK

Hokejisté Hradce Králové porazili v závěrečném kole základní části extraligy Mladou Boleslav 3:1. Mountfield vyhrál pátý z posledních šesti zápasů a zajistil si účast ve čtvrtfinále. Plzeň zdolala Vítkovice 5:2 a z druhého místa si zajistila účast v Lize mistrů. Sparta padla 1:2 v prodloužení v Pardubicích a čeká ji předkolo.

neuvedeno
Stephen Moses se postaral o dva góly do sítě BoleslaviFoto: CTK
Připravujeme podrobnosti…

52. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Mendel (M. Forman, M. Procházka), 38. Konečný (Mendel, M. Forman), 59. M. Marcel (Audette) - 34. M. Sukeľ (Moravčík). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Lhotský, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Brízgala - Mendel, M. Jandus, T. Tomek, Pietroniro, Michal Houdek, Trojna, Wylie - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Konečný, M. Forman - Bareš, Lisler, Ryšavý. Trenér: Plekanec.

Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, O. Baláž, Polášek, Moravčík, Šenkeřík, Komuls - Hlava, D. Kaše, M. Peroutka - Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, J. Peroutka, Hännikäinen - Zygmunt, Jurčík, Čajkovič. Trenér: Petr.

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Moses (Kohout, Kevin Klíma), 18. Moses (Kevin Klíma, Kohout),, 56. Moses (Kohout) - 11. Buchtele (R. Koblížek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 2:2, navíc Kevin Klíma (Hradec Králové) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4154.

Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Kalina - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Bunnaman, Nenonen - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Pour, Hašek, D. Sklenář - od 21. navíc Marha. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: Mokry - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, A. Vlasák, T. Čermák, Gewiese, Vochvest, Skärberg - R. Koblížek, Fořt, Skalický - Gríger, Malínek, Buchtele - Rekonen, Berglund, P. Král - Suchý, Závora, Lichtag. Trenér: M. Hořava.

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Lalancette (J. Jeřábek, O. Rohlík), 31. Lalancette (Merežko, O. Rohlík), 34. M. Petman (Schleiss, Percy), 54. V. Lajunen (Lalancette, O. Rohlík), 56. Měchura (O. Rohlík) - 11. Hladonik (Hrivík), 21. Wesley (Edmonds). Rozhodčí: Pražák, Barek - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5628.

Plzeň: N. Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Filip, D. Simon - L. Strnad, Jakub Lev, I. Sedláček - O. Pšenička. Trenér: Jandač.

Vítkovice: Hrachovina - Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Port, Budík, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hrivík, Troock - Lednický, J. Šír, Hladonik - Macias, M. Hanzl, Hauser - Fronk. Trenér: Varaďa.

