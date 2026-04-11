Moc se chlubil? Hráči komentují údajný důvod pro vyhazov slavného kouče

Nedlouho poté, co v závěru základní části vystřídal na lavičce Vegas Bruce Cassidyho bouřlivák John Tortorella, přišel v hokejové NHL další šok. Islanders vyhodili trenéra Patricka Roye a přivedli zkušeného Petera DeBoera. Brzy se začalo řešit, co za neobvyklým tahem stálo.
S pozoruhodnou zprávou přišel v týdnu insider Frank Seravalli, podle něhož se proti Royovi postavili samotní hokejisté. Prý už měli dost toho, jak slavný Kanaďan neustále vytahuje své hráčské triumfy.
Připomeňme, že Roy je jedním z nejlepších brankářů historie. Nejvíc se proslavil v play off, kde jako klíčový muž vyhrál dva Stanley Cupy s Montrealem a další dva s Coloradem.
„Má na co vzpomínat a v životopisu se tím může chlubit, ale jako trenér ještě nevyhrál (v NHL získal Jack Adams Award pro kouče roku, ale velký týmový úspěch mu chybí, pozn. red.),“ prohlásil Seravalli.
„Brankář už to není, i když má místo v Síni slávy. Jako hlavní kouč tohle musí odložit stranou. Hráči mi řekli, že už měli dost toho, jak jim Roy vykládá o svých Stanley Cupech,“ dodal.
Veřejně to ale žádný hráč Islanders nepotvrdil, všichni oslovení se naopak postavili za Roye.
„Dál od pravdy to být nemohlo,“ kroutil hlavou nad zprávou útočník Mathew Barzal. „Když už, tak historky o týmech, s nimiž ty poháry vyhrál, jsme poslouchali rádi. Zvlášť Montreal nás zajímal. Vždycky zmiňoval, jak byli celý rok považováni za outsidery, právě takové řeči nás motivovaly.“
„Ta zpráva je naprosto absurdní,“ dodal.
„Ani nevím, co na to říct,“ přidal pro časopis The Hockey News další útočník newyorského mužstva Anders Lee. „Když už Patty (Roy) o zmíněných věcech mluvil, rozhodně nás to nijak nefrustrovalo. Vždycky to bylo relevantní k naší situaci, vždycky se nám snažil pomoct.“
Roy trénoval Islanders třetím rokem. Ve dvou předchozích sezonách vždy postoupil do play off, kde ale v prvním kole vždy vypadl po srážce s Carolinou.
V aktuální základní části dlouho držel svůj tým nad postupovou čarou, ale postupně spadl pod ni. Vyhazov dostal po čtyřech porážkách za sebou.
Generální manažer Mathieu Darche už tehdy jasně zmínil, že Roy nikdy neztratil důvěru kabiny.
Angažováním DeBoera chtěl tým nakopnout do závěrečných bojů v základní části a také předběhnout konkurenci. V létě by si zkušený kouč zřejmě mohl vybírat z vícero nabídek.
Islanders s ním podle zámořských médií podepsali smlouvu až do sezony 2028/29.
Newyorský mančaft v prvním klání pod novým lodivodem porazil Toronto, ale nadále zůstává mimo postupovou osmičku ve Východní konferenci. Tři zápasy před koncem má podle různých prognóz méně než 50procentní šanci na play off.
Policie ve střehu. V centru Prahy se střetli odpůrci a příznivci potratů
Nebylo loni v Praze vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla značně napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela". Po roce jsou dnes opět všichni v ulicích a Aktuálně.cz situaci mapuje. K potyčkám již došlo i letos, větším střetům brání policisté včetně těžkooděnců.
ŽIVĚ Vance je v Pákistánu. Začalo trojstranné jednání s Íránci o míru
V pákistánském Islámábádu dnes odpoledne začaly tolik očekávané trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. S odvoláním na zdroje a média to napsaly agentury Reuters a AFP.
"Sparta si z nás dělá srandu." Pardubický boss chce odvolat šéfa extraligy kvůli pokřikům fans
Majitel Dynama Pardubice Dědek žádá rezignaci ředitele hokejové extraligy Loukoty. Vyčítá mu, že nezakročil proti urážlivým pokřikům fanoušků Sparty.
Zlevnění energií podle Okamury? Nakupujme je zase v Rusku, radí
Řešením vysokých cen energií a pohonných hmot by bylo odebírání plynu a ropy z Ruska. Česko by tak mělo znovu diverzifikovat své zdroje a zajistit svou energetickou bezpečnost. V pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova to dnes řekl předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Česko se závislosti na dovozu z Ruska zbavilo v minulém volebním období po ruském vpádu na Ukrajinu.
Unikli krachu, nebo trčí na chvostu EU? Data ukazují život Maďarů za Orbánovy éry
Před 16 lety uchvátil moc v Maďarsku současný premiér Viktor Orbán (Fidesz). V nedělních volbách bude usilovat o to, aby ji udržel i v pátém volebním období po sobě. Jenže letos má dosud nejsilnějšího vyzyvatele, kdysi člena Fideszu, dnes opozičníka Pétera Magyara (Tisza). Na základě dat popisujeme, jak se středoevropská země od té doby změnila a jak se za Orbánovy vlády žije Maďarům.