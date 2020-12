Česko - Švédsko 1:7. Češi vedli 32 sekund, zbytek zápasu však nezvládli

V sestavě českého týmu pro dnešní utkání chybí útočník Adam Raška, který byl dodatečně potrestán za svůj faul z přípravného zápasu proti Slovensku. Český forvard vyfasoval od disciplinární komise stopku na jeden zápas. To by měla být pro národní tým do dvaceti let citelná ztráta. Raška nastupoval v první lajně a proti Slovensku posbíral dva body. V Myšákově řadě jej pro tento zápas nahradí Martin Lang.