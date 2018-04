Místo ostudy srdnatý boj o titul. Trenčín úchvatnou jízdu nedotáhl, ale obnovil ztracený lesk

před 26 minutami

Hokejisté Trenčína se před rokem udrželi v extralize s odřenýma ušima, letos sahali ve finále proti Banské Bystrici po obratu ze stavu 0:3. Sedmé utkání doma nezvládli, ale skomírající Duklu probrali k životu. Velkou měrou přispěl navrátilec Radivojevič.

Trenčín - Bylo to utkání o všechno. V případě zaváhání by držitelé čtyř titulů sestoupili do první ligy. Nestalo se. Trenčín v úterý 11. dubna 2017 porazil Detvu 4:0, obsadil v baráži druhé místo a začal se připravovat na další sezonu v extralize. Že si v ní zahraje finále? To nečekali ani nejvěrnější.

Bývalý armádní klub přivedl v létě zkušené obránce Petera Frühaufa či Tomáše Starostu, který se pak objevil na hrách v Pchjongčchangu. Tým neopustil ani další olympionik Peter Ölvecký, zůstal také Marcel Hossa. Největší posilou a kapitánem se stal Branko Radivojevič z Liberce.

Dvojnásobný medailista ze světových šampionátů v Trenčíně hvězdnou kariéru rozjížděl, rozhodl se ji tam i zakončit a pomoct milované Dukle z nesnází. "Přišel bych, i kdyby se tu hrála nižší soutěž. Prvním krokem je návrat do play off, ale já sním o vyšších příčkách," prohlásil tehdy.

Radivojevič hovořil spíše o horizontu několika let, ale nakonec vystřelil Duklu zpátky na výsluní už v první sezoně. Trenčín začal nový ročník dvanácti výhrami a ze stadionu Pavola Demitry udělal nedobytnou tvrz. Později přišel určitý pokles a do play off prošla Dukla ze třetího místa.

Ve čtvrtfinále Trenčín vyřadil Poprad bez ztráty kytičky, v semifinále uhrál Zvolen proti Dukle jen dva body. Domácím duelům přihlížel vyprodaný stadion, město pod hradem Matúše Čáka ožilo hokejem. "Připomnělo mi to slavnou federální éru," řekl na adresu fanoušků kapitán Radivojevič.

Očekávané finále proti obhájcům z Banské Bystrice nerozehrála Dukla dobře. První dvě utkání ztratila v prodloužení a na nájezdy, po výprasku 1:6 venku už byla na hraně. Jenže je to právě Trenčín, kdo má patent na obraty ze stavu 0:3. Dokázal to už dvakrát a jako jediný na Slovensku.

Dukla byla na odpis ve čtvrtfinále 2008 a 2011 proti Martinu, respektive Slovanu, ale dokázala vyhrát čtyřikrát za sebou. A k úžasnému zvratu se nadechla také letos ve finále. Svěřenci Petera Oremuse srovnali na 3:3 a měli výhodu rozhodujícího utkání na domácím ledě. Co si přát více?

Zlatou tečku za velkým návratem však Trenčín nenapsal, třetí historický obrat nedokonal. Banská Bystrica se včas zmátořila a v sedmém utkání zvítězila 5:1. "Došly nám síly. Chci poděkovat divákům, takové šílenství jsem zažíval jako chlapec a teď i na vlastní kůži," sděloval Radivojevič.

V sedmatřiceti letech se stal nejužitečnějším hráčem play off, Trenčínu pomohl ke stříbrné medaili osmi brankami a devíti nahrávkami. Místo ostudy vytáhl tým nahoru. "Všichni v naší organizaci odvedli kus práce. Trenčín je hokejové město, jen je třeba to dobře nastavit," uvedl kapitán.

Manažer slovenské reprezentace Miroslav Šatan nepřemluvil útočníka se zkušenostmi z Ruska nebo z NHL ke startu na olympiádě a Radivojevič se nepředstaví ani na šampionátu v Dánsku. Po náročné sezoně se cítí unavený, chce vydechnout a dále se věnovat práci na klubové scéně.

Fanoušci Trenčína se týmu odvděčili za sezonu velkou děkovačkou po prohraném finále, hráči se fotili s transparentem pro Pavola Demitru. Jasná zpráva, že kdysi mocný klub je zase na vzestupu. Pod dohledem legendy, jejíž podobizna shlíží na led přímo na stařičkém stadionu.

To Banská Bystrica dokázala obhájit mistrovský titul z loňska, ale její příznivci zanechali ve finále rozporuplné dojmy. Po skončení šestého zápasu, v němž Trenčín srovnal sérii na 3:3, vnikli členové fanklubu Ultras Iskra do zázemí stadionu. Uráželi hráče a prali se s pořadateli.

Následně napsali zástupci Iskry na Facebook prohlášení, v němž uvedli, že s hokejem končí. Že nechtěli vyvolat žádný konflikt, jen probrat situaci s hráči. "Hazardovat se jménem klubu a města musí mít následky," stojí tam. Část fanoušků Banské Bystrice tak finálovou sérii předčasně vzdala.

Proti chování problémové skupiny se ostře ohradilo vedení klubu a před sedmým finále uvedlo, že podporu těchto fanoušků nepotřebuje. Navíc jim chce na základě policejního vyšetřování zakázat vstup na stadion.

Banská Bystrica je přitom jasně nejúspěšnějším slovenským klubem posledních let. Finále extraligy hrála letos už počtvrté za sebou.