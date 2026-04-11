Mimo komfortní zónu? To mělo být vždycky, zní ze Sparty. K titulu ji může vést paradox

Parádní podívanou nabízí extraligové semifinále, v němž Sparta vzdoruje favorizovaným Pardubicím. Za stavu 2:2 dnes někdo z nich učiní významný krok k postupu do finálové série. Pražští hokejisté jsou přitom vzhledem k předchozím sezonám v paradoxní situaci.
Základní částí se spíše protrápili. Sedmé místo z ní nemůže klub velikosti Sparty hodnotit jinak než jako neúspěch.
V předkole proti Kladnu byli sparťané tři minuty od potupného vyřazení. Ve čtvrtfinále s Plzní otáčeli dokonce ze stavu 1:3, ale zvládli to. Poprvé v historii vyhráli v sérii play off sedmý zápas.
„Morálně i psychicky to Spartu obrovsky zvedlo,“ tušil před startem semifinále proti Pardubicím bývalý trenér obou týmů Václav Sýkora.
„Spartu ten průběh play off stmelil, sáhli si na to, jak musí hrát. Dokonce Spartě věřím trochu více než Pardubicím,“ rozebíral před týdnem v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Nečekal jednoznačnou záležitost pro Pardubice, vítěze základní části a největšího favorita extraligy.
A jeho odhad nebyl špatný, protože podle herního obrazu série měla k vedení 3:1 blíže spíše Sparta. Jen ji třeba v utkání číslo tři srazily nezvládnuté nájezdy.
„Kdybych si měl jít vsadit, vsadím na Spartu, že to vyhraje celé,“ vypálil v podcastu Bago někdejší útočník a juniorský mistr světa Zdeněk Blatný.
Ten přitom Spartu dříve kritizoval a ve vyřazovacích bojích jí nevěřil, za což se ostatně sparťanským fanouškům přímo ve vysílání omluvil.
Sami hráči si po středečním čtvrtém utkání libovali, jak zvládli klíčový moment ve třetí třetině.
Za stavu 3:2 pro Spartu byl v čase 52:14 vyloučen Niko Seppälä na pět minut plus do konce utkání za faul kolenem na Jáchyma Kondelíka.
Dynamo mohlo v dlouhé přesilovce zápas nejen srovnat, ale i otočit. Zvlášť s obávaným přesilovkovým komandem Romana Červenky a Lukáše Sedláka. Sparta však celých pět minut díky velké obětavosti přestála.
„Měli jsme tam hodně bloků, hodně obětavosti, to je v play off potřeba. Pardubice tam neměly skoro žádnou střelu na branku,“ vyprávěl pro klubový web útočník Pavel Kousal.
„Umlátili jsme to a ubojovali,“ hodnotil Michal Řepík. „Odblokovali jsme to, odmakali. Nechceme na ledě nechat nic zadarmo,“ dodal.
V několika slovech shrnul to, co Spartě v předchozích letech v sériích play off chybělo. A také proto čeká na titul nekonečně dlouho od roku 2007.
„Mělo to tak být vždycky,“ reagoval Kousal na webu Sparty na otázku, zda je letošní play off odpovědí na častá tvrzení, že sparťané nejdou mimo svou komfortní zónu.
„Někdy bylo obětavosti trošku méně, ale my v ní musíme pokračovat a nesmíme z ní upustit,“ přidal Kousal.
On i Řepík zažili v předchozích letech hořká zklamání, kdy Spartě protekly mezi prsty nadějně rozjeté série s Třincem nebo Kometou.
Tehdy byli Pražané na papíře favority, ale nezvládali klíčové situace a podceňovali je.
Proto dostali gól dvě desetiny sekundy před sirénou a proto sledovali radost soupeře v poslední minutě sedmého zápasu, zatímco jejich obránce ležel za bránou v domnění, že byl faulovaný.
Nyní je k titulu, který v tuto chvíli například zmíněný Blatný tipuje, může vést paradox. Letos jsou totiž proti Pardubicím papírovým outsiderem, ale hráči v sobě našli dříve nepoznané vlastnosti.
Nicméně k poháru má Sparta pořád relativně daleko. Nejdříve potřebuje zvládnout dvě utkání proti Dynamu a ve finále by ji pravděpodobně čekal každoroční soupeř Třinec.
Páté semifinále v Pardubicích se hraje dnes od 19 hodin, deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobný online přenos.
