Michálek se přes krizi přenesl. Teď dostane opět šanci v Arizoně

Obránce Zbyněk Michálek má šanci na první starty v NHL v této sezoně, v které dosud působil na farmě Arizony v Tucsonu.

Glendale - Vedení Coyotes povolalo čtyřiatřicetiletého Zbyňka Michálka do prvního týmu před sérií pěti venkovních zápasů, kterou Arizona načne dnes v Nashvillu.

Michálek putoval na farmu 17. října a nedostal příležitost ani v přípravných zápasech. V Tucsonu v této sezoně sehrál 43 utkání a připsal si 14 bodů za šest branek a osm asistencí. Rodák z Jindřichova Hradce má na kontě v NHL za Coyotes, Pittsburgh a St. Louis celkem 781 zápasů a 178 bodů za 42 gólů a 136 přihrávek. Ve 26 duelech play off přidal čtyři asistence.

Kouč Dave Tippett ocenil, jakým způsobem se Michálek k pobytu v AHL postavil. "Mohl jít na farmu se špatnou náladou. Byl ale pozitivní a pomohl našim mladým hráčům. Podával na farmě dobré výkony a těším se na to, jak bude hrát, když dostane šanci," řekl Tippett deníku The Arizona Republic. Michálek je v historii Coyotes druhý mezi obránci s 609 odehranými zápasy a sedmý se 140 body.

"Ať se mi to líbí nebo ne, musím to brát tak, jak to je. Jsem profesionál. Musím si vzít to nejlepší z takové nepříjemné situace. Pořád mě hokej baví," uvedl před měsícem Michálek.

"Když se vhodí puk, je mi jedno, kde hraju, v jakém jsem týmu nebo lize. Snažím se dělat to nejlepší, abych pomohl mužstvu k vítězství. Na tom se pro mě nic nezměnilo," dodal Michálek, který připustil, že může po sezoně po skončení dvouletého kontraktu celkem na 6,4 milionu dolarů zvažovat působení v Evropě či konec kariéry.

