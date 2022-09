Další hokejový supertalent. Ve 14 letech zpražil elitu, kvůli věku ale musí odejít

Connor Bedard, v němž někteří vidí nového McDavida, ještě ani neprošel draftem NHL a Kanada už vyhlíží dalšího supertalentovaného mladého hokejistu. Je jím teprve 14letý Gavin McKenna.

Draftu NHL se McKenna může zúčastnit až v roce 2026, už teď ale poutá pozornost širší hokejové veřejnosti.

O víkendu prožil debut v elitní severoamerické juniorce WHL, kde nastupují i 20letí hráči. McKenna nejenže stíhal, ale dokonce posbíral čtyři asistence a jednou vystřelil na bránu. Při vítězství Medicine Hat nad Lethbridge 9:1 byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

"Něco takového jsem tedy nečekal, ale je to hezké. Hned mi narostlo sebevědomí," prohlásil útočník.

Navázal tak na povedenou přípravu a čtyři měsíce po draftu WHL ukázal, proč si ho Medicine Hat vybralo jako celkovou jedničku. "Už jsem pracoval s hodně hráči a on určitě patří mezi ty špičkové," prohlásil o McKennovi generální manažer a trenér albertského klubu Willie Desjardins, který před lety trénoval v NHL Vancouver a krátce Los Angeles.

"Má zcela výjimečný přehled o hře a s pukem na holi je sebejistý," pokračoval. "Určitě dokáže hrát proti starším klukům, doteď si vedl opravdu skvěle. Kdyby byl starší, zůstal by s námi."

McKenna se dostal do pozoruhodné situace. Přestože ve WHL zazářil hned v prvním ostrém klání a od trenéra slyší chválu, nemůže v soutěži zůstat, protože je moc mladý.

WHL slouží především hráčům kolem 18 let, kteří se připravují na profesionální úroveň. Mnozí z nich projdou draftem NHL. Z aktivních českých hokejistů tuto juniorku okusili třeba obránci Radko Gudas a Libor Hájek, v současném ročníku do ní naskočí asi tucet jejich krajanů.

Čtrnáctiletí a patnáctiletí hráči, jakkoliv výjimeční jsou, můžou ve WHL odehrát pouze pět "základních" zápasů. Další starty mohou obvykle přidat až ve chvíli, kdy jejich dorosteneckému týmu skončí sezona. To znamená přijít zpátky do juniorky na play off.

V minulém ročníku nastupoval McKenna v dorostenecké soutěži CSSHL, kde v konkurenci starších hráčů ovládl ligovou produktivitu. Ve 35 kláních posbíral 65 bodů (23+42).

Zaujal také tím, odkud pochází, neboť není Kanada jako Kanada. McKenna se narodil a vyrůstal v teritoriu Yukon, které je zhruba šestkrát větší než Česko, ale žije tam jen asi 40 tisíc lidí, protože jde o promrzlý kus země kousek od Aljašky.

McKenna stejně jako většina lidí v Yukonu bydlel ve městě Whitehorse. Na malém venkovním hřišti, které mu otec Willy postavil vedle domu, trénoval i ve 30 stupních pod nulou. Také se v dětství hodně nacestoval, neboť nižší konkurence v řídce osídleném teritoriu mu neslibovala moc prostoru na rozvoj.

Není náhoda, že v posledním ročníku NHL hrál jediný hokejista z Yukonu - nadějný centr Buffala Dylan Cozens.

To hráčů z provincie Ontario bylo ve slavné lize kolem dvou stovek, desítky zástupců měl také Quebec nebo Alberta. Na nule zůstaly pouze dva ze třinácti kanadských regionů - Nunavut a Severozápadní teritoria, kde kvůli mrazu také moc lidí nenajdete.

McKenna zatím Yukonu dělá dobré jméno, mnozí už ho vidí jako hvězdu draftu 2026. "V každém případě je to kandidát na první desítku. Kdybych si měl vsadit, tak řeknu, že bude mezi prvními třemi," prohlásil dlouholetý skaut Thomas Roost.