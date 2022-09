Další hokejový supertalent. Ve 14 letech zpražil elitu, kvůli věku ale musí odejít

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová ve čtvrtek přicestovala do Jižní Koreje, aby demonstrovala sílu spojenectví mezi Washingtonem a Soulem. Stalo se tak den poté, co Severní Korea provedla další test balistické střely. Informovala o tom agentura AFP.

Harrisová do Jižní Koreje přiletěla z Japonska, kde se zúčastnila státního pohřbu japonského expremiéra Šinzóa Abeho, který se stal obětí atentátu. V Jižní Koreji se setkala s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem a hodlá také zavítat do demilitarizované zóny mezi Severní a Jižní Koreou. Podle AFP by to mohlo vyvolat kritické reakce ze strany Pchjongjangu.

Loni v srpnu navštívila demilitarizovanou zónu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, Severní Korea ji tehdy označila za "největšího ničitele mezinárodního míru".

Severní Korea provedla ve středu svůj nejnovější raketový test a představitelé v Soulu a Washingtonu varovali, že připravuje rovněž novou jadernou zkoušku. Ta by se podle jihokorejské rozvědky mohla uskutečnit příští měsíc, po sjezdu Komunistické strany Číny, jež je nejdůležitějším spojencem KLDR.