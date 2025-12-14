Přeskočit na obsah
Hokej

Těžko se mi hledají slušná slova, hlesla hvězda. Pittsburgh předvedl nevídaný kolaps

ČTK,Sport

V nočním programu zámořské NHL se velkým obratem blýskli hokejisté San Jose. Sharks na ledě Pittsburghu ještě 13 minut před koncem prohrávali 1:5, v závěru ale dokázali srovnat a v prodloužení zpečetil otočku druhým gólem v zápase John Klingberg.

NHL: San Jose Sharks at Pittsburgh Penguins
Útočník San Jose Macklin Celebrini (71) a forvard Pittsburghu Ben Kindel (81)Foto: REUTERS
"Je to jeden z těch momentů, které v sezoně přicházejí a díky kterým se tým posouvá dál. Dokázali jsme si, jakou máme sílu a že se nikdy nevzdáme. Kluci dnes dokázali velkou věc," řekl trenér Ryan Warsofsky.

"Těžko se mi hledají slušná slova," uvedl po porážce s bývalým týmem obránce Penguins Erik Karlsson. "Do páté minuty třetí třetiny jsme hráli skvělý hokej a utkání jsme měli pod kontrolou, poté jsme ale začali hrát mechanicky a znovu jsme si potvrdili, že tahle liga nic neodpouští," dodal.

Brankář Tristan Jarry vstoupil výhrou do angažmá u hokejistů Edmontonu, kam odešel právě z Pittsburghu. Oilers díky třem bodům Connora McDavida a Leona Draisaitla porazili domácí Toronto 6:3 a v Západní konferenci NHL se posunuli na sedmé místo.

David Tomášek za vítěze odehrál přes osm minut a nebodoval.

Jako jediný z českých hráčů se v sobotním programu zapsal do statistik Ondřej Palát, který v odpoledním utkání zaznamenal dvě asistence při výhře New Jersey 4:1 nad Anaheimem.

Jarry nastoupil pouhý den po výměně z Pittsburghu a zlikvidoval 25 střel. "Je to pořád stejná hra, jen ji aktuálně hraju na jiném místě a v jiném dresu. Snažil jsem se v týmu co nejrychleji zabydlet a být klukům platný. Doufám, že se mi to podařilo," řekl Jarry.

Hlavními tahouny Edmontonu byli hvězdní centři McDavid a Draisaitl. Kanadský útočník zaznamenal dva góly a asistenci a jako druhý hráč v sezoně překonal hranici 50 bodů. V posledních pěti zápasech McDavid nasbíral 15 bodů (7+8) a z druhého místa v produktivitě soutěže ztrácí na vedoucího Nathana MacKinnona z Colorada už jen čtyři body. Draisaitl si připsal tři asistence a posunul se na páté místo kanadského bodování.

Německý útočník se dostal i před nejproduktivnějšího Čecha Martina Nečase, který v domácím duelu Colorada proti Nashvillu vyšel bodově naprázdno a zůstal na 43 bodech (14+29). Avalanche i bez jeho příspěvku vyhráli 4:2 a dál neochvějně vládnou NHL. Bodově naprázdno vyšli pouze dvakrát z 32 zápasů a v čele ligy mají už šestibodový náskok před druhým Dallasem.

Stars s Radkem Faksou v sestavě totiž nedokázali vstřelit gól Floridě a na domácím ledě podlehli Panthers jednoznačně 0:4. Dva góly dal Brad Marchand, jenž se s 18 brankami dělí o sedmé místo mezi nejlepšími střelci v lize. Přes 20 gólů dali jen MacKinnon (26), Morgan Geekie (22) a Jason Robertson (20).

V sestavě Minnesoty se poprvé od poloviny listopadu objevil David Jiříček. Český bek odehrál při výhře 3:2 nad Ottawou téměř 15 minut, do statistik se nezapsal a dál čeká na první bod v sezoně.

NHL:

New Jersey - Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 17. Noesen, 26. Cotter, 38. Glass (Palát), 58. Brown (Palát) - 14. Terry. Střely na branku: 22:31. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:50 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 15.755. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Noesen, 3. Lammikko (všichni New Jersey).

Minnesota - Ottawa 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky: 24. Pitlick, 37. Hartman, 60. Eriksson Ek - 40. Stützle, 46. Cozens. Střely na branku: 25:35. Diváci: 18.058. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Wallstedt, 3. Johansson (všichni Minnesota).

Pittsburgh - San Jose 5:6 v prodl. (1:1, 3:0, 1:4 - 0:1)

Branky: 13. Crosby, 21. McGroarty, 30. Hayes, 40. Rust, 46. Mantha - 11. a 59. Toffoli, 48. a 63. Klingberg, 55. Eklund, 58. Celebrini. Střely na branku: 43:32. Diváci: 17.659. Hvězdy zápasu: 1. Klingberg, 2. Toffoli (oba San Jose), 3. Mantha (Pittsburgh).

NY Islanders - Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 4. M. Schaefer, 11. Ritchie, rozhodující sam. nájezd Heineman - 31. D. Raddysh, 44. Mose. Střely na branku: 17:34. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Duclair, 3. Schaefer (všichni NY Islanders).

Philadelphia - Carolina 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 10. Brink, 18. Zegras, 53. Grundström - 30. Ehlers, 35. Nikišin, 53. Jarvis, rozhodující sam. nájezd Blake. Střely na branku: 18:21. Diváci: 17.726. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Gostisbehere (oba Carolina), 3. Zegras (Philadelphia).

Columbus - Vegas 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky: 8. Coyle, 45. Činachov - 21. Dorofejev, 46. Hutton, 54. McNabb. Střely na branku: 28:25. Diváci: 16.965. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. McNabb (oba Vegas), 3. Coyle (Columbus).

Toronto - Edmonton 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Branky: 17. Cowan, 25. Ekman-Larsson, 59. Lorentz - 4. a 31. McDavid, 42. a 42. Podkolzin, 40. Nurse, 50. Hyman. Střely na branku: 28:36. Diváci: 19.023. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Podkolzin, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).

NY Rangers - Montreal 5:4 v prodl. (2:3, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 3., 39. a 64. Zibanejad, 6. a 24. Fox - 1. Suzuki, 5. Poehling, 12. David, 17. Dvorak. Střely na branku: 35:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Fox (oba NY Rangers), 3. Suzuki (Montreal).

Winnipeg - Washington 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky: 40. a 52. Vilardi, 10. Stanley, 19. Barron, 24. Iafallo - 57. Chychrun. Střely na branku: 35:25. Diváci: 14.096. Hvězdy zápasu: 1. Vilardi, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).

Chicago - Detroit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 5. a 57. DeBrincat, 10. Kane, 35. Finnie. Střely na branku: 26:24. Diváci: 14.096. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. DeBrincat, 3. Kane (všichni Detroit).

Dallas - Florida 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 40. a 58. Marchand, 21. Lundell, 26. Bennett. Střely na branku: 15:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bobrovskij, 3. Lundell (všichni Florida).

Colorado - Nashville 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 2. MacKinnon, 12. Drury, 30. Olofsson, 57. Ničuškin - 13. Marchessault, 59. Jost. Střely na branku: 42:29. Diváci: 18.130. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. MacKinnon, 3. Girard (všichni Colorado).

Los Angeles - Calgary 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 12. Kempe - 27. Coleman, 62. Frost. Střely na branku: 21:38. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Frost (Calgary), 2. Kuemper (Los Angeles), 3. Wolf (Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

32

18

3

11

104:83

39

2.

Detroit

33

18

3

12

104:109

39

3.

Boston

32

19

0

13

107:99

38

4.

Montreal

31

16

4

11

101:112

36

5.

Florida

31

16

2

13

98:99

34

6.

Toronto

31

14

5

12

102:102

33

7.

Ottawa

31

14

4

13

98:102

32

8.

Buffalo

31

13

4

14

95:108

30

Metropolitní divize:

1.

Carolina

31

20

2

9

105:88

42

2.

NY Islanders

33

19

3

11

100:93

41

3.

Washington

32

18

4

10

106:83

40

4.

Philadelphia

30

16

5

9

90:85

37

5.

New Jersey

32

18

1

13

96:101

37

6.

Pittsburgh

30

14

8

8

95:91

36

7.

NY Rangers

33

16

4

13

88:88

36

8.

Columbus

32

13

6

13

96:112

32

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

32

23

7

2

128:74

53

2.

Dallas

33

21

5

7

111:89

47

3.

Minnesota

32

18

5

9

93:85

41

4.

Utah

33

15

3

15

101:97

33

5.

Chicago

32

13

6

13

91:98

32

6.

Winnipeg

31

15

1

15

96:96

31

7.

St. Louis

33

12

7

14

84:118

31

8.

Nashville

31

12

4

15

87:109

28

Pacifická divize:

1.

Vegas

31

16

9

6

96:90

41

2.

Anaheim

32

19

1

12

114:107

39

3.

Los Angeles

31

14

9

8

83:82

37

4.

Edmonton

32

15

6

11

109:110

36

5.

San Jose

33

16

3

14

96:110

35

6.

Seattle

29

12

6

11

73:90

30

7.

Calgary

33

13

4

16

84:97

30

8.

Vancouver

31

11

3

17

87:111

25

Nejnovější
