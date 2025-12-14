Těžko se mi hledají slušná slova, hlesla hvězda. Pittsburgh předvedl nevídaný kolaps

V nočním programu zámořské NHL se velkým obratem blýskli hokejisté San Jose. Sharks na ledě Pittsburghu ještě 13 minut před koncem prohrávali 1:5, v závěru ale dokázali srovnat a v prodloužení zpečetil otočku druhým gólem v zápase John Klingberg.
"Je to jeden z těch momentů, které v sezoně přicházejí a díky kterým se tým posouvá dál. Dokázali jsme si, jakou máme sílu a že se nikdy nevzdáme. Kluci dnes dokázali velkou věc," řekl trenér Ryan Warsofsky.
"Těžko se mi hledají slušná slova," uvedl po porážce s bývalým týmem obránce Penguins Erik Karlsson. "Do páté minuty třetí třetiny jsme hráli skvělý hokej a utkání jsme měli pod kontrolou, poté jsme ale začali hrát mechanicky a znovu jsme si potvrdili, že tahle liga nic neodpouští," dodal.
Brankář Tristan Jarry vstoupil výhrou do angažmá u hokejistů Edmontonu, kam odešel právě z Pittsburghu. Oilers díky třem bodům Connora McDavida a Leona Draisaitla porazili domácí Toronto 6:3 a v Západní konferenci NHL se posunuli na sedmé místo.
David Tomášek za vítěze odehrál přes osm minut a nebodoval.
Jako jediný z českých hráčů se v sobotním programu zapsal do statistik Ondřej Palát, který v odpoledním utkání zaznamenal dvě asistence při výhře New Jersey 4:1 nad Anaheimem.
Jarry nastoupil pouhý den po výměně z Pittsburghu a zlikvidoval 25 střel. "Je to pořád stejná hra, jen ji aktuálně hraju na jiném místě a v jiném dresu. Snažil jsem se v týmu co nejrychleji zabydlet a být klukům platný. Doufám, že se mi to podařilo," řekl Jarry.
Hlavními tahouny Edmontonu byli hvězdní centři McDavid a Draisaitl. Kanadský útočník zaznamenal dva góly a asistenci a jako druhý hráč v sezoně překonal hranici 50 bodů. V posledních pěti zápasech McDavid nasbíral 15 bodů (7+8) a z druhého místa v produktivitě soutěže ztrácí na vedoucího Nathana MacKinnona z Colorada už jen čtyři body. Draisaitl si připsal tři asistence a posunul se na páté místo kanadského bodování.
Německý útočník se dostal i před nejproduktivnějšího Čecha Martina Nečase, který v domácím duelu Colorada proti Nashvillu vyšel bodově naprázdno a zůstal na 43 bodech (14+29). Avalanche i bez jeho příspěvku vyhráli 4:2 a dál neochvějně vládnou NHL. Bodově naprázdno vyšli pouze dvakrát z 32 zápasů a v čele ligy mají už šestibodový náskok před druhým Dallasem.
Stars s Radkem Faksou v sestavě totiž nedokázali vstřelit gól Floridě a na domácím ledě podlehli Panthers jednoznačně 0:4. Dva góly dal Brad Marchand, jenž se s 18 brankami dělí o sedmé místo mezi nejlepšími střelci v lize. Přes 20 gólů dali jen MacKinnon (26), Morgan Geekie (22) a Jason Robertson (20).
V sestavě Minnesoty se poprvé od poloviny listopadu objevil David Jiříček. Český bek odehrál při výhře 3:2 nad Ottawou téměř 15 minut, do statistik se nezapsal a dál čeká na první bod v sezoně.
NHL:
New Jersey - Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 17. Noesen, 26. Cotter, 38. Glass (Palát), 58. Brown (Palát) - 14. Terry. Střely na branku: 22:31. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:50 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 15.755. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Noesen, 3. Lammikko (všichni New Jersey).
Minnesota - Ottawa 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Branky: 24. Pitlick, 37. Hartman, 60. Eriksson Ek - 40. Stützle, 46. Cozens. Střely na branku: 25:35. Diváci: 18.058. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Wallstedt, 3. Johansson (všichni Minnesota).
Pittsburgh - San Jose 5:6 v prodl. (1:1, 3:0, 1:4 - 0:1)
Branky: 13. Crosby, 21. McGroarty, 30. Hayes, 40. Rust, 46. Mantha - 11. a 59. Toffoli, 48. a 63. Klingberg, 55. Eklund, 58. Celebrini. Střely na branku: 43:32. Diváci: 17.659. Hvězdy zápasu: 1. Klingberg, 2. Toffoli (oba San Jose), 3. Mantha (Pittsburgh).
NY Islanders - Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)
Branky: 4. M. Schaefer, 11. Ritchie, rozhodující sam. nájezd Heineman - 31. D. Raddysh, 44. Mose. Střely na branku: 17:34. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Duclair, 3. Schaefer (všichni NY Islanders).
Philadelphia - Carolina 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0)
Branky: 10. Brink, 18. Zegras, 53. Grundström - 30. Ehlers, 35. Nikišin, 53. Jarvis, rozhodující sam. nájezd Blake. Střely na branku: 18:21. Diváci: 17.726. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Gostisbehere (oba Carolina), 3. Zegras (Philadelphia).
Columbus - Vegas 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky: 8. Coyle, 45. Činachov - 21. Dorofejev, 46. Hutton, 54. McNabb. Střely na branku: 28:25. Diváci: 16.965. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. McNabb (oba Vegas), 3. Coyle (Columbus).
Toronto - Edmonton 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Branky: 17. Cowan, 25. Ekman-Larsson, 59. Lorentz - 4. a 31. McDavid, 42. a 42. Podkolzin, 40. Nurse, 50. Hyman. Střely na branku: 28:36. Diváci: 19.023. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Podkolzin, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).
NY Rangers - Montreal 5:4 v prodl. (2:3, 2:1, 0:0 - 1:0)
Branky: 3., 39. a 64. Zibanejad, 6. a 24. Fox - 1. Suzuki, 5. Poehling, 12. David, 17. Dvorak. Střely na branku: 35:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Fox (oba NY Rangers), 3. Suzuki (Montreal).
Winnipeg - Washington 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Branky: 40. a 52. Vilardi, 10. Stanley, 19. Barron, 24. Iafallo - 57. Chychrun. Střely na branku: 35:25. Diváci: 14.096. Hvězdy zápasu: 1. Vilardi, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).
Chicago - Detroit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Branky: 5. a 57. DeBrincat, 10. Kane, 35. Finnie. Střely na branku: 26:24. Diváci: 14.096. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. DeBrincat, 3. Kane (všichni Detroit).
Dallas - Florida 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky: 40. a 58. Marchand, 21. Lundell, 26. Bennett. Střely na branku: 15:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bobrovskij, 3. Lundell (všichni Florida).
Colorado - Nashville 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Branky: 2. MacKinnon, 12. Drury, 30. Olofsson, 57. Ničuškin - 13. Marchessault, 59. Jost. Střely na branku: 42:29. Diváci: 18.130. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. MacKinnon, 3. Girard (všichni Colorado).
Los Angeles - Calgary 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 12. Kempe - 27. Coleman, 62. Frost. Střely na branku: 21:38. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Frost (Calgary), 2. Kuemper (Los Angeles), 3. Wolf (Calgary).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
32
18
3
11
104:83
39
2.
Detroit
33
18
3
12
104:109
39
3.
Boston
32
19
0
13
107:99
38
4.
Montreal
31
16
4
11
101:112
36
5.
Florida
31
16
2
13
98:99
34
6.
Toronto
31
14
5
12
102:102
33
7.
Ottawa
31
14
4
13
98:102
32
8.
Buffalo
31
13
4
14
95:108
30
Metropolitní divize:
1.
Carolina
31
20
2
9
105:88
42
2.
NY Islanders
33
19
3
11
100:93
41
3.
Washington
32
18
4
10
106:83
40
4.
Philadelphia
30
16
5
9
90:85
37
5.
New Jersey
32
18
1
13
96:101
37
6.
Pittsburgh
30
14
8
8
95:91
36
7.
NY Rangers
33
16
4
13
88:88
36
8.
Columbus
32
13
6
13
96:112
32
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
32
23
7
2
128:74
53
2.
Dallas
33
21
5
7
111:89
47
3.
Minnesota
32
18
5
9
93:85
41
4.
Utah
33
15
3
15
101:97
33
5.
Chicago
32
13
6
13
91:98
32
6.
Winnipeg
31
15
1
15
96:96
31
7.
St. Louis
33
12
7
14
84:118
31
8.
Nashville
31
12
4
15
87:109
28
Pacifická divize:
1.
Vegas
31
16
9
6
96:90
41
2.
Anaheim
32
19
1
12
114:107
39
3.
Los Angeles
31
14
9
8
83:82
37
4.
Edmonton
32
15
6
11
109:110
36
5.
San Jose
33
16
3
14
96:110
35
6.
Seattle
29
12
6
11
73:90
30
7.
Calgary
33
13
4
16
84:97
30
8.
Vancouver
31
11
3
17
87:111
25
