Mazanec si proti Motoru moc nezachytal, a tak si pod maskou zpíval Nohavicu

Letní posila Ocelářů Marek Mazanec se uvedl v prvním extraligovém startu v novém působišti nulou. Třicetiletý gólman si připsal při výhře 4:0 nad Českými Budějovicemi čtrnáct zásahů a koncentraci si snažil udržet komunikací s hráči i pobrukováním písniček.

Mazanec v premiéře pocítil, že při herním stylu Ocelářů nebude v takovém zápřahu. "Připravovali mě na to, že toho moc nebude. A když něco přijde, tak to musím chytit. Zaplať pánbůh se to dnes povedlo. Kluci zblokovali i nějaké střely, defenziva fungovala a ofenziva ještě lépe. Sedlo si vše, co mělo," řekl Mazanec novinářům.

Přiznal ale, že by uvítal více práce. "Škoda, že na mě nešlo více střel, abych se trochu ještě rozchytal. Přece jenom mě psychicky vyčerpává, abych neudělal nějakou chybu, než to, že na mě jdou střely. Ale to je moje práce a musím najít nějakou cestu," pokračoval Mazanec. A jak udržoval koncentraci? "Hýbu se, koukám na hru, snažím se na dálku povídat si s hráči. Občas si trošku zpívám, třeba i Nohavicu si brouknu," pousmál se.

Třinec před startem extraligy nebodoval v žádném ze čtyř utkání Ligy mistrů. Obavy ze vstupu do české soutěže ale Mazanec neměl. "Nevím, jak to každý měl vnitřně nastavené, ale byl jsem přesvědčený o tom, že v extralize to bude úplně jiný zápas a že to bude vypadat jinak. Klukům pomohly i dva rychlé góly, dodalo jim to klid na hokejky a všem se hrálo lépe," vysvětlil.

Uznal i sílu Českých Budějovic, které byly minulou sezonu nejhorším týmem. Kádr ale posílily například o brankáře Dominika Hrachovinu, Milana Gulaše a přály by si postoupit do play off. "Jsou posílené a nikdo asi nevěděl, jak to bude vypadat. Musím říct, že jsou to úplně jiné Budějice než loni, ta kvalita tam je, ale na naší straně byla o něco větší,“ řekl Mazanec k soupeři.

Po zápase jej vyvolávali i fanoušci Ocelářů s žádostí, aby hodil rybičku. Mazanec je vyslyšel, jejich podporu si užíval a měl radost, že zase můžou na hokej. "Je to cvrkot," řekl pobaveně. "Zase si ale nemohu zvyknout, že neslyším vlastní slovo. Předtím, když jsem dával nějaké pokyny, tak to bylo slyšet a teď, abych si vyřval hlasivky," doplnil.

První zápas vyšel i zbývajícím třem třineckým posilám: Andrej Nestrašil připravil první gól a po střele Martina Marinčina zvýšil tečí Marko Daňo.