Fantom zapůjčený z Toronta ničí naděje Kladna. Chytá zázračně, tvrdí o Rusovi trenér

Maxim Žukov, překvapivý hrdina play off hokejové první ligy. Zdálo se, že kvůli úředním problémům se ruský mladík v Jihlavě vůbec neukáže, ale on zkraje února přeci jen dorazil a v bojích o extraligu zamknul bránu na sedm západů. Ve finále deptá svými zákroky Jaromíra Jágra a spol., kteří po dvou zápasech série bijí na poplach. Recept, jak zbourat ruskou zeď, zatím nenašli.

Na cestě do finále první ligy ztratilo Kladno jediný zápas ve čtvrtfinále s pražskou Slavií, Porubu v semifinále smetlo hladce 4:0. Jenomže po dvou domácích utkáních proti Jihlavě je situace v boji o postup rázem kritická.

Mužstvo vedené Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem prohrálo v sobotu 3:4 v prodloužení a v neděli 1:4. Dnes potřebuje v třetím utkání série od 17:30 na jihlavském ledě nutně uspět.

Největší problém Rytířů se jmenuje Maxim Žukov. Jednadvacetiletý ruský brankář, který hájí branku Dukly a který předvedl v prvních dvou duelech neuvěřitelných 103 úspěšných zákroků. Kladnu to tam zkrátka nepadá.

"A myslím, že to tam ani víc padat nebude," usmívá se jihlavský kouč gólmanů Petr Jaroš. "Maxim je vynikající gólman a zvládá to především psychicky, což je věc, kterou nejde tolik naučit. Hokejem se baví a snaží se zastavit všechno, co na něj jde," pokračuje muž, který mimo jiné tři roky pracoval s brankáři u české reprezentace.

Klid je podle něj hlavní Žukovovou devízou. "Nerozlišuje protihráče, kdo je kdo. Ne že by Jágra nebo Plekance neznal či k nim neměl respekt, jen se jimi nezabývá. Je to velký kliďas, schopný vychytat rozdílové gólové situace. Má obrovskou zásluhu na tom, o co hrajeme," říká Jaroš.

Kompliment od soupeře: Chytá jak prase

Ve čtvrtfinále proti Litoměřicím prohrávala Jihlava 1:3, v šestém zápase pak byla necelé dvě minuty od vyřazení. Tíživé momenty však překonala a se Žukovem v bráně táhne aktuálně přes semifinále se Vsetínem až do finále proti Kladnu už devítizápasovou vítěznou šňůru.

"Kluci dýchají jeden za druhého. Pomáhají Maxovi blokovat střely, hrají na hranici možností. Ale pokud ještě máte brankáře, který v pravý moment vytáhne to nejlepší, je to v play off klíčem k úspěchu," míní Jaroš.

"A že měl za dva zápasy více než stovku zákroků? Každému se chytá lépe, když je zasypaný střelami. Brankář je v tempu, nemusí sledovat ani čas a zápas mu utíká, akce za akcí. Do hlavy nejdou žádné myšlenky, které by ho rozptylovaly," dodává čtyřiačtyřicetiletý trenér.

Jediný gól v nedělním utkání v Kladně sice Žukov dostal po nahození Šimona Jelínka z rohu kluziště, jinak je ale takřka bezchybný. Po dvanácti odchytaných duelech play off si drží úspěšnost 93,73 procenta a průměr 1,97 gólu na zápas.

"Chytá jak prase a my jsme k tomu dřevění," zoufal si útočník Kladna Tomáš Pitule. Jihlavský obránce Vlastimil Bilčík zase zmínil, že Rytíři za Žukovem jezdí během komerční přestávky, aby ho rozhodili. "Nepovede se jim to. Vždycky tam s ním jeden z nás zůstává," popsal bek.

Jihlavský tým si brankáře chrání, spoluhráče si naklonil i svým přístupem v kabině. "Nejdříve jsem se s ním bavil rusky, nicméně brzy jsme s našimi dalšími brankáři přepnuli na angličtinu. Parta gólmanů je skvělá, udělali jsme si dokonce posezení, kde jsme si dali nějaké burgry. Max je veselý, otevřený, soběstačný," pochvaluje si ho Jaroš.

Přes Vegas a Toronto až do Jihlavy

Žukov chytal na dvou světových šampionátech do 18 let. V roce 2017 na Slovensku vychytal ruské osmnáctce bronz a stal se nejlepším gólmanem turnaje. V témže roce si ho na draftu NHL vybralo z 96. pozice Vegas a v následujících sezonách působil v zámořských soutěžích.

Chytal v juniorských USHL a OHL, načež jeho práva získalo Toronto a v minulé sezoně působil na druhé farmě Maple Leafs, v East Coast Hockey League v Newfoundlandu Growlers. Jak se tedy dostal zrovna do Jihlavy?

Díky kontaktům Jaroše. "Kamarád, který v organizaci Toronta trénuje brankáře, se se mnou spojil a řekl mi, že Maxovi hledají uplatnění, jelikož se sezona v zámoří nerozjede v normálním termínu. Řešil jsem to s naším vedením a pokoušel se s Torontem domluvit co nejvýhodnější podmínky," popisuje trenér, který v minulosti koučoval brankáře Dinama Minsk a působil také u národních týmů Běloruska, Norska a Slovenska.

"Rozpočet na brankáře jsme už měli vyčerpaný, ale Toronto nám v tom vyšlo hodně vstříc. Postaralo se o veškeré výdaje, my řešíme jen Maxovo ubytování a další drobnosti okolo," doplňuje Jaroš.

Přestože se Jihlava s Torontem domluvila už na konci loňského léta, kvůli úředním průtahům stál Žukov poprvé v brance Dukly až začátkem února. Hlavní trenér Viktor Ujčík se tak Jaroše ptal, zda ten nový ruský gólman není Jára Cimrman. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl.

Žukov navazuje na Svobodu se Škarkem

"Než se vyřídila víza a další podobné záležitosti, dlouho jsme čekali. Teď jsme rádi za to, jak to dopadlo," uleví si Jaroš. "Vlastně je zázrak, do jaké formy se Max tak rychle dostal. V Kaliningradu, odkud pochází, není ani profesionální tým. Chodil tam v první polovině sezony jen do posilovny, na led pouze každý druhý den s hobíky nebo mládeží," konstatuje.

Proto jihlavského kouče překvapilo, v jaké kondici Žukov po měsících bez ostrého utkání dorazil. "Nebylo to tak, jak to někdy u Rusů bývá. Přípravu podcení a myslí si, že se do toho dostanou časem. Přijel výborně fyzicky připravený a když bylo volno, Max si u nás přidával led. Zároveň jsme ho nechtěli zatavit. Vypadá to, že jsme to nastavili rozumně," těší Jaroše.

Zda Žukov v Jihlavě zůstane i pro příští ročník, o tom možná do značné míry rozhodne další průběh série proti Kladnu. "Dohoda s ním je taková, že může zůstat. Záležet bude na Torontu, ale pokud bychom postoupili, chytat extraligu by pro Maxe v jeho věku bylo ideální," míní Jaroš.

Původně v Jihlavě počítali s tím, že by v případě postupu extraligu na vlastním Horáckém stadionu jen rozehráli, ale od prosince se dosluhující hala měla bourat a Dukla by tak musela působit v azylu. Nicméně podle posledních informací deníku Sport čeká Jihlava na schválení dotace od Národní sportovní agentury.

Bourání a stavba nové arény by se měly o několik měsíců posunout, a tak by klub z Vysočiny zvládl příští sezonu ještě v domácím prostředí. Chybí dva kroky, aby se Dukla po třech letech mezi českou elitu vrátila.

V roce 2017 ji k posunu výše dotáhl silný gólmanský tandem Miroslav Svoboda - Jakub Škarek, nyní by mohl být největším hrdinou Žukov. "Má před sebou slibnou budoucnost. Je pro mě velkou ctí pomoct brankáři z organizace NHL, aby se jeho kariéra rozvíjela. Pokud Max někdy v NHL nastoupí, budu strašně rád," uzavírá Jaroš.

Třetí finále první ligy od 17:30 vysílá sportovní kanál České televize.