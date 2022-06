Matthews získal Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče i Ted Lindsay Award

Americký útočník Auston Matthews z Toronta získal poprvé v kariéře Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA.

Stal se tak hlavní postavou vyhlášení vítězů pěti hlavních individuálních cen za sezonu v zámořské lize, jež proběhlo v Tampě. Díky 60 nastříleným gólům v základní části měl na kontě už i Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře obdržel Rus Igor Šesťorkin z New York Rangers. James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce získal Kanaďan Cale Makar, jenž bojuje s Coloradem ve finále play off o zisk Stanley Cupu proti Tampě Bay. Nejlepším nováčkem sezony a držitelem Calder Trophy byl vyhlášen jednadvacetiletý německý obránce Moritz Seider z Detroitu.

Čtyřiadvacetiletý Matthews prožil svou jasně nejlepší sezonu dosavadní kariéry v nejlepší hokejové lize světa. Porci 60 branek stihl za 73 odehraných utkání a i díky 46 asistencím se dostal poprvé přes stobodovou hranici (106). V gólech, nahrávkách i bodech vytvořil svá osobní maxima. Zatímco Hart Memorial Trophy i Ted Lindsay Award získal poprvé, Maurice Richard Trophy úspěšně obhájil. Již v roce 2017 byl také nejlepším nováčkem.

"Nebudu lhát - je to krásné, vážně moc pěkný pocit. Je to něco mimořádného i proto, že tady je se mnou moje rodina. A také je tu spousta skvělých hráčů, kteří by si to zrovna tak zasloužili. Vnímám to jako něco opravdu jedinečného," prohlásil Matthews, jehož si Toronto vybralo jako jedničku draftu v roce 2016 a hned při svém debutu na velké scéně NHL vstřelil čtyři branky.

Nyní se stal teprve třetím hráčem slavného kanadského klubu, který prestižní Hartovu trofej získal. Jeho předchůdci byli obránce Babe Pratt (1943/44) a útočník Ted Kennedy (1954/55). Na pomyslném trůnu vystřídal Matthews vítěze Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL (123 bodů) Connora McDavida z Edmontonu, jenž vyhrál loni už podruhé a i letos byl mezi trojicí finalistů. Třetím byl Šesťorkin.