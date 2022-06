Matthews získal Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče i Ted Lindsay Award

Americký útočník Auston Matthews z Toronta získal poprvé v kariéře Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA.

Stal se tak hlavní postavou vyhlášení vítězů pěti hlavních individuálních cen za sezonu v zámořské lize, jež proběhlo v Tampě. Díky 60 nastříleným gólům v základní části měl na kontě už i Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře obdržel Rus Igor Šesťorkin z New York Rangers. James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce získal Kanaďan Cale Makar, jenž bojuje s Coloradem ve finále play off o zisk Stanley Cupu proti Tampě Bay. Nejlepším nováčkem sezony a držitelem Calder Trophy byl vyhlášen jednadvacetiletý německý obránce Moritz Seider z Detroitu.

Čtyřiadvacetiletý Matthews prožil svou jasně nejlepší sezonu dosavadní kariéry v nejlepší hokejové lize světa. Porci 60 branek stihl za 73 odehraných utkání a i díky 46 asistencím se dostal poprvé přes stobodovou hranici (106). V gólech, nahrávkách i bodech vytvořil svá osobní maxima. Zatímco Hart Memorial Trophy i Ted Lindsay Award získal poprvé, Maurice Richard Trophy úspěšně obhájil. Již v roce 2017 byl také nejlepším nováčkem.

"Nebudu lhát - je to krásné, vážně moc pěkný pocit. Je to něco mimořádného i proto, že tady je se mnou moje rodina. A také je tu spousta skvělých hráčů, kteří by si to zrovna tak zasloužili. Vnímám to jako něco opravdu jedinečného," prohlásil Matthews, jehož si Toronto vybralo jako jedničku draftu v roce 2016 a hned při debutu na velké scéně NHL vstřelil čtyři branky.

Nyní se stal teprve třetím hráčem slavného kanadského klubu, který prestižní Hartovu trofej získal. Jeho předchůdci byli obránce Babe Pratt (1943/44) a útočník Ted Kennedy (1954/55). "Je pro mě ohromnou poctou být hráčem Maple Leafs a reprezentovat město Toronto. A beru jako něco výjimečného, když se o mně hovoří v souvislosti s historií tohoto klubu. Je to něco, co rozhodně nevnímám jako samozřejmost," řekl Matthews.

"Vždy si před sebe dávám nějaké cíle. A snažím se být pokaždé nejlepší, jak jen mohu být. Dnes je v tom všem ale i určitá úzkost z toho, jak moc by si člověk přál v těchto dnech pořád ještě hrát. Tím spíš, když jsme tady v Tampě," dodal Matthews, jenž s Torontem vypadl v prvním kole po porážce 3:4 na zápasy s Lightning, ačkoliv jeho tým vedl v sérii 3:2. Tampa nyní usiluje o završení vítězného hattricku proti Coloradu a prohrává 1:2.

Na pomyslném trůnu vystřídal Matthews vítěze Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL (123 bodů) Connora McDavida z Edmontonu, jenž vyhrál loni už podruhé a i letos byl mezi trojicí finalistů. Třetím byl Šesťorkin.

Ze 195 hlasujících novinářů dosadilo Matthewse na první místo 119. U 49 zástupců tisku byl druhý. Celkově se hvězdný centr dostal na 1630 bodů, zatímco druhý McDavid jich měl při 29 prvenstvích dohromady 1111. Šesťorkinův součet byl 738 bodů, přičemž na prvním místě se objevil ve čtyřiadvaceti případech.

Ruský gólman však mohl mít radost z jiného ocenění. Poprvé získal Vezinovu trofej, až za ním skončili Jacob Markström z Calgary a Juuse Saros z Nashvillu. Rovněž Makar je v pouhých 23 letech poprvé nejlepším obráncem. Před dvěma lety byl nejlepším nováčkem, letos za sebou nechal dva velikány: Švéda Victora Hedmana z Tampy a Švýcara Romana Josiho z Nashvillu. Hedman vyhrál Norris Trophy v roce 2018, Josi o dva roky později.

Makar vyhrál těsně se ziskem 1631 bodů, druhý Josi jich nastřádal 1606. Je to nejtěsnější triumf za posledních deset let. Hedman měl bodů 940. "Pro mě je velká čest už jen to, že jsem byl vybrán do té finálové trojice. Roman a Victor jsou skvělí hráči. Je to ocenění nejen pro mě, ale i pro mou rodinu, mé blízké a spoluhráče. Moc si toho vážím, teď to ještě doplnit o Stanley Cup," přál si Makar.

Na cenu pro generálního manažera roku (Jim Gregory General Manager of the Year Award) byli během slavnostního večera nominováni Julien BriseBois (Tampa Bay Lightning), Chris Drury (New York Rangers) a Joe Sakic (Colorado Avalanche). Vítěz bude vyhlášen až během draftu, který hostí 7. a 8. července Montreal.