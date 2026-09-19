Máte strach, padala na Třinec kritika. Pomsta na ledě? V šatně jsme se spíš zasmáli

Když se hokejisté Komety a Třince střetli v přípravě zkraje září, odehrála se v Brně jen třetina. Pak Oceláři odmítli kvůli zranění svého útočníka pokračovat. O dva týdny později na sebe oba týmy narazily ve Slezsku už v rámci extraligy a leckdo mohl očekávat tvrdou řežbu. Místo ní viděl 11 gólů.
Ve zmíněném přípravném duelu trefil brněnský obránce Jan Ščotka útočníka Ocelářů Michala Kovařčíka a byť nebyl jeho zákrok posouzen ani jako faul, třineckého trenéra Borise Žabku tehdy pořádně rozlítil.
„Viděli jste, jak vypadalo další střídání po tom faulu. To už asi úplně nemá účel přípravy a nesplnilo by to, co by to mělo splnit,“ vysvětloval Žabka velmi netradiční odjezd svého týmu z rozehraného zápasu.
„Riskujeme zdraví hráčů, to je další důvod,“ přidal s tím, že nechtěl, aby se zbytek brněnského utkání zvrhnul.
V hokejovém prostředí tím vzbudil vlnu ohlasů, místy i kritiky.
Událost okomentoval třeba bývalý útočník Jakub Koreis. „Za mě to vysílá jasný vzkaz a to je to, že Třinec má hnědý slipy a že se prostě bojí,“ pálil ve svém podcastu Bomby k tyči. Zákrok obránce Komety i on hodnotil jako čistý.
Ščotka tehdy poslal Kovařčíkovi, s nímž se dobře zná z národního týmu, omluvnou zprávu, v pátek se ale v Třinci přímo na ledě nepotkali. Forvard Ocelářů totiž po hitu prodělal otřes mozku a zatím ještě zůstává mimo hru.
A kdo teď čekal od Třince pěstní odvetu na ledě, nedočkal se.
„To už bylo, už je to za námi. Věřím, že Michal už za chvíli bude hrát. Takové věci patří k hokeji, nás těší hlavně výsledek,“ řekl třinecký asistent trenéra Vladimír Dravecký.
„My jsme se k tomu vůbec nevraceli. Respektovali jsme rozhodnutí trenéra Třince, respektujeme ho i teď. Nevím, proč bychom se k tomu měli vůbec vracet,“ kroutil hlavou trenér Komety Libor Zábranský.
Podobně mluvil i útočník domácích Daniel Voženílek, začátek zápasu druhého extraligového kola se navíc nesl v úplně jiném duchu kvůli rozlučce třineckých legend Petra Vrány a právě Draveckého, který se už v minulé sezoně na konci hráčské kariéry stal trenérským asistentem.
„Nedohraná příprava se vůbec neřešila. Peťa s Vladem měli rozlučku, před zápasem jsme si pouštěli nějaké highlighty a celý den byli s námi. Bylo to hezké, hodně jsme se i zasmáli,“ líčil Voženílek.
„Jsme rádi, že jsme ten zápas vyhráli i kvůli nim. Co se stalo v Brně, to je minulost, vůbec jsme na to nemysleli. Je začátek soutěže, potřebujete hlavně body do tabulky a každé vyloučení nebo něco takového vás o to může připravit,“ pokračoval.
Místo vyhrocené bitvy totiž diváci viděli 11 gólů a dva velké obraty. Třinec rychle vedl 2:0, pak skórovala pětkrát po sobě Kometa. I ze stavu 2:5 se však Oceláři vyhrabali a zvítězili 6:5.
„Spoustu obratů už jsme zažili a jsme si vědomi, že tu kvalitu v týmu máme. Víra v naše dovednosti i v to, že už jsme to zažili, nám pomáhá,“ vysvětloval Voženílek, který ke kanonádě přispěl hattrickem.
V roce 2024 byl v play off stěžejní postavou historického obratu semifinálové série proti Spartě ze stavu 0:3, Třinci výrazně pomohl získat pátý titul v řadě. Po dvou sezonách ve Švýcarsku je zpátky.
V play off minulého ročníku zase Třinec i bez Voženílka otočil dva zápasy, v nichž prohrával o tři góly, a nakonec došel ke stříbru. Proti Kometě vytáhl další podobný zvrat.
„Není to pro mě ale žádné překvapení, že hrajeme ofenzivně. Myslím, že jsme tak hráli vždycky, i když bylo téma, že nehrajeme,“ usmál se 30letý útočník.
V součtu s výhrou v Karlových Varech mají Oceláři po dvou kolech plný počet šesti bodů, zato Kometa je po výjezdech do Litvínova a Třince na nule.
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