Větší talent jsem neviděl, zíral trenér. Teď zázračného Slováka ženou k psychiatrovi

Dominantním vystoupením dotáhl Slováky v roce 2015 k bronzu z mistrovství světa dvacítek, jejich jediné juniorské medaili v tomto tisíciletí.
Tou dobou už Réway zářil také v áčku pražské Sparty. V české extralize sbíral přes bod na zápas, což se v juniorském věku povedlo už jen Jiřímu Hudlerovi.
A když zázračný forvard hned v další sezoně vystřihl stejný kousek i v nejvyšší švýcarské lize, bylo jasné, že jeho další kroky musí směřovat do NHL. Tam ho očekával Montreal, který si nevysokého, ale nesmírně šikovného forvarda zamluvil ve čtvrtém kole draftu 2013.
Málokdo by si tehdy tipnul, že Réway stráví vrchol kariéry ne v zámoří nebo prestižní evropské lize, ale v Liptovském Mikuláši. Že jeho domovem bude aréna, která v rámci divácké kapacity 3680 nabízí jen 800 míst k sezení.
Pražskému rodákovi to navíc neklape ani tam. V dlouhodobě podprůměrném týmu slovenské extraligy rozehrál třetí sezonu, ale teď končí. Přesněji řečeno: oznámil, že končí.
V probíhající základní části nasbíral 15 bodů (1+14) ve 20 zápasech, ale jak u něj bývá zvykem, nevyhnul se přešlapům.
V listopadovém utkání na ledě Trenčína odehrál jen chvilku, protože… nebyl použitelný. Vysvětloval to tím, že mu z předchozího večera nesedla kombinace prášků na spaní a na bolavé koleno.
Nedlouho nato naštval svého zaměstnavatele znovu, neboť se nedostavil na magnetickou rezonanci zmíněného kolena. To pro změnu objasňoval prostým zaspáním.
"Pak jsem dostal podmínku, že pokud ráno nepůjdu k psychiatričce, tak v Mikuláši končím," líčil Réway slovenskému deníku Šport.
"Nestydím se za to, že bych měl jít k psychiatričce, není to žádná ostuda. Měl jsem ale svůj termín po obědě, neviděl jsem důvod, abych k ní šel ráno. A nikdo mi nevysvětlil, proč mám jít k psychiatričce, když jsem omylem zaspal na magnetickou rezonanci," dodal.
"Kdyby to bylo úmyslné, tak to neřeším a nevolám 20 lidem, aby mi pomohli zajistit náhradní vyšetření," prohlásil Slovák.
Českému trenérovi Liptovského Mikuláše Aleši Totterovi však došla trpělivost a forvarda vyhodil. Alespoň podle Réwaye, který se pak s týmem loučil na sociální síti.
To ale odmítl majitel klubu Róbert Lupták. "Má platnou smlouvu," řekl o problémovém útočníkovi veřejnoprávní stanici STVR.
"K tomu, co napsal, se nebudu vyjadřovat. Musí si to nejdřív ujasnit ve svojí hlavičce. Pak uvidíme, jestli mu zdravotní stav umožní pokračovat a jestli bude, nebo nebude respektovat pokyny, na které vyšetření má jít," pokračoval.
Lupták zároveň popřel, že jeho klub dluží Réwayovi část peněz, jak tvrdí útočník.
K forvardově (ne)odchodu z Liptovského Mikuláše se vyjádřil i trenér Ernest Bokroš, který Réwaye vedl na třech juniorských světových šampionátech včetně toho bronzového.
"Když přišel do dvacítky, říkal jsem si, že větší talent jsem u nikoho neviděl," řekl Športwebu 66letý muž, mezi jehož úspěchy v roli hlavního kouče patří také extraligový titul se Zlínem.
"U něj to bohužel není o hokejovém umění," pokračoval. "Je to o osobním životě, disciplíně a další faktorech, které rozhodly o tom, že hraje slovenskou ligu. Bez problémů mohl hrát v zahraničí i v zámoří. Když mi volali lidé, aby se o něm poradili, každému jsem vykládal, že mám Martina rád, ale pokud se nedá dohromady, už nikdo mu nepomůže. O to se snažilo více psychologů, ale v první řadě je to o něm."
"Aspoň jednu sezonu musí dokázat, že je bezproblémový, a potom by se mohl někam posunout," doplnil Bokroš.
Příliš prostoru pro vzlet už ale Réway ve třiceti letech nemá.
Kariéru mu vedle excesů, jako jsou ty z Liptovského Mikuláše, narušila rovněž vážná zdravotní komplikace.
Na podzim 2016 hodlal prorazit v přípravném kempu Montrealu, ale místo toho ležel v posteli s horečkami, nemohl hýbat rukama ani nohama. Ze zánětu srdečního svalu se pak zotavoval celý rok a na výkony ze Sparty nebo Švýcarska už nikdy nenavázal.
V zámoří se Réwayova profesionální kariéra smrskla na pět zápasů ve farmářské AHL.