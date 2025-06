Jak Čech proměnil obyčejný duel v historickou událost. Americká sláva ho vykolejila

Ten moment má v hlavách českých hokejových fanoušků speciální místo. V listopadu 2005 se v patnácté sérii rozstřelu zápasu NHL mezi Rangers a Washingtonem rozjel urostlý obránce Marek Malík a vystřihl mimořádnou kličku. Dnes slaví autor legendárního nájezdu padesáté narozeniny.

Malík si tehdy při zakončení proti německému brankáři Olafu Kölzigovi prostrčil hokejku mezi nohama a pohotově zavěsil.

Obyčejný zápas základní části NHL tím proměnil v historickou událost.

Slávu nájezdu znásobilo i to, že s k němu rozjel právě ostravský rodák Malík. Obrovitý bek ceněný pro defenzivní práci, sváteční střelec. I proto se na jeho kličku vzpomíná bez přehánění dodnes.

"Video s mojí kličkou v tom roce snad porazilo i nějakou fantastickou ránu Tigera Woodse," vybavil si Malík před lety v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V týmu newyorských Rangers hrálo ve zmíněné sezoně 2005/06 celkem sedm Čechů včetně Jaromíra Jágra a Martina Straky. Po bravurním nájezdu byl ale nečekanou největší hvězdou na pár týdnů Malík.

"Kdekoliv jsem se v New Yorku, který je obrovský, pohnul, viděl jsem, jak ten nájezd pořád připomínají. Kamkoliv jsme přijeli, chodili ke mně reportéři, kteří to jinak moc nedělali. Nepříjemné to určitě nebylo, ale trochu mě to vykolejilo. Kolikrát jsem nevěděl, jak se chovat," popisoval.

"Pocítil jsem, jak se hvězdy, ať už sportovní, filmové nebo hudební, cítí, když je fanoušci pořád pronásledují," usmíval se Malík.

Na zakončení, které před ním proslavil v české extralize Robert Kysela proti Petru Břízovi v play off 2001 a v NHL po něm třeba Tomáš Hertl, si Malík věřil.

"Napadlo mě to úplně spontánně. Ta klička sice může vypadat komplikovaně, ale ve skutečnosti je jednoduchá. Měl jsem vnitřní pocit, že mi vyjde," líčil obránce.

Ve svém příběhu v knize Bomby k tyči od Tomáše Macáka v nadsázce prohlásil, že chtěl nekonečné nájezdy uzavřít, aby mohli hráči Rangers konečně odejít na hudební akci, kde vystupoval DJ Tiësto.

A když kanadská stanice Sportsnet v roce 2018 sestavovala žebříček deseti nejlepších nájezdů v historii NHL, ten Malíkův zařadila na první příčku.

Český zadák nastupoval v NHL také za Hartford, Carolinu, Vancouver a Tampu Bay. Včetně play off tam nastřádal celkem 756 startů.

S reprezentací si zahrál na Světovém poháru 2004 a bronzové olympiádě v Turíně 2006. Po návratu ze zámoří působil ve Vítkovicích.

Krátce po skončení hráčské kariéry se Malík vrhl na trenérskou dráhu, poněkud překvapivě u největšího vítkovického rivala v Třinci.

Už léta se tam úspěšně věnuje práci s mládeží, nicméně když dvakrát vystoupal na střídačku jako asistent u dospělých extraligových Ocelářů, dvakrát narazil.

Poprvé při anabázi s Reném Muchou po odvolání Jiřího Kalouse na podzim 2015 a podruhé v první polovině uplynulé sezony coby asistent Zdeňka Motáka.

Když v té době úřadující mistr Třinec zabředl do vleklé krize, fanoušci svými pokřiky docela netradičně žádali odvolání asistenta Malíka.

Ten nakonec sám rezignoval a později se vrátil do mládežnických struktur klubu jako hlavní trenér dorostu, s nímž předloni získal mistrovský titul.

Zatímco Malík dnes slaví padesáté narozeniny, jeho světoznámý nájezd bude mít na podzim dvacáté výročí.