Lední hokej

Mám rakovinu, přiznala trenérka českých hokejistek. Přesto pojede na olympiádu

ČTK ČTK
před 19 minutami
Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu. Při léčbě bude pokračovat v klubu Ottawa Charge v zámořské PWHL a také na lavičce národního týmu, který povede na zimních olympijských hrách v Miláně. Bývalá kanadská hokejistka to uvedla v prohlášení na sociálních sítích Českého hokeje.
Carla MacLeodová
Carla MacLeodová | Foto: ČTK / Pancer Václav

"Nedávno mi byla diagnostikována rakovina prsu. Slyšet tato slova bylo nesmírně těžké, ale chci, aby všichni věděli, že budu v pořádku. Mám velké štěstí, že mě vede výjimečný lékařský tým, a společně jsme připravili léčebný plán, který mi dodává velkou jistotu do dalšího období. Některé věci se budou v průběhu času ještě upřesňovat, ale mým cílem je být co nejčastěji na střídačce," uvedla MacLeodová.

Trenérkou české hokejové reprezentace se dvojnásobná olympijská vítězka stala v dubnu roku 2022 po hrách v Pekingu a získala s ní dvě historické bronzové medaile na mistrovství světa. Na posledních dvou šampionátech skončily Češky čtvrté. Od roku 2023 vede MacLeodová také Ottawu v elitní zámořské ženské lize.

"Jedna z mých největších obav - kromě mého vlastního zdraví - byla, že nebudu schopna zvládat programy obou týmů, které pro mě tolik znamenají. Ulevilo se mi, když mě lékařský tým ujistil, že léčba by měla mít jen minimální dopad na mou přítomnost během sezony Charge a že budu moci vést český tým na zimních olympijských hrách v únoru," uvedla MacLeodová.

Generální manažerka české reprezentace Tereza Sadilová potvrdila, že by hlavní trenérka měla vést národní tým na prosincovém turnaji Euro Hockey Tour ve Finsku.

 
Mohlo by vás zajímat

Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Nečas se podílel na mučení Dobeše třemi body. Krajana obalamutil parádní zadovkou

Nečas se podílel na mučení Dobeše třemi body. Krajana obalamutil parádní zadovkou
1:17

Trauma ze ztráty české hvězdy. Nejhorší výměna v historii klubu, bilancují v NHL

Trauma ze ztráty české hvězdy. Nejhorší výměna v historii klubu, bilancují v NHL

"Asistence roku" baví NHL. Zraněný hráč se belhal na střídačku, po cestě ukradl puk

"Asistence roku" baví NHL. Zraněný hráč se belhal na střídačku, po cestě ukradl puk
hokej sport Obsah Česká hokejová reprezentace

Právě se děje

před 19 minutami
Mám rakovinu, přiznala trenérka českých hokejistek. Přesto pojede na olympiádu
Hokej

Mám rakovinu, přiznala trenérka českých hokejistek. Přesto pojede na olympiádu

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu.
před 50 minutami
Pardubice nečekaně vyloupily Letnou. Sparta doma dostala čtyři góly
Česká liga

Pardubice nečekaně vyloupily Letnou. Sparta doma dostala čtyři góly

Fotbalisté pražské Sparty v 17. ligovém kole doma velmi nečekaně prohráli s Pardubicemi 2:4.
Aktualizováno před 1 hodinou
Velmi produktivní a úspěšné. Z Floridy přichází první hodnocení jednání o míru
Zahraničí

ŽIVĚ
Velmi produktivní a úspěšné. Z Floridy přichází první hodnocení jednání o míru

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou
Fotbal

Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem skončilo ve 13. kole anglické ligy remízou 1:1.
před 1 hodinou
"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem
Ostatní sporty

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

Možná titulový zápas a ještě k tomu přírůstek v rodině. Bojovník Jiří Procházka v příštím roce pozná novou roli, stane se totiž otcem.
před 1 hodinou
Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci
Zahraničí

Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

"Spolupachatelé prováděli průzkum, nábor, plánování a absolvovali výcvik, aby mohli svůj plán uskutečnit," uvádí obžaloba.
před 2 hodinami
Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky
Hokej

Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Hokejisté Sparty zvítězili ve 28. extraligovém kole na ledě Třince 2:1 a udrželi se v čele soutěže. Všechny góly padly v přesilových hrách.
Další zprávy