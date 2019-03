Maďarské kluby nejsou na Slovensku do počtu. Lintner by uvítal také návrat Slovanu

před 28 minutami

Maďarské týmy se střetly v předkole play off Tipsport ligy a uspěla Budapešť. | Foto: macbudapesthockey.hu

Ze slovenské hokejové extraligy se před startem aktuální sezony stala mezinárodní soutěž se dvěma maďarskými mužstvy. Navzdory skepsi slovenských fanoušků si Budapešť ani Miškovec nevedly zle a podle ředitele Richarda Lintnera by v soutěži mohly zůstat.

Když se v červnu minulého roku vedení slovenské Tipsport ligy usneslo, že přijme dva maďarské kluby, rozvířilo tím v hokejových kruzích živelnou debatu, zda bude tento krok ku prospěchu slovenského hokeje. Většina fanoušků a expertů nevěřila, že zrovna Maďaři extraligu zkvalitní.

Přijetí jižních sousedů se příliš nezamlouvalo třeba legendárnímu Jozefu Golonkovi, bývalému reprezentantovi a trenérovi Róbertu Pukalovičovi ani Brankovi Radivojevičovi, který ve slovenské soutěži dohrává kariéru.

Nad Maďary tak trochu ohrnovali nos a možná podlehli názoru, že kluby z hokejově rozvojové země budou na Slovensku za fackovací panáky.

Po základní části a předkole play off prvního ročníku soutěže v novém formátu těžko soudit, zda došlo ke zkvalitnění, nicméně do počtu dvě medvědí tlupy z Maďarska rozhodně nebyly. MAC Budapešť (ve znaku mají medvědí hlavu) a DVTK Jegesmedvék (Lední medvědi) Miškovec skončily v základní části na devátém, respektive osmém místě.

Nechaly za sebou Detvu, Liptovský Mikuláš a Žilinu a v předkole, které se hrálo na Slovensku poprvé, šly Budapešť a Miškovec proti sobě. Sérii na tři vítězné zápasy ovládl docela překvapivě po základní části horší MAC a v nejkratším možném čase prošel do čtvrtfinále proti Zvolenu.

"Přestože jsme měli v létě jen čtyři až šest týdnů na úpravu Tipsport ligy a zapracování nových týmů, z technického hlediska byla první sezona v tomto formátu bezproblémová," říká ředitel organizující společnosti Pro-hokej a bývalý reprezentační útočník Richard Lintner.

Budapešť přehrávala Košice, Miškovec bojoval o šestku

Líbila se mu také předváděná hra Budapešti a Miškovce, jejichž mužstva tvoří z drtivé části Maďaři doplnění o několik evropských a zámořských hráčů. "Mají trochu jinou sportovní identitu než slovenské kluby a hrají spíše severoamerickým stylem. Proto jde o zajímavou konfrontaci."

Miškovec vede Kanaďan Glen Hanlon, který stál v minulosti na střídačce běloruské, slovenské a švýcarské reprezentace nebo Washingtonu. Dres Ledních medvědů obléká mimo jiné bývalý slávistický útočník János Vas a zkraje sezony hrál za Miškovec i slovenský obránce Tomáš Slovák.

Ač za sebou maďarské kluby nemají bohatou sportovní tradici, těží doma z finanční podpory vlády Viktora Orbána a disponují kvalitním zázemím. "Díky ekonomické síle možná dobíhají slovenské kluby, a když se k tomu přidaly dobré výsledky, staví se teď slovenská veřejnost k jejich přijetí asi pozitivněji než na začátku sezony," usuzuje Lintner.

Budapešť na podzim po dvou úvodních porážkách smetla mistrovskou Banskou Bystrici jasně 4:0 a v průběhu sezony se zlepšovala. Dokonce se na konci základní části mohla chlubit pozitivní bilancí ze zápasů proti silným Košicím, kterým nastřílela v listopadu na jejich ledě osm gólů.

Také Miškovec získal skalp úřadujících mistrů a skončil v základní části jen šest bodů od přímé účasti ve čtvrtfinále se solidním skóre 147:151. "Kvůli domácímu MS jsme museli kalendář hodně smrsknout a spíše jsme očekávali, že náročný program nováčkům uškodí. Ale maďarské kluby se naopak postupem času zlepšovaly," potvrzuje šéf soutěže.

Národní rivalita fanoušků přetekla jen jednou

Lintner věří, že pokud bude spolupráce s Maďary pokračovat, zvedne se návštěvnost i sledovanost slovenské soutěže. "Nové týmy na našem trhu potřebují čas, musí se vytvořit určité rivality a emoce. Kapacity stadionů v Maďarsku jsou menší než u nás, ale to je daň, kterou jsme byli ochotní zaplatit. Přece jen to byla teprve pilotní sezona."

Obavy z národnostně motivovaných konfliktů mezi slovenskými fanoušky a Maďary se rozptýlily, až na jeden případ. Ve čtvrtém kole na podzim se při utkání Miškovce a Zvolena strhla rvačka, při které tekla krev a došlo k zatčení několika příznivců slovenského klubu.

"Takové věci se stávají. Nejen kvůli účasti zahraničních týmů, ale také z důvodu, že i po organizační stránce to byla pro Maďary novinka, museli si zvyknout. Ale organizátoři v Maďarsku všechno zvládli a pak už se v žádném zápase tyto problémy neopakovaly," těší Lintnera.

Na Slovensku se v těchto dnech debatuje o budoucnosti vedení Tipsport ligy, nad kterou by kontrolu namísto Lintnerovy společnosti Pro-hokej rád převzal svaz. Chce omezit počet cizinců a dát šanci juniorům, přičemž právě v této věci se mu nedaří s Lintnerem najít společnou řeč.

Řízení a podoba soutěže jsou tedy předmětem jednání, nicméně současný ředitel by ve spolupráci s maďarskými kluby rád pokračoval. "Jednáme o prodloužení spolupráce a chtěli bychom si otestovat možnost dalšího rozšíření," prozrazuje Lintner.

"Udělali bychom test na úrovni turnaje, Visegrádského poháru. Mohli by si tam zahrát účastníci z Polska a pravděpodobně i z Česka," pokračuje. Doposud bojovaly o Visegrádský pohár kluby ze Slovenska a Maďarska, vloni na turnaji, který trval od srpna do září, triumfovaly Nové Zámky.

Lintner: Slovan by soutěž bezesporu obohatil

Zatím není ani jasné, kde skončí v příští sezoně Slovan Bratislava, jemuž skončil letošní ročník v KHL už před play off a kvůli finančním problémům se nezdá pokračování v nadnárodní soutěži s ruským základem dvakrát pravděpodobné. Do slovenské ligy by se mohl vrátit po sedmi letech.

"Pokud by jednání se Slovanem začala, budeme hledat řešení, jak mu účast v Tipsport lize umožnit. Ale je pořád předčasné o tom diskutovat, oficiální jednání ještě nezačala," podotýká Lintner s tím, že o udělení soutěžní licence může Slovan usilovat mezi červnem a srpnem.

Návrat tradičního klubu, jehož účast v KHL se v posledních letech kvůli mizerné platební morálce a navazujícím výkonům zvrhává v ostudu, by Lintner jednoznačně přivítal. "Slovenskou ligu by bezpochyby obohatil. Dlouho deklaruji, že jsem návratu Slovanu nakloněný," prohlašuje.

Hokejové Slovensko už počítá dny do startu světového šampionátu, který v Bratislavě a Košicích vypukne za dva měsíce, ale ještě předtím si užije play off domácí soutěže. To rozjedou zítra v 18 hodin Banská Bystrica s Detvou a právě Zvolen proti Budapešti, už v sériích na čtyři vítězství.

Košice s Popradem a Nitra proti Trenčínu rozehrají své rundy v pondělí.