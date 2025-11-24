Lední hokej

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

18letý hokejový obránce Luke Dragusica předvedl v kanadské juniorské lize zkrat, který se s ním potáhne celou kariéru. Soupeře brutálně sekl do hlavy a v aktuální sezoně už si nezahraje. Tím ovšem jeho trest nekončí.
Luke Dragusica si na startu kariéry pořádně zavařil
Luke Dragusica si na startu kariéry pořádně zavařil | Foto: TSN via X

K šílenému zákroku došlo v polovině listopadu v zápase OHL (Ontario Hockey League) mezi Bramptonem a Oshawou. Domácí vedli 3:0, do konce třetí třetiny zbývalo necelých tři a půl minuty.

Bramptonský bek Dragusica odehrál u vlastní branky puk o mantinel, načež byl tvrdě atakován dvojicí soupeřů - Bradym Blasegem a Harrisonem Franssenem. Podle rozhodčích však čistě.

Blaseg při hitu upadl, rychle se zvedl a chtěl odjet pryč. Vtom se ale frustrovaný Dragusica napřáhl a soupeře, který byl k němu zády, sekl hokejkou přes hlavu.

Se značnou intenzitou trefil Blasega do obličeje a následně ho s holí v obou rukách ještě krosčekoval na ledě.

"Ó můj… Wow!" nechápali míru brutality komentátoři přenosu.

Dragusica stihl ještě zahodit rukavice, než se na něj vrhl Blasegův spoluhráč Luke Posthumus a zasypal ho ranami. Ke zraněnému hráči Oshawy mezitím doklouzal lékař, to už byla na ledě viditelná krvavá stopa.

Zákrok vyvolal pozdvižení na sociální síti X, kde někteří debatující uživatelé posílali Dragusicu před soud a do kriminálu. Jiní volali po doživotním zákazu vstupu na led.

"Jedna z nejbrutálnějších věcí, co jsme na ledě kdy viděli," komentoval hokejový účet Gino Hard.

"Jedna z největších hnusáren v OHL za dlouhou dobu," přidal Scott Wheeler, renomovaný kanadský novinář z webu The Athletic.

Jeho příspěvek okomentoval také Matthew Barnaby, někdejší vyhlášený bitkař Buffala či New Yorku Rangers. "Ten kluk by si v té soutěži už nikdy neměl zahrát. Příšerné," napsal o Dragusicovi.

Všichni potom čekali, s čím přijde disciplinární komise ligy. Ta nakonec vynesla exemplární trest do konce sezony, včetně play off.

"Dragusica použil svou hokejku úmyslně jako zbraň proti hlavě soupeře. Pak následoval další kontakt s bezbranným hráčem. Je to nebezpečný a nepřijatelný čin, který nemá v lize místo," uvedla OHL ve svém prohlášení.

Stopkou na celou sezonu ale trest nekončí. Pokud se 18letý Kanaďan bude chtít vrátit, musí absolvovat vzdělávací, poradenský a veřejně prospěšný program stanovený soutěží, a navíc požádat komisi o obnovení činnosti.

A co Blaseg? První informace hovořily o řezné ráně přes ústa a hodně pomláceném obličeji. O zuby údajně nepřišel.

Po běsnění svého krajana se naštěstí brzy otřepal, hned na druhý den nastoupil do dalšího zápasu a pří vítězství Oshawy 1:0 zapsal asistenci.

