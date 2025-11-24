Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

K šílenému zákroku došlo v polovině listopadu v zápase OHL (Ontario Hockey League) mezi Bramptonem a Oshawou. Domácí vedli 3:0, do konce třetí třetiny zbývalo necelých tři a půl minuty.
Bramptonský bek Dragusica odehrál u vlastní branky puk o mantinel, načež byl tvrdě atakován dvojicí soupeřů - Bradym Blasegem a Harrisonem Franssenem. Podle rozhodčích však čistě.
Blaseg při hitu upadl, rychle se zvedl a chtěl odjet pryč. Vtom se ale frustrovaný Dragusica napřáhl a soupeře, který byl k němu zády, sekl hokejkou přes hlavu.
Se značnou intenzitou trefil Blasega do obličeje a následně ho s holí v obou rukách ještě krosčekoval na ledě.
"Ó můj… Wow!" nechápali míru brutality komentátoři přenosu.
Dragusica stihl ještě zahodit rukavice, než se na něj vrhl Blasegův spoluhráč Luke Posthumus a zasypal ho ranami. Ke zraněnému hráči Oshawy mezitím doklouzal lékař, to už byla na ledě viditelná krvavá stopa.
🚨 NEWS: OHL suspends Luke Dragusica for rest of 2025-26 regular season + playoffs for slashing Oshawa’s Brady Blaseg in the head.— NHL News (@PuckReportNHL) November 21, 2025
Must go thru OHL education, counselling, community service program + must apply to Reinstatement Panel for return in 26–27https://t.co/hleO9EAqMR
Zákrok vyvolal pozdvižení na sociální síti X, kde někteří debatující uživatelé posílali Dragusicu před soud a do kriminálu. Jiní volali po doživotním zákazu vstupu na led.
"Jedna z nejbrutálnějších věcí, co jsme na ledě kdy viděli," komentoval hokejový účet Gino Hard.
"Jedna z největších hnusáren v OHL za dlouhou dobu," přidal Scott Wheeler, renomovaný kanadský novinář z webu The Athletic.
Jeho příspěvek okomentoval také Matthew Barnaby, někdejší vyhlášený bitkař Buffala či New Yorku Rangers. "Ten kluk by si v té soutěži už nikdy neměl zahrát. Příšerné," napsal o Dragusicovi.
Všichni potom čekali, s čím přijde disciplinární komise ligy. Ta nakonec vynesla exemplární trest do konce sezony, včetně play off.
"Dragusica použil svou hokejku úmyslně jako zbraň proti hlavě soupeře. Pak následoval další kontakt s bezbranným hráčem. Je to nebezpečný a nepřijatelný čin, který nemá v lize místo," uvedla OHL ve svém prohlášení.
Stopkou na celou sezonu ale trest nekončí. Pokud se 18letý Kanaďan bude chtít vrátit, musí absolvovat vzdělávací, poradenský a veřejně prospěšný program stanovený soutěží, a navíc požádat komisi o obnovení činnosti.
A co Blaseg? První informace hovořily o řezné ráně přes ústa a hodně pomláceném obličeji. O zuby údajně nepřišel.
Po běsnění svého krajana se naštěstí brzy otřepal, hned na druhý den nastoupil do dalšího zápasu a pří vítězství Oshawy 1:0 zapsal asistenci.