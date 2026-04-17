Litvínov dvakrát dotahoval, první zápas baráže vyhrál v prodloužení

Baráž o hokejovou extraligu - 1. zápas: Litvínov - Jihlava 3:2 v prodl. Hosté dvakrát vedli. V čase 69:15 rozhodl obránce Ondřej Baláž.
Aktualizujeme…
HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 24. D. Kaše, 53. Czuczman (O. Kaše), 70. O. Baláž - 20. Ozols (Dlapa, T. Jáchym), 35. Lhoták (Michnáč). Rozhodčí: Barek, Hribik - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5944 (vyprodáno).
Litvínov: Čajan - Moravčík, Šenkeřík, Polášek, O. Baláž, Czuczman, Schmiemann, Gajdoš - Hlava, D. Kaše, O. Kaše - Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Gut, Hännikäinen - Jurčík, Jícha, Havelka. Trenér: Petr.
Jihlava: A. Beran - Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač, D. Krenželok - Michnáč, E. Kulda, Lhoták - Burkov, Kuprijanov, Harkabus - Štefančík, Menšík, Čachotský - Pořízek, T. Jáchym, Jiránek. Trenér: Ujčík.
Írán podle tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program. Trump to řekl agentuře Bloomberg s tím, že Teherán také od USA neobdrží žádné zmražené finanční prostředky. Podle agentury Reuters Trump prohlásil, že USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do USA. Írán to už dříve popřel.
Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.
„Myslivecká lobby je silná.“ Poslanci jim chtějí zakázat odstřel psů a koček, už reagovali
Ve sněmovně momentálně leží novela zákona, která by myslivcům zakazovala střílení toulavých psů a koček. Podle poslanců, kteří zákaz navrhují, by za zvířata měli více odpovědnosti nést jejich majitelé. Pro jsou též ochranářské spolky. Návrh ale kritizují samotní myslivci.
„Skončíš jako Orbán, jsi ruský mafián.“ Andrej Babiš mladší ostře sepsul svého otce
Andrej Babiš mladší se rázně pustil do svého otce, premiéra a předsedy hnutí ANO v jedné osobě. Pod příspěvkem o setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vzkázal svému rodiči, že „skončí jak Orbán“. Také ho označil za „ruského mafiána“, který se snaží zestátnit česká média. „Nepovede se ti to. Jsi starý a neumíš se vyjadřovat jako státník,“ napsal dále Andrej Babiš mladší.