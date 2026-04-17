Litvínov dvakrát dotahoval, první zápas baráže vyhrál v prodloužení

ČTK

Baráž o hokejovou extraligu - 1. zápas: Litvínov - Jihlava 3:2 v prodl. Hosté dvakrát vedli. V čase 69:15 rozhodl obránce Ondřej Baláž.

Patriks Ozols a Nicolas Hlava v baráži Litvínov - JihlavaFoto: CTK
Baráž o hokejovou extraligu - 1. zápas:

HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. D. Kaše, 53. Czuczman (O. Kaše), 70. O. Baláž - 20. Ozols (Dlapa, T. Jáchym), 35. Lhoták (Michnáč). Rozhodčí: Barek, Hribik - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5944 (vyprodáno).

Litvínov: Čajan - Moravčík, Šenkeřík, Polášek, O. Baláž, Czuczman, Schmiemann, Gajdoš - Hlava, D. Kaše, O. Kaše - Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Gut, Hännikäinen - Jurčík, Jícha, Havelka. Trenér: Petr.

Jihlava: A. Beran - Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač, D. Krenželok - Michnáč, E. Kulda, Lhoták - Burkov, Kuprijanov, Harkabus - Štefančík, Menšík, Čachotský - Pořízek, T. Jáchym, Jiránek. Trenér: Ujčík.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Teherán souhlasí s pozastavením jaderného programu a uran se převeze do USA, řekl Trump. Írán to popírá

Írán podle tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program. Trump to řekl agentuře Bloomberg s tím, že Teherán také od USA neobdrží žádné zmražené finanční prostředky. Podle agentury Reuters Trump prohlásil, že USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do USA. Írán to už dříve popřel.

"Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb," napsal Zelenskyj.
ŽIVĚ Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, upozornil Zelenskyj

Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.

Andrej Babiš mladší, Andrej Babiš junior

„Skončíš jako Orbán, jsi ruský mafián.“ Andrej Babiš mladší ostře sepsul svého otce

Andrej Babiš mladší se rázně pustil do svého otce, premiéra a předsedy hnutí ANO v jedné osobě. Pod příspěvkem o setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vzkázal svému rodiči, že „skončí jak Orbán“. Také ho označil za „ruského mafiána“, který se snaží zestátnit česká média. „Nepovede se ti to. Jsi starý a neumíš se vyjadřovat jako státník,“ napsal dále Andrej Babiš mladší.

