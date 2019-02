Projekt pro mladé, v hlavní roli starší. Je to důkaz dobré práce, hájí se Litoměřice

před 26 minutami

V Litoměřicích funguje od minulé sezony projekt českého svazu, který má pomoct se začleňováním mladých hráčů do nejvyšších hokejových soutěží. Jenže Litoměřice se v první lize dostaly do boje o play off a staly se terčem kritiky, neboť mladých hráčů v jejich sestavě rázem ubylo.

V poslední době se do akademie Českého hokeje pro mladé hráče opřeli vsetínský trenér Jiří Dopita nebo fanoušci v Přerově. "V takové formě to nemá valný výsledek," podotkl Dopita a poukázal na to, že v rozhodující fázi sezony nasazují Litoměřice podstatně méně hráčů do 20 let.

Přerovští fanoušci zase na zápase proti Litoměřicím uráželi prezidenta svazu Tomáše Krále, který jako první muž českého hokeje pochopitelně stojí za vytvořením projektu a také ho finančně podporuje. V Přerově si mohl přečíst transparenty s nápisy "Král je p**a" nebo "Farmy a Královy projekty si strčte do p**ele".

Klub, jehož primárním úspěchem by neměly být výsledky, drží místenku do play off a ne všem je to po chuti. "Ale postup do play off je úspěchem pro každý klub. My máme prioritu vychovávat mladé hráče, ale přece se nevzdáme sportovní stránky," říká manažer Miroslav Přerost.

Bývalý trenér juniorské reprezentace pracuje v Litoměřicích od začátku probíhající sezony a z postu sportovního manažera by měl zajišťovat co největší vytížení hráčů perspektivních pro budoucnost českého hokeje.

Realita je momentálně taková, že v sobotním zápase Litoměřic s Kadaní byl v prvních dvou pětkách domácích nejmladším hráčem třiadvacetiletý útočník Daniel Voženílek. Sedm hráčů ročníků 1999 a 2000 se vtěsnalo do třetí a čtvrté formace a Litoměřice rozstřílely zoufalou Kadaň 14:0.

Nebudeme přeci hráčům bránit v návratu do extraligy

Přerost však odmítá, že by Litoměřice mladé hráče odsunuly kvůli boji o postup. "Není kde brát," reaguje. "Před uzavřením přestupního okna nám odešlo asi deset hráčů, extraligové kluby si je stáhly nazpátek. My máme tendenci mladé hráče hrát, ale musí mít na první ligu výkonnost, a hlavně musí vůbec existovat," pokračuje šestapadesátiletý manažer.

Lukáš Rousek a Jakub Pour, kteří začínali sezonu v Litoměřicích, se ve Spartě a Plzni zařadili mezi přední hráče prvního týmu. Oscar Flynn se začíná prosazovat v Mladé Boleslavi, Ondřej Machala v Pardubicích.

Devatenáctiletý Rousek byl zkraje února dokonce s národním týmem na Švédských hrách. "V září nikdo pomalu nevěděl, kdo to je. Nikdo o něm nemluvil jako o reprezentantovi. Ale u nás za dva měsíce vyrostl a proč bychom mu měli bránit v návratu do Sparty?" ptá se Přerost.

To, co kritici projektu kritizují, nevnímá Přerost jako prohru. "Vidím to jako naši dobrou práci. Ti hráči se posunuli a hrají extraligu, je to splnění toho, proč jakožto akademie fungujeme, ale zároveň to oslabuje naše mužstvo a komplikuje nám to jeho sestavování," připouští.

Extraligové a prvoligové kluby si mohou své mladé hráče z Litoměřic stáhnout, a proto doplnil Přerost společně s vedením klubu mužstvo v průběhu sezony třeba o šestadvacetiletého Davida Mertu nebo Rusa Vadima Ščegolkova se zkušenostmi z KHL.

"Ale pořád máme v týmu mnohem více mladých než ostatní kluby, které bojují o play off. Vystřídali jsme za sezonu 16 nebo 17 juniorů, a ještě to máme spojené se sportovním úspěchem," hodnotí Přerost.

Největší konkurenti Stadionu v boji o sedmé a osmé místo Frýdek-Místek a Havířov nasadili v sobotu tři, respektive jednoho hráče ročníku 1999 a mladší. "Frýdek-Místek v průběhu roku mladé hráče z Třince nasazoval, ale jinak s výjimkou Benátek už nikdo další. Vsetín proklamoval, že bude hrát mladé, a je z toho velké nic," reaguje Přerost na Dopitovu kritiku.

Jedním z cílů je vychovat hráče pro domácí šampionát

Uzavření první ligy zespodu s příslibem zapojení juniorů nefunguje. Také proto chce svaz zřídit podobný projekt jako v Litoměřicích i na Moravě. "U nás jsme měli kluky z Olomouce nebo Zlína, ale takhle by nemuseli cestovat přes celou republiku. Měli by to blíže k rodinám a do školy," přemítá litoměřický manažer.

Místo pro uchycení akademie hledá na Moravě majitel a trenér brněnské Komety Libor Zábranský a minulou středu měl mít schůzku se starostou Hodonína. Hodlá však oslovit i další moravské kluby.

Ať už Litoměřice do play off postoupí, nebo ne, bodově zažívají nejlepší sezonu v historii. Fanoušci se podle Přerosta s filozofií klubu ztotožnili a chodí na stadion v lehce vyšším počtu než dříve. Projekt s pracovním názvem "Dukla" bude pokračovat ještě minimálně v příští sezoně.

Jedním z hlavních cílů tříletého projektu bylo vychovat hráče pro reprezentační výběr do 20 let pro domácí světový šampionát, který hostí na konci roku Ostrava a Třinec. "Proto jsme místo kluků, kteří odešli do extraligy, vzali hráče ročníku 2000 a začleňujeme je," komentuje Přerost.

"Ale není to tak, že by na mě v každém klubu čekalo pět takových hráčů. Ročník 2000 je bohužel poměrně slabý. Někteří reprezentanti nastupují v zahraničí, jiní v extralize a ti zbývající jsou buď na soupiskách ostatních prvoligových klubů, nebo u nás," říká litoměřický manažer.

Motivovat mladé hráče chce Přerost výhrami. "To je jednoznačné. Kdyby donekonečna prohrávali, těžko budou věřit systému, který hrají, a tomu, že se zlepšují. To se ukáže tím, jak jsou platní týmu a jestli vyhrávají. Naučit se a chtít vyhrávat je nedílnou součástí výchovy," uzavírá.

O účasti Litoměřic ve čtvrtfinále se rozhodne dnes od 18:00, kdy budou hrát Severočeši proti Jágrovu a Plekancovu Kladnu. Pronásledovatelé Havířov s Frýdkem-Místkem nastoupí proti Třebíči a Kadani, pro které jde jistojistě o poslední utkání v sezoně.

Pokud Litoměřice získají alespoň dva body, zajistí si postup bez ohledu na výsledky Havířova a Frýdku-Místku. Jestli na horkém ledě Kladna prohrají, dají šanci svým soupeřům.