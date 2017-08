Vylepšená Liga mistrů chce být nejlepší v Evropě. Už v ní není málo peněz, říká Ševc

před 5 minutami

Kvalifikace pouze sportovní cestou, nižší počet účastníků a rostoucí prize money. Hlavně těmito kroky chce hokejová Liga mistrů zvýšit svou atraktivitu pro fanoušky a kluby. Nadcházející ročník mezinárodní soutěže odstartuje se čtyřmi českými týmy.

Praha - Hokejová Liga mistrů, která příští týden vstoupí do svého čtvrtého ročníku, chce nadále budovat svou značku a prestiž. V novém formátu po redukci na 32 účastníků se v soutěži představí jen čtyři české kluby - mistrovská Kometa Brno, Bílí Tygři Liberec, Mountfield Hradec Králové a Oceláři Třinec. Ty by rády navázaly na představení pražské Sparty, která v minulém ročníku jako první český zástupce dokráčela až do finále.

"Chceme být nejlepší evropskou hokejovou soutěží," nastínil cíle výkonný ředitel Ligy mistrů Martin Baumann.

K prestiži mají napomoci také zvyšující se prize money. V nadcházejícím ročníku se mezi účastníky rozdělí celkem 1,54 milionu eur a nový šampion dosáhne na 300 tisíc eur.

Postupně budou odměny vzrůstat, až se na konci současného kontraktu v sezoně 2022/23 vyšplhají na 3,46 milionu eur celkově a na 720 tisíc eur pro vítěze.

Cílem Ligy mistrů je také zvýšit zájem fanoušků o soutěž a organizátory trápí je především klesající křivka ve Švédsku. Naopak loňské tažení Sparty a plnící se O2 arena je nadchla. "Viděli jsme plné stationy a skvělou atmosféru. Věříme, že to bude podobné s týmy, které budou hrát v příští sezoně," přeje s Baumann.

Ševc: Fotbalu se nemůžeme přibližovat "Myslím, že prestiž Ligy mistrů roste. Je to i novým formátem, nikdo nemá místo zaručené. Samozřejmě jde i o prize money. Už to není málo peněz," prohlásil zkušený liberecký obránce Martin Ševc. Zároveň však přiznal, že fotbalovou Ligu mistrů nepůjde dohnat: "Fotbalu se nemůžeme přibližovat. Vezměte si, jaké peníze se pohybují ve fotbalových přestupech. V hokeji se hráči de facto nekupují, přestupují po konci smlouvy nebo v rámci výměn."

Oproti minulému ročníku, kdy hrálo soutěž 48 klubů a z nich mělo 26 automaticky zajištěnou na základě spolumajitelského podílu, se nově kvalifikovaly celky pouze sportovní cestou.

"Máme obhájce vítězství, vítěze Kontinentálního poháru, třináct mistrů jednotlivých zemí, dva vítěze základní části, pět týmu ze druhých míst, pět finalistů a pět semifinalistů," poukázal Baumann na zvýšení kvality ryze podle výsledků.

I v novém ročníku se bude bojovat o každý bod kvůli žebříčku, podle kterého se bude přidělovat počet účastníků soutěže. Maximální počet pěti mají díky dosavadním třem ročníkům jen Švédsko a Finsko, následuje se čtyřmi Švýcarsko a Česko. Po třech mají Německo a rakouská EBEL.

Dále mají po jednom vedle vítěze Kontinentálního poháru Slovensko, Norsko, Bělorusko, Dánsko, Velká Británie, Francie a Polsko. "Každý získaný bod je pro žebříček důležitý," zdůraznil Baumann.

Kluby v Česku začínají Ligu mistrů, která startuje v období přípravných zápasů, brát čím dále prestižněji. "Minulý ročník byl výjimečný zejména výkony Sparty. Udělalo to soutěži u nás obrovskou reklamu. Ukázalo, že máme týmy, které jsou schopné v Lize mistrů konkurovat a třeba ji i jednou vyhrát. Věřím, že mužstva, která budou startovat nyní, na to mohou navázat a mají dostatečně široké kádry na to, aby se dokázala v soutěži prosadit," dodal ředitel domácí extraligy Josef Řezníček.