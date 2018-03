Motor propásl velkou šanci, budoucnost je mlhavá. Mrzí to hlavně kvůli lidem, hlesl Kutlák

před 1 hodinou

Do baráže postoupily Karlovy Vary a Kladno, zato největší favorit má po sezoně. V Českých Budějovicích snili o extralize hned od začátku ročníku, ale šance jim zase unikla. Udrží Motor tak silné mužstvo i v příštím roce? Nikdo neví, ani kapitán Zdeněk Kutlák.

České Budějovice - Skladba Motoru naháněla strach už před začátkem základní části první ligy, přesto to pak ve hře občas drhlo. V play-off ale České Budějovice v pohodě přehrály Havířov a do baráže je měla dovést série proti Kladnu. Omyl. Dál jdou Rytíři a potřebovali pouze pět zápasů.

Série začala velmi překvapivě, a sice dvěma kladenskými úspěchy na ledě Motoru. "Nezvládali jsme krizové situace. Mohli jsme ty první dva domácí zápasy vyhrát, ale místo toho jsme oba prohráli," řekl zklamaně trenér Marian Jelínek. Rytíři vyhráli na jihu Čech 3:1 a 3:2 v prodloužení.

A přestože si Jaromír Jágr vždy jen splnil čárku za start a zbytek utkání sledoval ze střídačky, dráždil soupeře diskuzemi s rozhodčími. "Nevím, proč nejde v civilu na tribunu. Místo toho řve na rozhodčí, kteří mohou znervóznět," zlobil se Jiří Kučný. Málo platné, Kladno získalo i třetí bod.

Až s pověstným Damoklovým mečem nad hlavou Motor zabral a přivezl si domů aspoň špetku naděje. Jenže bylo pozdě. V pátém zápase brzy prohrával 0:2, nakonec jej ztratil v poměru 2:5 a před narvanou Budvar arénou sledoval radost Rytířů. Baráž je zase minimálně na rok pryč.

Od prodeje licence Hradci Králové a pádu do WSM ligy v roce 2013 se přitom České Budějovice do prolínací soutěže dostali hned dvakrát a šlo o jakési pokusy nanečisto. Vloni měli Jihočeši z baráže k postupu pořád daleko, před třemi lety ještě dál, ale specifickou soutěž si vyzkoušeli.

Velká očekávání, hvězdy pod tlakem

Letos měli nabyté zkušenosti prodat. "Představoval jsem si to jinak. Je to obrovské zklamání. Mrzí mě, jak to dopadlo," hledal po vyřazení slova kapitán Zdeněk Kutlák. Ostřílený obránce však před koncem základní části přiznal, že se o postupu mluví až příliš nahlas a s předstihem.

"Na jednu stranu o tom cíli všichni víme, ale na druhou se o něm na můj vkus začalo mluvit hrozně předčasně. Od začátku roku jsem byl na to opatrný a budu do poslední chvíle," podotkl Kutlák na počátku února po porážce ve Frýdku-Místku. Nevyzpytatelnou první ligu bral s pokorou.

Tak nabitý kádr jako České Budějovice přitom neměl nikdo. S Kutlákem přišel před sezonou Václav Nedorost z KHL, v týmu už tou dobou byli třeba Rok Pajič, Lukáš Květoň nebo mistr světa Filip Novák. V průběhu ročníku posílil Motor i další vítěz světového šampionátu Petr Vampola.

Už v říjnu odvolalo vedení trenéra Antonína Stavjaňu a k postupu měli Jihočeši dojít pod Marianem Jelínkem. Mimochodem, v době výměny okupovali třetí místo. Neustále omílaný cíl mohl dostat hráče pod tlak, podobně jako mohly velké ambice v letošní extralize svazovat Spartu.

Nepomohla ani největší podpora v Evropě

Těžká porážka od Kladna se hráčům Motoru kousala o to hůře při pohledu na ochozy. Utkání proti Rytířům byla vyprodaná, plný stadion nebyl výjimkou ani v základní části. "To bylo jediné pozitivum celé série, možná celé sezony. Fanoušci si tohle nezasloužili," smutnil Kutlák.

Kapacita stadionu činí 6 421 míst, na zápasy chodilo průměrně 5 869 diváků. Jihočeši dokonce stanuli na 36. místě v evropském měřítku a v tomto ohledu porazili třeba CSKA i Dynamo Moskva, Kärpät Oulu nebo Davos. Co se týče druholigových soutěží, neměli v Evropě konkurenci.

Na vysoké návštěvnosti se podepsal určitě i fakt, že mužstvo tvoří z velké části budějovičtí odchovanci a patrioti. Ale jak to bude dál, nikdo neví. Zda budou pokračovat veteráni Kutlák s Vampolou, zda zůstane kouč Jelínek. Z Ruska se vrátil Jiří Novotný, možná posílí Motor on.

Extraliga by rozhodně hráče jeho formátu lákala více a městu na břehu Vltavy by slušela. Čekání na návrat se však prodlužuje. Nejméně o rok.