Zděšení kvůli nezvyklému hřišti na OH: Hokejisté z Evropy budou mít potíže

Když se hráči NHL sešli pod pěti kruhy naposledy, tedy v Soči 2014, hráli na klasickém "letišti", ledě dlouhém 60 metrů a širokém 30 metrů.
Rázem měli mnohem víc místa, protože v severoamerické lize čítají všechna kluziště míry 60,96 a 25,91 metru (v imperiálních jednotkách 200 a 85 stop).
V únoru příštího roku v Miláně však bude prostoru méně. Obě olympijské haly pro lední hokej nabídnou asi o metr kratší led než v zámoří, přitom prakticky stejně široký, konkrétně 60 x 26 metrů.
Ačkoliv generální manažer olympijského výběru Kanady Doug Armstrong veřejně mluví o menším ledě už od září, pro mnohé je to teď překvapení.
"Jsem z toho trochu v šoku," přiznal online deníku The Athletic již nominovaný německý reprezentant Nico Sturm. "Je to prostě nahodilá velikost. Měli se držet buď olympijských rozměrů, nebo těch z NHL. Teď to není ani jedno."
"Myslím, že mojí hře to bude vyhovovat, rád k soupeřům rychle přistupuju," pokračoval defenzivně laděný útočník. "Klukům, kteří chtějí více prostoru, se to ale moc líbit nebude. A ti, kteří většinu roku hrají v Evropě, budou mít potíže."
Ano, hráči z evropských "letišť" si asi budou zvykat těžko. Pro hvězdy NHL se ale o metr kratší kluziště oproti zámořskému standardu může jevit jako banalita.
Kanadský útočník Jonathan Drouin nicméně upozornil, že jde o významný rozdíl. Hlavně velikáni typu Nathana MacKinnona prý "potřebují každý centimetr ledu, aby mohli předvádět ty svoje kousky".
"Pokud máte o krok méně prostoru, může to být velký rozdíl," potvrdil sám MacKinnon. "Pro všechny to ale platí stejně. Jasně, mění to situaci, ale koho to zajímá?"
Hlavní je přece první účast NHL pod pěti kruhy po dlouhých 12 letech.
"Macův" český parťák z elitní lajny Colorada Martin Nečas neřeší osekané kluziště vůbec. "Není to nic zásadního," spustil. "Podle mě je lepší, že je menší, než kdyby bylo větší. Myslím, že pro fanoušky to takhle bude ještě lepší. Bude to strašně rychlé ve strašně vysokém tempu. Moc se těším."
I když je odklon od rozměrů 200 x 85 stop porušením dohody mezi NHL, jejími hráčskými odbory NHLPA a hokejovou federací IIHF, zámořská liga nevznesla žádné zásadní námitky.
Ani nikdo jiný. "Všechny zúčastněné strany, IIHF, organizační výbor, NHL, NHLPA, Mezinárodní olympijský výbor a příslušné orgány sportovišť, se shodují, že rozdíly ve specifikacích kluziště jsou zanedbatelné a neměly by mít vliv na bezpečnost ani kvalitu hry," stojí ve vyjádření IIHF.
Federace také poznamenala, že na ledě s mírami 60 x 26 metrů se hrálo už na olympiádě v Pekingu 2022.
Tehdy ale hvězdy NHL zůstaly za oceánem. A předtím bylo standardem kluziště s 30metrovou šířkou. Jedinou výraznou výjimku představovaly hry v kanadském Vancouveru 2010, kde bylo hřiště přesně jako v NHL, s rozměry, které by severoamerická soutěž chtěla na všech budoucích olympiádách.