Po Davidu Pastrňákovi trápí zdravotní problémy také Martina Nečase a do zápasu Colorada proti Minnesotě nenastoupil. Kvůli zranění nedohrál ani další český útočník Filip Chytil z Vancouveru.
Jeho spoluhráč, obránce Filip Hronek, překonal Daniela Vladaře v brance Philadelphie při porážce Canucks 2:5. Jiří Kulich vstřelil gól ve čtvrtém zápase NHL za sebou. Trefil se již po 31 sekundách, jenže hokejisté Buffala podlehli Pittsburghu 3:6.
Pastrňák, nejproduktivnější Čech v soutěži, se v první třetině odpoledního duelu Bostonu s Torontem po vhazování v obranném pásmu rozjel k soupeřově brance, ale po několika krocích klopýtl, zamířil na střídačku a do kabiny.
Problém má zřejmě s nohou. Odehrál jen necelých šest minut, Bruins podlehli Maple Leafs 1:3.
„David nám chyběl a nedokázali jsme ho nahradit, hlavně při přesilovce pět na tři. Kluci jsou v týmu už dost dlouho. Vědí, že když jsou nejlepší hráči mimo hru, tak musí zabrat o to víc a pro některé z nich je to skvělá příležitost. Dneska ji ale nevyužili,“ litoval trenér Marco Sturm.
Nečas nenastoupil kvůli zranění v horní části těla. Colorado i bez českého kanonýra dokázalo ve třetí třetině smazat tříbrankové manko a porazilo Minnesotu 4:3 po samostatných nájezdech.
Kulich zažívá vydařené období. V posledních šesti zápasech se pyšní bilancí 5+2 a po sérii zranění ukazuje svůj ofenzivní potenciál. Proti Pittsburghu se prosadil po půl minutě hry.
Zápas ale zakončil se třemi zápornými body. Buffalo prohrálo sedmé z posledních 10 utkání a v tabulce Východní konference kleslo na 10. místo. Pittsburgh přerušil sérii pěti proher, i tak je poslední.
„Prvních deset minut jsme hráli dobře, pak jako by nám odešly nohy. Nestíhali jsme bruslit se soupeřem a byli jsme horším týmem. Od našeho zhoršeného pohybu se odvíjelo úplně všechno, ve zbytku zápasu jsme se neměli čeho chytit,“ řekl trenér Sabres Lindy Ruff.
Hronek se prosadil podruhé v sezoně a bodoval ve čtvrtém z posledních pěti zápasů, výsledkové trápení Vancouveru ale nepřerušil. Se 13 body jsou Canucks nejhorší v celé lize.
Vladař zlikvidoval 18 z 20 střel a podruhé v ročníku vychytal dvě výhry za sebou. Druhou asistencí v sezoně se pod výhru podepsal obránce David Jiříček.
„Bohužel strašně zaostáváme v kvalitě speciálních týmů. Při hře pět na pět dokážeme soupeřům konkurovat, nefungují nám ale ani přesilovky, ani oslabení. Kdyby se počítalo jen skóre při hře pět na pět, bylo by to dneska 2:2,“ litoval kouč Vancouveru Manny Malhotra.
Chytil po zranění ramene odehrál sedm utkání, proti Philadelphii ale pouhých pět minut. Na začátku druhé třetiny najel do Tysona Foerstera a po nevinně vypadající kolizi pro něj zápas skončil.
Edmonton prohrál už popáté za sebou, v pátek se Seattlem 2:4. V Západní konference ale Oilers dál drží druhé místo za Minnesotou.
První gól Edmontonu vstřelil Connor McDavid a vylepšil si bilanci po 28 zápasech už na 60 bodů. Od začátku sezony hvězdný Kanaďan vyšel bodově naprázdno v jediném utkání.
Výsledky NHL:
NY Islanders - Winnipeg 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Branky: 46. L. Stanley - 18. a 36. Connor, 22. Vilardi. Střely na branku: 27:37. Diváci: 17.345. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Vilardi (oba Winnipeg), 3. Varlamov (NY Islanders).
Buffalo - Pittsburgh 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)
Branky: 1. Kulich, 10. Dahlin, 33. Norris - 8. Kindel, 20. Letang, 21. McGroarty, 24. Lizotte, 39. Koivunen, 58. Malkin. Střely na branku: 23:28. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Koivunen, 2. McGroarty, 3. Kindel (všichni Pittsburgh).
Edmonton - Seattle 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Branky: 25. McDavid, 34. Draisaitl - 53. a 55. Kakko, 12. Eberle, 59. Dunn. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.081. Hvězdy zápasu: 1. Kakko, 2. Eberle (oba Seattle), 3. Podkolzin (Edmonton).
Washington - Florida 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky: 11. a 54. C. Hutson - 25. Ekblad, 56. Luostarinen, 60. Bennett. Střely na branku: 26:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bennett (Florida), 2. C. Hutson (Washington), 3. M. Tkachuk (Florida).
Columbus - Detroit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 12. Compher, 45. DeBrincat. Střely na branku: 18:21. Diváci: 17.245. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Compher (oba Detroit), 3. Greaves (Columbus).
Tampa Bay - Ottawa 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Branky: 50. a 54. Guentzel - 13. a 38. Stützle, 4. Greig, 27. Amadio, 47. Zub, 48. Giroux. Střely na branku: 20:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Amadio, 2. Stützle, 3. Greig (všichni Ottawa).
Philadelphia - Vancouver 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 5. Foerster (D. Jiříček), 24. Cates, 31. Martone, 47. Konecny, 59. Couturier - 33. Hronek, 43. DeBrusk. Střely na branku: 29:20. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 19.155. Hvězdy zápasu: 1. Foerster, 2. Konecny, 3. Vladař (všichni Philadelphia).
Minnesota - Colorado 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 1:0, 0:3 - 0:0)
Branky: 8. a 40. Eriksson Ek, 13. Coleman - 54. Toews, 57. Lehkonen, 60. T. Hughes, rozhodující sam. nájezd C. Makar. Střely na branku: 22:31. Diváci: 19.074. Hvězdy zápasu: 1. C. Makar (Colorado), 2. Eriksson Ek (Minnesota), 3. Toews (Colorado).
Anaheim - Los Angeles 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Branky: 15. a 16. Solberg, 33. Sennecke - 22. a 26. Zuccarello, 29. Kempe, 43. Andre Lee, 59. T. Moore. Střely na branku: 28:21. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Solberg (Anaheim), 2. Zuccarello (Los Angeles), 3. Granlund (Anaheim).
San Jose - Vegas 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Branky: 36. Misa, 46. Gaudette, 55. Ostapchuk, 58. Celebrini - 51. Eichel (Hertl). Střely na branku: 33:28. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Askarov, 2. Gaudette, 3. Goodrow (všichni San Jose).
Chicago - NY Rangers 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 5. a 20. Mangiapane - 18. Zibanejad. Střely na branku: 10:31. Diváci: 20.302. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane, 2. O. Moore, 3. Knight (všichni Chicago).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Ottawa
27
17
3
7
90:78
37
2.
Florida
26
15
3
8
84:76
33
3.
Tampa Bay
25
15
2
8
87:77
32
4.
Montreal
26
14
4
8
78:79
32
5.
Boston
25
15
1
9
86:68
31
6.
Buffalo
26
11
4
11
81:90
26
7.
Detroit
25
10
3
12
67:72
23
8.
Toronto
27
10
3
14
85:93
23
Metropolitní divize:
1.
Carolina
25
19
3
3
103:56
41
2.
New Jersey
26
18
0
8
99:80
36
3.
NY Islanders
25
12
5
8
77:72
29
4.
NY Rangers
25
13
1
11
71:70
27
5.
Philadelphia
28
10
6
12
75:97
26
6.
Washington
23
11
0
12
81:89
22
7.
Columbus
24
9
1
14
58:76
19
8.
Pittsburgh
25
8
2
15
76:90
18
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
28
18
6
4
101:66
42
2.
Colorado
25
15
3
7
100:71
33
3.
Nashville
25
13
6
6
79:76
32
4.
Dallas
25
15
2
8
69:64
32
5.
Winnipeg
27
14
4
9
86:87
32
6.
St. Louis
26
14
3
9
89:83
31
7.
Utah
27
14
3
10
92:93
31
8.
Chicago
26
10
2
14
69:98
22
Pacifická divize:
1.
Edmonton
28
17
4
7
106:86
38
2.
Vegas
27
15
5
7
91:82
35
3.
San Jose
28
12
2
14
75:102
26
4.
Seattle
23
12
1
10
75:78
25
5.
Anaheim
27
12
1
14
99:100
25
6.
Calgary
27
11
2
14
70:94
24
7.
Los Angeles
23
9
2
12
65:74
20
8.
Vancouver
28
6
1
21
77:124
13