"Bojuj, Kuko!" Sociální sítě hoří dojemnými vzkazy pro hokejistu bojujícího o život

Zpráva o tom, že dvacetiletý hokejový útočník Slovanu Bratislava Roman Kukumberg mladší bojuje v nemocnici o život, se už rozletěla celým Slovenskem.
Na sociálních sítích se okamžitě spustila mohutná vlna podpory, jakou hokejová komunita dlouho nezažila. Z oficiálních profilů klubů, od spoluhráčů, reprezentantů i z tisíců fanouškovských účtů přichází jedno jediné poselství: Romane, nejsi v tom sám.
Bývalý hráč Slovanu Marcel Haščák napsal slova, která během chvíle sdílely stovky lidí: "Kuko, drž se, modlím se za tebe. Jsi bojovník a zvládneš to." K jeho hlasu se přidali i další známí hráči.
Libor Hudáček, útočník Třince, poslal stručný, ale silný vzkaz: "Bojuj!" Slovenský obránce a reprezentant Andrej Golian doplnil: "Nejtěžší zápas. Kuko, pojď, můj, naplno, jako vždy."
Do podpory se masivně zapojily kluby napříč celou republikou. Žilina přidala přání: "Držíme palce, Romane, hodně zdraví a brzký návrat na led."
Spišská Nová Ves zveřejnila jasné: "Myslíme na tebe."
Skalica poslala přes své kanály vzkaz: "Jménem celého klubu přejeme brzké uzdravení."
A z Nitry přišlo krátké, ale velmi emotivní: "Romane, myslíme na tebe!"
Pod příspěvky Slovanu Bratislava se během několika hodin objevily tisíce komentářů. Od fanoušků všech klubů, dokonce i těch, kteří na ledě patří ke tvrdým rivalům. Všichni sjednoceni jedním přáním. "Drž se, Kuko, posíláme sílu," napsal jeden z nich.
Další přidávali srdíčka, klubové barvy, modlitby i vlastní zkušenosti s těžkými zraněními - jako gesto solidarity, které má ukázat, že v tom není sama ani jeho rodina.
Z reakcí je cítit i ohromný respekt k mladému hráči, který byl považován za jeden z největších talentů nastupující generace. Lidé připomínají jeho odhodlání, pracovitost, charakter i to, jak moc miloval hokej. "Kuko je srdcař, ten se nevzdává," napsal jeden z bývalých trenérů.
Internetem se mezitím šíří i symbolické gesto - stovky fanoušků mění profilové fotky na hráčovo číslo s jednoduchým nápisem DržSaKuko.
Ve chvílích, kdy je nejistota největší, ukazuje slovenský hokej svou nejlepší stránku. Lidskost, soudržnost a schopnost stát při jednom z vlastních.
A všechny tyhle hlasité i tiché vzkazy míří k jedinému adresátovi - mladému hráči, který teď čelí svému nejtěžšímu soupeři. Celé Slovensko teď jen společně šeptá: bojuj.