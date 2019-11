Hokejová pecka pro Slováky. Nitra se těší na vítěze NHL a bývalého Jágrova parťáka

Kanadský hokejový útočník Kris Versteeg dohraje svou bohatou kariéru ve slovenské nejvyšší soutěži. Vítěze dvou Stanley Cupů přivála do Nitry možnost nastupovat s mladším bratrem Mitchem.

33letý rodák z kanadské Alberty by měl do Nitry podle slovenských médií přicestovat nejpozději v neděli. Do víru hokejové Tipsport Ligy by tedy mohl naskočit ještě v ten samý den proti Trenčínu. Ve středu pak hraje Nitra v Banské Bystrici a za týden v pátek doma se Zvolenem.

HK Nitra (Tipsport liga) have signed forward Kris Versteeg to a one-year contract.



Versteeg began the season captaining the Rockford IceHogs (AHL), but had his contract mutually terminated last week. pic.twitter.com/90ST31rrJS — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) November 20, 2019

"Mluvilo se o tom delší dobu, víceméně se jeho příchod plánoval. Není to úplné překvapení," usmívá se český brankář Miroslav Hanuljak, který v Nitře působí od letošního února.

Versteeg má na kontě 643 startů v NHL, dalších 93 přidal v play off. Svou zámořskou kariéru spojil hlavně s Chicagem, kde odehrál pět sezon. V letech 2010 a 2015 slavil s Blackhawks zisk Stanley Cupu, play off NHL si zahrál celkem osmkrát.

Minulou sezonu rozehrál v Omsku, ale v jejím průběhu kontrakt s Avangardem ukončil. Už v té době se čile spekulovalo o angažmá v Nitře, kde Versteeg několik týdnů pobýval po boku bratra Mitche a s týmem trénoval. Nakonec však odešel do švédského Växjö.

Aktuální ročník rozjel Versteeg v AHL, na farmě Chicaga v Rockfordu. Dostal kapitánské céčko, ale stihl odehrát jen šest zápasů, ve kterých zaznamenal jediný bod za asistenci. Pak zámořskou kariéru zabalil.

Oslavy se Slováky, ve formaci s Jágrem

"Uvědomil jsem si, že už nedokážu bojovat s takovou intenzitou, s jakou se tady kluci rvou o místo. Svou hru jsem měl na tom přitom založenou," prohlásil Versteeg. Vzápětí oznámil další plány: "Chtěl bych si zahrát za Kanadu na Spengler Cupu a v jednom týmu se svým bratrem."

Při oslavách vítězství Stanley Cupu byl Versteeg v roce 2010 v jedné šatně se Slováky Mariánem Hossou a Tomášem Kopeckým. O pět let později se vedle Hossy radoval i s českým obráncem Michalem Rozsívalem.

Na sklonku své kariéry v NHL se Versteeg před dvěma lety v Calgary potkal s Jaromírem Jágrem a při jeho debutu v dresu Flames mu dělal parťáka ve společné útočné formaci se Samem Bennettem.

Versteegův mladší bratr Mitch se do NHL neprosadil. Po letech v nižších zámořských soutěžích si zahrál v druhé německé lize či v Japonsku, než se od roku 2016 usadil v Nitře. "Je to velmi tvrdý obránce. Slušně bruslí, ale jeho přednosti jsou hlavně v tvrdě hře," popisuje Mitche Hanuljak.

Starší z bratrské dvojice by měl pod Zobor přinést naopak útočné kvality. "Svou výkonností by měl slovenskou soutěž rozhodně převyšovat. Nechci říct, že je to špatná liga, to vůbec ne, ale na hráče s Krisovou minulostí budou kladena velká očekávání," předpokládá 35letý český gólman.

Zvlášť s přihlédnutím k současnému postavení Nitry v tabulce slovenské ligy. Nitra je v třináctičlenném pořadí desátá se sedmibodovou ztrátou na první šestku, jež má zajištěný postup do play off. Vzhledem k tomu, že v posledních sedmi sezonách vždy získala medaili, je to proklatě málo.

V Chomutově Frolík, v Nitře Versteeg

Na konci září skončil po domácí porážce 0:9 od Košic trenér Andrej Kmeč, kterého nahradil Marián Bažány. "V současné době se nám opravdu nedaří, nemůžeme udělat sérii dobrých výsledků, máme výpadky. Byli bychom rádi, kdyby nám Kris pomohl," doufá brankář Hanuljak, který v extralize chytal za Chomutov, Plzeň a Litvínov.

V Nitře je jediným českým hokejistou. Vedle bratrů Versteegových tam působí dalších pět Kanaďanů a jeden Rus. "Kvalitou týmu jsme někde na rozhraní české extraligy a první ligy," porovnává Hanuljak. "Lize určitě pomohl návrat Slovanu Bratislava, u nás by mohli hrát nejvyšší soutěž ještě Banská Bystrica a Košice," dodává.

Versteeg doplní v kádru Nitře dva hráče, kteří mají zkušenosti z NHL, a sice obránce Branislava Mezeie a Dylana Olsena. Podobnou konstelaci zažil Hanuljak před sedmi lety v Chomutově, kde během výluky NHL působili Michael Frolík, Milan Jurčina a krátce Jason Chimera.

"Frolda byl na extraligové poměry úplně jinde. Půl roku Chomutov táhl, dělal spoustu bodů a každý viděl, jaký je profesionál na ledě i mimo něj. Všichni jsme sledovali, co dělá oproti nám jinak," vzpomíná Hanuljak.

Cenné zkušenosti čerpal i z pozice brankáře. "Byl to přínos i pro mě. Hráč s tolika zápasy v NHL je šikovnější, vyspělejší. Je to něco jiného i na tréninku, když na vás střílí nebo jede," líčí gólman z Mostu.

Teď se s Nitrou těší na Versteegův příjezd. Zkušený Kanaďan by měl slovenskému týmu pomoct až do konce sezony s výjimkou období od 18. prosince do 5. ledna, kdy požádal o volno z rodinných důvodů a kvůli vytoužené účasti na Spengler Cupu v Davosu.

"Je to můj poslední hráčský rok," potvrdil Versteeg.