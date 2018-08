"Jestli stojíš o moji trofej, dám ti ji." Ruský talent chce nevídaně napravit křivdu

před 27 minutami

Vitalij Kravcov vyhrál trofej pro nejlepšího nováčka KHL, ale je ochotný ji dát Eelimu Tolvanenovi.

Praha - Poslední předávání cen v hokejové Kontinentální lize nabídlo velkou kontroverzi. Fanoušci vesměs nepochybovali o tom, že nejlepším zelenáčem sezony bude zázračný Fin Tolvanen.

Přednost však nečekaně dostal o osm měsíců mladší Kravcov, jenž v základní části nastřádal pětkrát méně bodů.

Jedni mluvili o křivdě, jiní začali pátrat, zda jde překvapivou volbu racionálně zdůvodnit. Zazněly hlasy, že trofej pro nejlepšího nováčka, pojmenovanou po tragicky zesnulém Alexeji Čerepanovovi, může dostat pouze Rus. Helsinský Jokerit, za který nastupoval Tolvanen, ale vznesl dotaz na ligové ústředí, načež informoval, že cenu může získat hráč do 26 let bez ohledu na národnost.

Že vítězem měl být finský forvard, uznává i Kravcov. "Myslím, že jsem si tu trofej úplně nezasloužil," řekl v rozhovoru pro oficiální web KHL. "Hrál jsem dobře v play off, ale Eeli hrál skvěle celou sezonu. Zvolili mě, ale jestli si to někdo rozmyslí, klidně cenu vrátím. Dokonce se můžu zeptat Eeliho, až se potkáme, jestli ji nechce. Pokud ano, dám mu ji."

Tolvanen loni předvedl jeden z nejlepších "náctiletých" výkonů v historii soutěže. Za Jokerit dohromady odehrál 60 zápasů, nastřádal 43 bodů (25+18), byl nejlepším střelcem mužstva.

S trochou nadsázky zářil po celé zeměkouli. Stihl olympiádu v Jižní Koreji, mistrovství světa v Dánsku, šampionát juniorů v Buffalu a nakonec i pár zápasů NHL za Nashville.

Kravcovův loňský účet je o dost skromnější - nevýrazná základní část, žádná velká mezinárodní akce. Ale úžasné play off. Ruský hromotluk pomohl Čeljabinsku do konferenčního finále statistikou 6+5.

Srovnání statistik z minulé ligové sezony včetně play off:

Pozice Věk Zápasy Góly Body Tolvanen Křídlo 19 60 25 43 Kravcov Křídlo 18 51 10 18

Kravcov nabídl Tolvanenovi, že by mu trofej pro nejlepšího nováčka mohl dát, až se potkají. Otázkou je, zda k tomu v brzké době vůbec může dojít. Finský křídelník rozehraje příští ročník za Nashville a na mistrovství dvacetiletých pravděpodobně nezamíří.

To Kravcov nejspíš ano, protože zůstává v Rusku. Jako první volba Rangers v posledním draftu sice chtěl hned odejít za Atlantik, jenže je ještě na rok upsaný Čeljabinsku.

Nejlepší novic KHL Cena pro nejlepšího nováčka Kontinentální ligy nese jméno po Alexeji Čerepanovovi, který coby 19letý velký talent ruského hokeje zemřel na srdeční selhání. Dosud nejznámějšími držiteli trofeje jsou brankář Tampy Andrej Vasilejvskij a útočník Dallasu Valerij Ničuškin.

Podle listu New York Post bylo ve hře vykoupení ze smlouvy, ale KHL hodlala reagovat podáním stížnosti. A než by se spor vyřešil, Kravcov by nemohl hrát nikde.

Mladík, v němž Rangers vidí nového Jevgenije Kuzněcova, proto raději dodrží závazek. Navíc se zřejmě může těšit na lepší platové podmínky než dosud.

Tolvanen odešel do Nashvillu už na konci uplynulé sezony. Ve třech zápasech nebodoval, a tak si před letní přípravou slíbil: "Budu silnější, větší a rychlejší."

Stanice Sportsnet už finského střelce zařadila mezi kandidáty na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL a napsala o něm: "Uškodit by mu mohl akorát omezený čas na ledě v silném týmu."

Jestliže se Tolvanen zdárně probije tvrdou konkurencí a zopakuje dominanci z Ruska, nezbývá mu než doufat, že tentokrát ho nikdo "neokrade".