Král svolal na středu výkonný výbor, který ho může odvolat. Hlasování bude tajné

Prezident Českého hokeje Tomáš Král nechá o své budoucnosti po kauze odhalení spolupráce s StB, o níž v minulém týdnu informoval deník Sport, rozhodnout ve středu výkonný výbor ČSLH. Král, jenž šéfuje tuzemskému hokeji od roku 2008, ho svolal s tím, že hlasování bude tajné a proběhne bez jeho účasti. Řekl to na dnešní mimořádné tiskové konferenci v Praze.

Deník Sport ve středu s odkazem na dokumenty Archivu bezpečnostních složek napsal, že Král byl za minulého režimu tajným spolupracovníkem kontrarozvědky StB a při povinné vojenské službě donášel na svého nadřízeného a udal vojína, který "udržoval kontakty do kapitalistických zemí".

"Jako voják jsem byl u vojenské kontrarozvědky a nijak se tím netajím, není to ani věc neznámá, ale StB a vojenská kontrarozvědka jsou dvě velmi odlišné věci. Troufnu si říct, že osmdesát procent věcí, které tam jsou uvedené, nejsou pravda. Rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl. Myslím, že jsem to zvládnul bravurně a dneska bych to udělal stejným způsobem," prohlásil Král.

Rezignovat sám nehodlá. "Moje funkce je funkce volená, do níž jsem volen jasně daným způsobem. A bude jen na členech výkonného výboru, zda budu mít i nadále jejich důvěru. Uvidíme ve středu, kdy se dozvíme, jestli pokračuju, nebo nepokračuju. Sám od sebe ale neodstoupím. Ne proto, že bych trval na své židli, ale protože bych asi udělal spoustě lidí radost. To si raději počkám, až něco provedu," řekl Král.

"Pokud by moji kolegové dospěli k názoru, že pro český hokej bude lépe, když z toho vypadnu, tak se seberu a vypadnu. Mohu vás ujistit, že kvalita mého soukromého života se tím velmi značně zlepší. Ale abych odešel nebo se omlouval jen proto, že proběhlo, co proběhlo, to nemůžete očekávat," uvedl sedmapadesátiletý Král, který je vystudovaným právníkem s dlouholetou praxí.

"Nemám problém se omluvit, když něco podělám, pokud někomu ublížím, nebo jsem měl ublížit. Ale omlouvat se, když nemám komu, tak se prostě omlouvat nebudu. Nebudu tady hrát divadlo, že to tak cítím, protože to tak prostě necítím," dodal Král.