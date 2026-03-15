Král králů. Slovinský kanonýr překonal rekord Kings, pochválila ho i překonaná legenda

Slovinský kapitán Los Angeles Kings Anže Kopitar přepsal klubovou historii. Překonal rekord Marcela Dionnea a vysloužil si uznání kanadské legendy NHL.
V historii Los Angeles Kings existovalo několik hráčů, kteří definovali celé generace fanoušků.
V sedmdesátých a osmdesátých letech to byl kanadský kanonýr Marcel Dionne. Poslední dvě dekády však patří jednomu jménu – Anže Kopitar. A právě slovinský kapitán nyní definitivně přepsal klubové dějiny.
Kopitar v noci na neděli překonal Dionneův dlouholetý rekord v počtu bodů za Kings. Dvěma body v utkání NHL se dostal na číslo 1308 a stal se historicky nejproduktivnějším hráčem organizace. Dionne držel rekord s 1307 body od osmdesátých let, kdy jej nasbíral v pouhých 921 zápasech.
Rekord padl symbolicky v sezoně, která je pro Kopitara poslední v jeho mimořádné kariéře. Kapitán Kings totiž už dříve oznámil, že po ročníku 2025-26 ukončí kariéru.
Na historický moment okamžitě reagovala i legenda, jejíž rekord byl po desetiletích překonán. Marcel Dionne patřil mezi první, kdo slovinskému lídrovi pogratuloval.
„Je to úžasný hráč a skvělý člověk,“ řekl Dionne na adresu Kopitara. „Pokud měl někdo můj rekord překonat, jsem rád, že je to právě on.“
Dionne dobře ví, jak obtížné je držet podobné rekordy desítky let. V dresu Kings byl v sedmdesátých letech ofenzivním fenoménem a stal se tváří slavné formace známé jako Triple Crown Line. Jeho produktivita byla tak dominantní, že patří mezi nejefektivnější střelce v historii NHL.
Kopitar se však do historie zapsal jiným způsobem. Není typem hráče, který by sbíral body ve zběsilém tempu. Jeho kariéra je spíše příběhem dlouhodobé konzistence, loajality a univerzálnosti.
Do NHL přišel v roce 2006 jako jeden z prvních slovinských hráčů v historii soutěže. Kings si ho vybrali v prvním kole draftu a od té doby neoblékl jiný dres. Během dvaceti sezon se stal symbolem organizace a jedním z nejrespektovanějších lídrů ligy.
Fanoušci v Los Angeles ho spojují především s největšími úspěchy klubu. Kopitar byl klíčovou postavou týmů, které získaly Stanley Cup v letech 2012 a 2014.
V obou play off patřil mezi nejproduktivnější hráče Kings a potvrdil, že je nejen ofenzivní hvězdou, ale i mimořádně spolehlivým defenzivním centrem.
Jeho styl hry je často popisován jako ideální kombinace techniky, hokejové inteligence a disciplíny. V NHL získal dvakrát ocenění Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka a také několikrát Lady Byng Trophy za sportovní chování.
Právě to je jeden z důvodů, proč si Kopitar získal respekt napříč ligou. Nejde jen o statistiky. Je to způsob, jakým svou kariéru odehrál – bez skandálů, s důrazem na tým a s obrovskou pracovní morálkou.
Historický rekord tak není jen číslem v tabulkách. Je symbolem dvou různých epoch Los Angeles Kings. Dionne představoval ofenzivní explozi sedmdesátých let.
Kopitar zase moderní hokej, ve kterém musí elitní útočník zvládat všechno – od bodů až po obrannou práci.
Když rekord padl, bylo jasné, že nejde o obyčejný milník. V kabině Kings i mezi fanoušky se mluvilo o okamžiku, který uzavírá jednu kapitolu klubové historie.
A Marcel Dionne to vystihl nejlépe.
„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly,“ prohlásil. „Ale musí přijít někdo opravdu výjimečný. Kopitar takový je.“
Los Angeles tak má nového bodového krále. A zároveň hráče, který se stal jednou z největších legend v dějinách celé organizace.