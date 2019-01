Pře plná vulgarit. Klub vyhodil hokejistu kvůli rodičům. Asi v pořádku, řekl Král

před 1 hodinou

Už i nejvyššími patry tuzemského hokeje probublává skandál z Kolína. Šéfové tamního klubu vyhodili teprve devítiletého hokejistu, což vysvětlili tím, že nemohli dál snášet chování a přístup jeho rodičů. Nestandardní postup ještě může mít dohru.

Ke sváru došlo v utkání na konci minulého roku.. Podle vyjádření SC Kolín byl rodič nespokojený s tím, že jeho syn nastupuje až ve třetí lajně, a tak ho odvedl ze střídačky na tribunu, kde devítiletý Filip s brekem sledoval hrající spoluhráče.

"Celá situace následně vyvrcholila v restauraci při obědě celého týmu, kde byl trenér dané kategorie slovně napaden před zraky všech hráčů," doplnil klub. Situaci později vyřešil tím, že Filipa vyloučil: "Je nám ho velice líto, protože nemůže za chování svých rodičů, ale jiná možnost není."

O incidentu už ví svazoví představitelé, brzy z něj chtějí vyvodit závěry. "Ukazuje se, že řešení bylo ze strany klubu asi v pořádku," prohlásil šéf Českého hokeje Tomáš Král. "Ale ještě sbíráme další podklady."

Filipův otec tvrdí, že Kolín nepopsal rozepři přesně. Svého syna prý odvedl už před startem zápasu a s hráčovým zařazením do třetího útoku neměl problém. Šlo spíš o to, že lajny dostávají nerovnoměrný prostor, přičemž ta třetí téměř nehraje.

Ostrou reakci měl vyvolat také přístup kouče. "Chová se k dětem dost nevybíravým způsobem. Dokážu pominout, že na děti křičí, ale on je na ně i vulgární," řekl rodič pro Sport.cz.

K trenérovi dále prohlásil: "Je známo, že před dvěma lety zlomil jednomu dítěti ruku, když se po něm ohnal hokejkou. To je fakt a ví to tam většina rodičů. Stejně jako je pravda, že už dvakrát měl konflikt s rodiči, který vyvrcholil strkanicí a fyzickým napadením."

Devítiletý Filip nyní nastupuje v Nymburku.

Incident z Kolína však stále rezonuje. "Samozřejmě se tím zabýváme," ujistil svazový šéf Král. "Vytáhnout ze střídačky kluka ve výzbroji a nechat ho brečet na tribuně (podle otce nebrečel, pozn. red.), to je neomluvitelné. Nejvíc to samozřejmě odnese ten malý kluk, který za nic nemůže."

Ačkoliv Král prohlásil, že klub "asi jednal v pořádku", definitivní soudy zatím dávat nechce: "Nejdřív si uděláme svůj obrázek. Pokud by byla příčina na straně klubu a trenéra nebo na obou stranách, tak bychom to řešili. Pokud byla chyba na straně rodičů, tak už to bylo vyřešeno. Rozhodně nebudeme nic přikrývat."

I proto, aby k podobným svárům nedocházelo, začal svaz zkraje stávající sezony pořádat semináře pro rodiče a trenéry nejmenších hokejistů. Primárně se na pravidelných setkáních řeší, jak k dítěti správně přistupovat z hlediska výživy a psychologie.