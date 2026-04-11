Král Červenka a tečka v prodloužení. Pardubice urvaly proti Spartě mečbol

Hokejisté Pardubic zdolali v pátém semifinále play off extraligy doma pražskou Spartu 4:3 v prodloužení a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení 3:2 na zápasy. V čase 73:02 rozhodl Tomáš Vondráček. Dva góly vítězů dal Roman Červenka, který se se sedmi brankami dostal do čela tabulky střelců play off. Za Spartu dvakrát skóroval Kanaďan Devin Shore.
Sparta se musela obejít bez potrestaného beka Nika Seppäläho a do její sestavy se vrátil poprvé od 27. února po zranění Dominik Mašín. Dynamo mohlo poprvé od 6. března využít útočníka Patrika Poulíčka.
Pardubice sice začaly náporem, ale Sparta brzy hru vyrovnala a šance v první polovině třetiny chyběly. V 11. minutě se dostal hostující Špaček zpoza branky před Willa, ale nepřekonal jej.
V čase 11:49 otevřelo skóre Dynamo. Sedlák uvolnil Červenku, který zamířil do odkryté části branky. Pražané si vzali trenérskou výzvu na údajný předchozí ofsajd, ale gól platil.
Sparta dokázala odpovědět hned za 36 sekund. Dzierkalsovu střelu z pravého kruhu tečoval před Willem Kryštof Hrabík. V 16. minutě mohl vrátit Pardubicím náskok Červenka, ale z levého kruhu netrefil před odkrytou brankou puk. Pražané potom odolali i při vyloučení Pavla Kousala.
Ve druhé části nejdříve Shore v přečíslení nezamířil přesně a vzápětí nabil Pysykovi, jehož střelu pardubický gólman kryl. Ve 26. minutě při Sobotkově vyloučení na dvě plus dvě minuty nejdříve trefil Řepík pravou tyč, vzápětí už ale po Hykově přihrávce zamířil do odkryté branky Shore.
Ve zbytku Sobotkova trestu se Dynamo ubránilo. Ve 29. minutě mohl zvýšit z úniku Dzierkals, ale Will jeho bekhendový blafák zlikvidoval.
V polovině druhé části byla Sparta opět blízko gólu. Shore trefil horní tyč a Will stihl puk odvrátit před brankovou čárou. V 35. minutě bylo vyrovnáno.
Po Košťálkově střele se prosadil z dorážky Kondelík a oslavil gólem jubilejní 100. zápas za Pardubice. Otočit stav mohl z dorážky Vondráček a v další šanci Dynama v dobré pozici minul branku Košťálek.
V úvodu třetí třetiny zahrozil hostující Krejčík, na druhé straně nepřekonal Kořenáře z dorážky Červenka. V 49. minutě mohl poslat do vedení Dynamo Tourigny, který objel branku, ale Spartě pomohla pravá tyč. V 54. minutě se to povedlo domácím při Hykově vyloučení.
Červenka si vyměnil puk s Kautem a zamířil přesně. Snahu Pražanů o vyrovnání sice zkomplikoval Špačkův trest, ale 61 sekund před koncem základní hrací doby Sparta udeřila. Špačkovu střelu od modré čáry tečoval před Willem Shore.
V nastavení měl první šanci Krejčík a Sparta byla aktivnější a nebezpečnější. Dynamo se dostalo do náporu před polovinou prvního prodloužení, Tourigny trefil v 70. minutě břevno a o chvíli později zamířil Kaut z pravého kruhu do bližší tyče.
V 74. minutě už se domácí radovali. Do odkryté branky zamířil Vondráček. Sparta si ještě vzala trenérskou výzvu kvůli údajnému Ludvigovu nedovolenému bránění Kořenářovi, ale sudí Cabák se Šírem po kontrole videa gól potvrdili.
Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:
HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 12. Červenka (L. Sedlák, Čerešňák), 35. Kondelík (Košťálek, T. Dvořák), 54. Červenka (M. Kaut, M. Tourigny), 74. Vondráček - 13. K. Hrabík (Dzierkals), 26. Shore (Hyka), 59. Shore (M. Špaček). Rozhodčí: Cabák, Šír - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 3:2.
Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Hájek, Košťálek, T. Dvořák, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Kelemen, Kondelík, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - J. Stránský, Poulíček, Lauko - Vondráček. Trenér: Pešán.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, M. Seppälä, Němeček - R. Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Vesalainen, Raška - Kuťák. Trenér: J. Nedvěd.
