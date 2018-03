Kovář zpečetil výhru, Čeljabinsk bez Francouze postoupil

před 3 hodinami

Útočník Jan Kovář svým druhým gólem v play off Kontinentální hokejové ligy zpečetil vítězství Magnitogorsku na ledě Jekatěrinburgu na 4:1. Na rozdíl od třetího osmifinálového zápasu tentokrát nepřekonal svého bratra Jakuba, neboť dvanáct sekund před sirénou při power play domácích poslal puk do prázdné branky. Metallurg se ujal vedení 3:2 na zápasy a v pondělí se pokusí doma vybojovat postup. Po pěti letech se do čtvrtfinále probojoval Čeljabinsk, který porazil Nižněkamsk 4:3 a zvítězil v sérii 4:1. Traktor uspěl i bez českého gólmana Pavla Francouze, který nedochytal minulé utkání kvůli zranění, jež utrpěl při střetu s útočníkem Andrejem Nestrašilem.

Osmifinále play off Kontinentální hokejové ligy: Východní konference - 5. zápasy: Ufa - Omsk 2:1, stav série 3:2; Čeljabinsk - Nižněkamsk 4:3, konečný stav série 4:1; Jekatěrinburg - Magnitogorsk 1:4 (za hosty Jan Kovář 1+0), stav série 2:3; Kazaň - Chabarovsk 2:1 (Sekáč 0+1 - Kolář 0+1), konečný stav série 4:1.

autoři: ČTK, Sport | před 3 hodinami