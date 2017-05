Konec nadějím. Bettman potvrdil, že hvězdy NHL na olympiádu nepojedou

před 58 minutami

Komisionář NHL Gary Bettman prohlásil, že olympijské hry v Pchjongčchangu v příštím roce už nejsou pro vedení soutěže tématem, o kterém by se dále jednalo. Bettman to řekl na tiskové konferenci před začátkem finále Stanleyova poháru v Pittsburghu.

Pittsburgh - Dalším důkazem, že NHL už s účastí na turnaji pod pěti kruhy v Koreji nepočítá, je, že bylo určeno místo Utkání hvězd NHL v roce 2018. Tradiční exhibici bude hostit o víkendu 27. a 28. ledna Tampa Bay. Hvězdy z NHL startovaly na OH nepřetržitě od roku 1998, kdy poprvé zavítaly do Nagana. All Star Game se v olympijských letech 2006, 2010 a 2014 nehrála.

Vedení NHL rozhodlo o neúčasti svých hráčů na olympijských hrách v Pchjongčchangu na začátku dubna. Prezident Mezinárodní hokejové federace IIHF René Fasel v květnu při mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem a Paříži sice prohlásil, že věří, že je stále do konce června či začátku července čas na to, aby NHL své rozhodnutí přehodnotila, ale Bettman se opět vyjádřil neoblomně.

"Před šesti týdny jsme velice jasně a definitivně řekli, že týmy nemají žádný zájem, aby se hráči zúčastnili olympiády v Pchjongčchangu," uvedl Bettman a na dotaz odmítl, že by jednání o startu hráčů z NHL bylo ještě otevřené. "Není a ani nebylo," doplnil.

NHL se v nadcházející sezoně přes olympijskou neúčast vrací ke svým mezinárodním plánům. Los Angeles s Vancouverem sehrají dva přípravné zápasy v Číně, nejdříve 21. září v Šanghaji a o dva dny později v Pekingu. Po šesti letech se vrátí utkání základní části do Evropy, Colorado s Ottawou sehrají 10. a 11. listopadu duely ve Stockholmu.

Vedení soutěže bylo podle svých slov ochotné jednat ještě na podzim i o olympijských hrách v Pchjongčchangu a v roce 2022 v Pekingu, ale podmínkou bylo potvrzení kolektivní smlouvy mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA do roku 2022. Desetiletou dohodu, uzavřenou v lednu 2013, může jedna ze stran předčasně ukončit v roce 2020 a musí o tom informovat s předstihem už v roce 2019.

"Na konci minulého roku jsme vedli diskuze s Hráčskou asociací o devítiletém kalendáři, který by zahrnoval dva Světové poháry, případně dvě olympiády a dva Ryder Cupy spolu s dalšími akcemi," připomněl Bettman.

Přestože NHL zajímá velký potenciál Číny, podle Bettmana na účast hráčů z NHL na olympijském turnaji v Pekingu v roce 2022 nepřišla řeč. "Když jsem byl v Pekingu, tak to při žádném mém jednání nebylo téma. Myslím, že se soustředí na dlouhodobý rozvoj hokeje a nikoliv na to, co se bude dít dva týdny v roce 2022," uvedl Bettman.

Stejně jako olympijské hry tak zůstává kvůli kolektivní smlouvě otazníkem možné konání Světového poháru v roce 2020. "Pokud bychom chtěli pořádat Světový pohár v roce 2020, musely by se obě strany vzdát znovuotevření kolektivní smlouvy do září 2019, které by vešlo v platnost v září 2020. Nebo se musíme bavit o jiném datu," naznačil Bettman, že je problém plánovat turnaj na období nejistoty.

Zároveň vedle již dříve zveřejněného tradičního utkání Winter Classic pod širým nebem, které na Nový rok 2018 sehrají na baseballovém Citi Field New York Rangers a Buffalem, oznámil Bettman i konání Stadium Series, dalšího venkovního duelu. Na Navy-Marine Corps Memorial Stadium v Annapolis se 3. března představí Washington s Torontem. Kompletní program sezony 2017/18 se chystá NHL zveřejnit na konci června.