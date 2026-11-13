Konec medailových nadějí. Češky na MS vzdorovaly silné Kanadě, rozhodl jediný gól

České hokejistky prohrály ve čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku s favorizovanou Kanadou 2:3 a na turnaji skončily. Obě české branky vstřelila v přesilových hrách útočnice Kristýna Kaltounková.
Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského na turnaji prohrály čtvrtý z pěti zápasů, proti třináctinásobným světovým šampionkám však podaly nejlepší výkon. České hokejistky poprvé po čtyřech semifinálových účastech a dvou bronzových medailích vypadly ve čtvrtfinále a v konečném hodnocení obsadí stejně jako v roce 2021 sedmé místo.
Češky dokázaly oproti papírovým předpokladům v úvodu držet se soupeřkami krok, do první výraznější šance se dostala po rychlém protiútoku Kaltounková. V 6. minutě však ideálně nezakončila. Kanaďanky postupně získaly herní i střeleckou převahu, brankářku Peslarovou však překonat nedokázaly.
Bezbrankový stav se změnil v 22. minutě, kdy Čajanová nešťastně odehrála k volné Fillierové, která pohotově zakončila do odkryté branky. Stejná hráčka měla další velkou šanci o dvě minuty později, Peslarová však stihla zasáhnout. Kanada si následně pomohla v přesilové hře, vyloučení Neubauerové potrestala po samostatné akci Leslieová.
Ve 26. minutě připravila Mrázová slibnou příležitost pro Tejralovou, česká kapitánka však trefila jen brankářku Gasconovou. Krátce po polovině utkání se už ale Češky dočkaly snížení, když v přesilové hře skórovala Kaltounková. Připsala si tak první gól na turnaji, zároveň se postarala o první využitou početní výhodu týmu na mistrovství. Kanada inkasovala gól po 228 minutách, v předešlých třech zápasech brankářky zámořského giganta udržely čisté konto.
Češky se snažily hrát důrazně, což Kanaďankám nevyhovovalo. Přineslo to ale i sérii vyloučení a v 37. minutě při hře čtyři na čtyři zvýšila na 3:1 pro favorita tečovanou střelou Fastová.
Kanada poté kontrolovala zápas, ve 46. minutě ale Cooperová faulovala Šapovalivovou a český tým v přesilovce snížil na 2:3. Pohotovou dorážkou se prosadila opět Kaltounková. Více zdramatizovat zápas ale Češky nedokázaly. V 57. minutě mohla Kanadu uklidnit Staceyová, trefila ale horní tyč. O možný závěrečný nápor český výběr připravilo vyloučení Kaltounkové. Idalski se i tak rozhodl k power play, skóre už se ale nezměnilo.
Kanada tak zvládla i šestý vzájemný zápas s Českem na MS nebo olympiádě.
Mistrovství světa hokejistek v Dánsku:
Čtvrtfinále (Herning):
Kanada - Česko 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 22. Fillierová (Tremblayová, Eldridgeová), 25. Leslieová (Primeranová), 37. Fastová (Serdachnyová, Goslingová) - 32. Kaltounková (Neubauerová, Hymlárová), 46. Kaltounková (Neubauerová). Rozhodčí: Lovensnövá (Švéd.), Orlandiniová (Švýc.) - Ernstová (Něm.), Greenenová (USA). Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. Diváci: 434.
Kanada: Gasconová - Ambroseová, Primeranová, Fastová, Goslingová, Cooperová, Sheltonová, Jaquesová, Tabinová - Fillierová, Tremblayová, Eldridgeová - Staceyová, Kraemerová, Wattsová - Leslieová, Serdachnyová, Maltaisová - Wozniewiczová, O'Neillová, Clarková. Trenérka: Cheverieová.
Česko: Peslarová - Neubauerová, Tejralová, Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Vocetková, Mrázová, Juříčková - Gildainová, Mlýnková, Čabelová - Bartáková, Pištěková, Přibylová. Trenér: Idalski.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
ŽIVĚ Evropa hledá svého zástupce pro mírová jednání s Ruskem. Lídři se sešli v Dublinu
V irském hlavním městě začal neformální summit Evropské unie, na kterém se dnes šéfové států a vlád 27 členských zemí včetně českého premiéra Andreje Babiše budou radit o tom, kdo by měl zastupovat Evropu na mírových rozhovorech s Ruskem. K favoritům patří předseda Evropské rady António Costa, kterého jako vhodného kandidáta podporuje i Babiš.
Předpověď na víkend: Zázrak nečekejte, jako ve čtvrtek nebude. Noci budou mrazivé
Žádné náhlé oteplení jako ve čtvrtek nevyhlížejte. Víkend bude o poznání studenější a ranní vstávání mrazivější, přes republiku se totiž již v pátek prohnala studená fronta. Na počasí to tak bude znát, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přinejmenším sobota ale nabídne relativně jasnou oblohu.
Šéf izraelského Mossadu jedná s Trumpovými lidmi o dalším postupu vůči Íránu
Ředitel izraelské tajné služby Mossad Roman Gofman v pátek ve Washingtonu jedná s vysokými představiteli administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o válce s Íránem. Napsal to server Axios s odvoláním na své zdroje.
Charlotte Gott představuje své debutové album. Zpívá o odvaze být sama sebou
Kolekce pěti skladeb, která vychází v pátek 13. listopadu pod názvem Good Enough?, vznikala s důrazem na autenticitu, osobní prožitky a hledání vlastního uměleckého výrazu. Každá z písní vypráví jiný příběh a zachycuje emoce, zkušenosti či myšlenky, které Charlotte Gott v určitém období jejího života provázely.
Decroix: Omlouvám se, musím být krutá. Babišova absence 17. listopadu je zbabělost
Velká demonstrace Milionu chvilek je podle Evy Decroix (ODS) příležitostí, jak dát najevo obavy o veřejnoprávní média i stav institucí. Opoziční strany podle ní samy dnes nedokážou přivést lidi do ulic a musí lépe říct, kam chtějí zemi vést. Premiérovu neúčast 17. listopadu označila za smutný symbol a projev zbabělosti. Uvedla to v pořadu Spotlight.