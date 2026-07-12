Konec kariéry, bál se klub. Naděje českého útoku je teď zpět. V NHL má mít top roli

Laici to na první dobrou možná nepovažovali za vážný problém, ale jak se teď ukazuje, v klubu trnuli. Hokejový útočník Buffala Jiří Kulich šel v listopadu kvůli krevní sraženině na marodku a nakonec zmeškal celý zbytek sezony. Teď je ale zpátky a v zámoří mu předvídají výsadní postavení.
O obraně se už dlouho mluví jako o největší slabině českého hokeje. V ideální kondici však není ani útok.
Po světových esech Davidu Pastrňákovi a Martinu Nečasovi mají v NHL pevné místo v prvních dvou útocích už jen Tomáš Hertl a Pavel Zacha, dva hráči kolem třicítky.
Ondřej Palát ztratil výkonnost, Filipa Chytila brzdí otřesy mozku a obrovitý Adam Klapka v sobě zatím neobjevil dostatek ofenzivních instinktů.
Záchrana tak bude muset přijít z nastupující generace, jejíž nejvýraznější tváří je v tuto chvíli Kulich.
Hrozilo přitom, že i tato karta padne. Po pár týdnech minulé sezony, kdy měl navázat na tu předminulou, na 24 bodů (15+9) z 62 zápasů, dostal Kulich nečekanou stopku. Diagnostikovali mu krevní sraženinu.
Na rozdíl od zlomeniny nohy jde o poměrně nevyzpytatelný zdravotní problém, který může sportovce vyřadit „jen“ na pár měsíců, ale klidně mu i ukončit kariéru. Třeba bývalý špičkový brankář Tomáš Vokoun zažil v NHL oba případy.
Sabres, kteří z Kulicha před čtyřmi lety udělali osmadvacítku draftu, se tak strachovali. „Slyšel jsem, že když se dozvěděli, co mu je, měli opravdu velké obavy o jeho kariéru,“ prozradil nedávno v podcastu 32 Thoughts zákulisní zpravodaj Elliotte Friedman.
I Kulicha diagnóza rozhodila. „Nebyl jsem si jistý, zda budu moci ještě někdy hrát hokej,“ přiznal před časem oficiálnímu webu NHL.
Nejdřív dostával - jak je běžné - léky na ředění krve, ale bez úspěchu. V březnu na klinice v Rochesteru proto následovalo chirurgické odstranění sraženiny. To už vyšlo.
Na přelomu dubna a května začal Kulich individuálně trénovat. „Je to úleva. Jsem konečně zdravý a nemohu se dočkat další sezony,“ hlásil odchovanec Chomutova.
Top role v nabitém týmu
Zatímco marodil, v Buffalu se děly věci. Sabres ještě před Vánoci vyhodili generálního manažera Kevyna Adamse a pod novým architektem Jarmem Kekäläinenem postoupili po 15 letech do play off. Konečně se stali respektovaným týmem.
V létě sice přišli o důležitého silového forvarda Alexe Tucha, ale tým i díky bohaté zásobě talentů zůstává nabitý, perspektivní, obzvlášť v útoku.
Kulichovi bude nově konkurovat třeba 20letý Konsta Helenius, střelec zlaté finské branky z posledního MS dospělých, který podle všeho přerostl farmářskou AHL.
„Kulich je teď poté, co kvůli problémům s krevní sraženinou zmeškal většinu minulé sezony, tak trochu neznámou,“ upozornil Matthew Fairburn z online deníku The Athletic.
Dvaadvacetiletému Čechovi přesto věří. V náčrtu sestavy pro nadcházející ročník ho vytáhl rovnou do středu prvního útoku mezi Zacha Bensona a Tage Thompsona. Šlo by o obnovení úspěšné spolupráce ze závěru předminulé základní části.
Teoreticky je elitním centrem Buffala opěvovaný Thompson, ale trenér Lindy Ruff ho rád dává i na křídlo. Když se tak stane, hierarchie středu útoku je rázem nejasná a vážená role centra číslo jedna může klidně připadnout i Kulichovi.
„Svým bruslením dokáže řídit hru a vypadá mnohem jistěji, když tak činí právě ze středu kluziště,“ poznamenal Fairburn na adresu české naděje. „Pokud bude na začátku kempu připraven, mohl by být hráčem elitní formace. A pokud bude potřebovat čas na pozvolné zapracování, Sabres mu ho díky hloubce kádru mohou poskytnout.“
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