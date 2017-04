Video: Kometě gratuloval i Jágr s Kopřivovou. Brno hraje ligu, jo? poškádlil fanoušky nového mistra

před 1 hodinou

Ke gratulacím Kometě Brno k zisku mistrovského titulu se na svém facebookovém profilu přidal i Jaromír Jágr, hvězda Floridy a majitel hokejového Kladna. A nebyl by to legendární útočník, kdyby to nevzal po svém a s humorem.

HR- už slyším ty Brňáky po zhlédnutí videa: to není liga, ale extraliga....ligu hrajete vy na Kladně .....my máme titul a vy ne 😀 OK,OK,OK. Byl to jen vtip- Gratulace! 🇨🇿💪🏒🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Zveřejnil(a) Jaromír Jágr dne 20. Duben 2017

Brno - "Teď tady čtu, že Brno vyhrálo ligu," obrátí se Jaromír Jágr během cesty autem na Veroniku Kopřivovou. "Brno hraje ligu?" diví se jeho přítelkyně. Gratulaci s vtipným žďuchancem fanouškům Komety umístil na svůj facebookový profil Jaromír Jágr.

Na důkaz toho, že nejde o provokaci, ale o lehké poškádlení, doprovodil Jágr video textem, ve kterém si střílí i ze svého Kladna: "Už slyším Brňáky, že to není liga, ale extraliga a že ligu hrajeme my," napsal na svůj Facebook

