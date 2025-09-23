Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí

Dva góly Komety vsítil Lukáš Cingel. Plzeň naopak v pátém duelu venku poprvé nezískala ani bod a v tabulce klesla na osmou příčku.
Prvních pár minut duelu patřilo Západočechům, ale pak se Kometa dostala do pohodového módu této části sezony. Po šancích Kose a dorážce Ščotky to ještě Plzeň na vlastní kůži nepocítila. Až v 7. minutě rozjel první brněnský útok rychlou a přesnou kombinaci, na jejímž konci se před Růžičkou ocitl samotný Cingel a otevřel skóre.
V 11. minutě se ze sevření plzeňské obrany vymanil Ekrt, najížděl sám na Růžičku, první střelou branku minul a dorážku z úhlu mu už pozorný brankář hostí vyrazil.
Plzeň se dočkala vyrovnání v 18. minutě, kdy se zblízka svým prvním extraligovým gólem prosadil Ondřej Pšenička. Kometa si vzala trenérskou výzvu kvůli údajnému nedovolenému bránění ve hře brankáři. Neuspěla, gól platil a domácí za to v souladu s pravidly ještě zaplatili dvouminutovým trestem, který už další plzeňský gól nepřinesl.
V úvodu druhé třetiny mohl podruhé v utkání skórovat brněnský mladík Ekrt, jeho střelu z prostoru mezi kruhy zlikvidoval pozorný Růžička. Brňané si udržovali mírnou převahu, lépe bruslili, jenže větší efekt jejich kombinační hra nepřinášela, neboť plzeňská defenzíva stála na pevných základech.
To platilo až do 29. minuty, po kombinaci první brněnské formace zapomněli hosté na najíždějícího obránce Komety Zábranského, který poslal puk do horního rohu branky.
Brno i podruhé o vedení přišlo a stalo se tak v momentě, kdy její nápor po přesilové hře vrcholil. Po rychlé akci Plzně se na modré odpoutal od obránců domácích Lalancette a překonal Stezku, který se vrátil mezi tyče po jednozápasové absenci.
Kometa ale opět prokázala svojí sílu při početních výhodách. Ve 36. minutě se prokombinovala ke třetímu gólu v utkání, pod které se podepsalo slovenské duo, nahrával Pospíšil a přes Růžičku puk do branky procpal svým druhým gólem v zápase Cingel.
Ve třetím dějství zvýšili Západočeši svoji útočnou aktivitu a drželi Kometu mnohem častěji v obranném sevření, což ale na Brňany neplatilo. Naopak z dobré defenzívy vytěžili rychlé protiútoky. Po jednom z nich ujel po levém křídle Tomáš Zohorna, jeho blafák vyrazil Růžička před sebe, kde měl jeho bratr Hynek roli snadnou a pohodlně poslal puk do sítě.
Plzeňské hokejisty dvoubrankové manko srazilo, Škoda se už nedostala do patřičného tlaku, k čemuž přispěla i aktivní a efektivní obrana mistrovského celku. Hosté se v podstatě nedostali k vážnějšímu ohrožení Stezkovy svatyně i proto, že v závěru hráli dvě minuty v oslabení.
7. kolo hokejové extraligy:
HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 7. Nellis (Řehák, P. Zdráhal), 23. Macias (Prčík, Abdul), 50. M. Hanzl (Demel, P. Zdráhal), 58. Macias - 16. Aubrecht (J. Pérez), 28. J. Pytlík (D. Zeman, A. Musil). Rozhodčí: Cabák, Ondráček - Axman, Šimánek. Vyloučení: 2:3, navíc Přibyl - Lenc oba 5 min. Bez využití. Diváci: 4085.
Vítkovice: Hrachovina - Kňažko, Demel, Freibergs, Budík, Prčík, Brůna, Port - Yetman, Nellis, M. Kalus - Abdul, Hrivík, Hladonik - P. Zdráhal, M. Hanzl, Řehák - Lednický, M. Přibyl, Bambula - od 22. navíc Macias. Trenér: Varaďa.
Liberec: Hamalčík - D. Zeman, R. Šimek, Kachlíř, Zile, M. Ivan, Ahac, Aubrecht - Faško-Rudáš, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, O. Procházka - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Ryšavý. Trenér: Kudrna.
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 4:5 (0:3, 2:0, 2:2)
Branky a nahrávky: 29. Kelly Klíma, 39. Pietroniro (T. Tomek, Ojamäki), 57. Audette (T. Tomek, Mendel), 60. Vigneault (Pietroniro, Kelly Klíma) - 8. Kelemen (T. Dvořák, Kondelík), 10. Gazda (Košťálek, L. Sedlák), 16. M. Tourigny (Hájek, Hrníčko), 49. Hrníčko (R. Kousal, Hájek). 54. R. Kousal (Mandát, L. Sedlák). Rozhodčí: Šindel, Hribik - Hynek, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 2393.:
Kladno: Š. Lukeš (16. Brízgala) - Matějíček, M. Jandus, Vandas, Mendel, T. Tomek, Pietroniro, Žovinec - Vigneault, Barinka, Kelly Klíma - Audette, Robins, Ojamäki - M. Forman, Konečný, Bareš - M. Procházka, Melka, Lisler. Trenér: Čermák.
Pardubice: Vomáčka - Gazda, T. Dvořák, M. Tourigny, Hájek, Košťálek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Lauko - R. Kousal, Sobotka, Smejkal - Vondráček, Kondelík, Kelemen - Hrníčko, Poulíček, Kaplan. Trenér: Pešán.
HC Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 32. Egle, 36. O. Beránek (Černoch, Jiskra), 46. O. Beránek - 50. Lantoši (Cibulka, N. Olesen). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 3106.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, A. Rulík, M. Kočí - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Šťastný, N. Jones, Čihař - Sapoušek, Egle, P. Tomek - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Š. Kubíček, Cibulka, Pýcha, Vála - Ordoš, Bulíř, J. Koláček - N. Olesen, Harris, Lantoši - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - Hoch, M. Toman, P. Novák - Kašlík Trenér: Čihák.
HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. Cingel (Š. Stránský, Flek), 29. Zábranský (Š. Stránský), 36. Cingel (K. Pospíšil, A. Zbořil), 48. H. Zohorna (T. Zohorna, Chludil) - 18. O. Pšenička (Šalda, Schleiss, 33. Lalancette (Měchura, L. Strnad). Rozhodčí: Mejzlík, Šír - Blažek, Lhotský. Vyloučení: 2:6, navíc Ščotka - I. Sedláček oba 5 min., M. Petman 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 6119.
Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, A. Zbořil, K. Pospíšil - Chludil, T. Zohorna, H. Zohorna - Ferda, Ekrt, J. Kos. Trenér: Pokorný.
Plzeň: J. Růžička - Merežko, J. Jeřábek, Kvasnička, Šalda, Zámorský, Malák - L. Strnad, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - O. Pšenička, Filip, Schleiss - Hořejší, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 38. Jícha (Polášek, Čajkovič), 39. Pištěk (Maštalířský), 56. Pištěk (Polášek, Čajan), 58. Jaroslav Brož (Holmström) - 25. Buchtele (Mazura, Lintuniemi), 60. A. Čech. Rozhodčí: Pražák, Květoň - Frodl, Thuma. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 3023.
Litvínov: Čajan - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Czuczman, O. Baláž - Koblasa, Jícha, Hlava - Čajkovič, Holmström, Hännikäinen - Pištěk, Gut, Maštalířský - Šprynar, Jurčík, Jaroslav Brož. Trenér: Broš.
Mladá Boleslav: Westerholm - Pyrochta, A. Čech, Lintuniemi, Skärberg, Havlín, Gewiese, Křepelka - Moses, Hradec, Skalický - Lakatoš, Buchtele, Mazura - Rekonen, Malínek, Gardoň - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.
HC Olomouc - HC Sparta Praha 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Branky a nahrávky: 20. Matýs (T. Černý), 42. Kusko (T. Černý, Matýs), 44. Navrátil, 59. Matýs (Kusko) - 35. Sirota (Irving, Řepík), 36. R. Horák (P. Kousal, D. Mašín). Rozhodčí: Kika, Vrba - Augusta, Rampír. Vyloučení: 5:7. Využití: 3:1. Diváci: 4619.:
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Škůrek - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
Sparta: Jakub Kovář - Irving, Mašín, Pysyk, Krejčík, N. Seppälä, Sirota, Tomov - Řepík, Shore, Hyka - P. Kousal, R. Horák, K. Hrabík - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - Raška, M. Vitouch, D. Vitouch. Trenér: Gross.
|1.
|Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2.
|Karlovy Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3.
|Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4.
|České Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5.
|Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6.
|Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7.
|Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8.
|Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9.
|Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10.
|Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11.
|Mladá Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12.
|Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13.
|Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14.
|Hradec Králové
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2