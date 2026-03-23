Kometa titul neobhájí, Pardubice jsou v semifinále. Rozhodl Červenka

ČTK

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále play off extraligy obhájce titulu Kometu Brna 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a počtvrté za sebou postoupili mezi nejlepší čtyři týmy. O jejich výhře na soupeřově ledě rozhodla trefa Romana Červenky v čase 50:00.

Hráči Komety po konci čtvrtfinálové série s PardubicemiFoto: ČTK
Do sestavy Brna se po krátkém zdravotním výpadku vrátil Kristián Pospíšil a poprvé do série naskočil Hynek Zohorna. Pardubice neměly důvod měnit vítěznou sestavu ze třetího duelu.

Po opatrném úvodu mohla jít do vedení Kometa. V 8. minutě se prosmýkl obranou Dynama Kollár, ale trefil jen Willa a dorážku poslal mimo branku.

Slovenský útočník se dostal do sóla při vlastním oslabení, ale také vítězem tohoto minisouboje se stal pardubický gólman.

Minutu před koncem první třetiny nejproduktivnější hráč série Červenka dostal nabito od Sedláka, ovšem Stezka včas vymrštil beton do dráhy puku, který už směřoval za jeho záda.

Brňané nevyužili na přelomu první a druhé třetiny ani druhou přesilovku. Nejdelší čekání na gól v sérii neukončili ani hostující Kaut a domácí kapitán Flek, jejichž slibné pokusy se staly kořistí gólmanů.

Závěr druhé třetiny rozkouskovala vyloučení na obou stranách. V menším počtu hráčů měli navrch Východočeši, jenže Kometu držel spolehlivými zákroky Stezka.

Ve třetí části vzaly osud zápasu do rukou pardubické hvězdy. Sedlák potáhl puk po levém křídle, našel najíždějícího Červenku a ten prostřelil obranu Brna včetně Stezky.

Kometě zbývalo deset minut, aby odvrátila konec sezony, přes veškerou snahu se jí to však nepodařilo. Největší šanci na vyrovnání měl Zábranský, jehož střela se otřela o tyčku.

Bez efektu vyzněla i téměř stovteřinová power play mistrovského týmu. Kometa prohrála s Dynamem i osmý zápas v sezoně.

Vítěz základní části může nadále snít o mistrovském titulu, který vybojoval naposledy v roce 2012. V minulých dvou sezonách získaly Pardubice stříbro.

Kometa byla ve čtvrtfinále počtvrté za sebou a uspěla v něm za tu dobu jen loni, kdy získala titul. Sezonu zakončí na osmém místě.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka a nahrávky: 51. Červenka (Sedlák, Mandát). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Konečný stav série: 0:4.

Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, J. Zdráhal, F. Král, Bartejs, Gulaši - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Š. Stránský - David Moravec, A. Zbořil, J. Kos - Chludil, Ilomäki, Cingel. Trenér: Horáček.

Pardubice: Will - Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Hájek, Košťálek, T. Dvořák, Gazda - Mandát, Sedlák, Červenka - Kelemen, Rákos, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, J. Stránský, Mikliš - Fejes. Trenér: Pešán.

Vojáci speciálních jednotek kolumbijské armády na vojenské přehlídce v Bogotě, ilustrační foto.
Vojáci speciálních jednotek kolumbijské armády na vojenské přehlídce v Bogotě, ilustrační foto.
Vojáci speciálních jednotek kolumbijské armády na vojenské přehlídce v Bogotě, ilustrační foto.

V dostřelu Íránu se ocitá většina hlavních měst Evropy. Včetně Prahy.
V dostřelu Íránu se ocitá většina hlavních měst Evropy. Včetně Prahy.
V dostřelu Íránu se ocitá většina hlavních měst Evropy. Včetně Prahy.

