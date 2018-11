Extraliga není tak špatná, potěšilo Čermáka. Skolení finského giganta ale nepřeceňuje

před 33 minutami

Brněnská Kometa si v osmifinále hokejové Ligy mistrů vyšlápla na nejúspěšnější klub finských dějin, Tapparu Tampere smetla 5:1. Brňané si tak zajistili více než nadějnou pozici do odvety.

Kapitán Leoš Čermák přispěl k vysokému triumfu dvěma brankami. "Byl to dobrý zápas, hráli jsme spolehlivě dozadu a uvolněně dopředu. Karel (Vejmelka) nás podržel, vyřešil spoustu zákroků a má na vysoké výhře velký podíl. Přidali jsme góly a konec jsme kontrolovali," řekl útočník.

Čtyřicetiletý forvard střelecký účet otevřel i uzavřel, dokonce měl šance na hattrick. "Ale nemyslel jsem na to," odmítl Čermák. "Když už byl zápas rozhodnutý, soupeř trochu přestal hrát a dostávali jsme se více do šancí. Budeme chtít na ten výkon navázat a pohlídat si postup," pokračoval.

Dlouho po zápase si Čermák užíval děkovačku s fanoušky a na závěr si střihl oslavnou rybičku. "Skvěle bruslí, hraje s chutí, asi mládne. Já jen doufám, že ta rybička byla koordinovaná, aby si neudělal něco se zády," podotkl na Čermákovu adresu s úsměvem asistent Kamil Pokorný.

"Kontroloval jsem to a naštěstí se mi nic nestalo. Přežil jsem," reagoval autor dvou branek. Vítězství 5:1 dává Brnu do odvety ve Finsku více než nadějnou příležitost k zopakování loňského čtvrtfinále. Tehdy Moravané ztroskotali mezi osmičkou na pozdějším vítězi Ligy mistrů Jyväskylä.

Vysoké vítězství nad jiným finským celkem, který hrál v posledních šesti letech šestkrát finále finské ligy a vybojoval dva tituly, však nepřeceňují. "Byl to jeden zápas, který nám vyšel parádně. Je to výborná výhra pro sebevědomí, budeme se od toho chtít odrazit dál," podotkl Čermák.

Správná odpověď hráčů po Mladé Boleslavi

Zmírnila Kometa alespoň částečně, byť jen jedním vítězstvím, sílící hlasy o klesající úrovni české extraligy? "V posledních letech hrají české kluby v Lize mistrů důstojnou roli. Ať už to byla Sparta, nebo vloni my, Třinec, Plzeň. České týmy jsou konkurenceschopné," poznamenal kapitán.

"Podali jsme ve všech řadách výborný výkon, ale další utkání začíná od stavu 0:0. Soupeř je kvalitní, šance si vyprodukoval. Ve skupině nastříleli nejvíce gólů ze všech (29), nejsou to žádná ořezávátka. Nám vyšel první zápas extrémně," držel se při zemi také asistent trenéra Pokorný.

Kometa se dokázala za dva dny zmátořit po nepovedeném extraligovém představení na ledě Mladé Boleslavi, kde prohrála 1:2. "Škoda, že se za to ještě nedávají tři body," posteskl si Pokorný. "Hráči moc dobře věděli, že se to v neděli vůbec nepovedlo a teď bylo všechno jinak," doplnil.

"Jestli to byla od hráčů odpověď, pak jedině správná. Je potřeba takové výkony opakovat," uzavřel asistenta trenéra. "Je to povzbuzení, po delší době jsme dali více než tři góly, ukázali jsme si, že to umíme. Hráli jsme takový uvolněnější hokej a chceme v tom pokračovat," potvrdil Čermák.

Kromě reprezentantům Jana Štencla a Radima Zohorny začíná Kometě přestávka, ale ještě ve čtvrtek a pátek budou hráči trénovat dvoufázově. "Liga mistrů nám oproti ostatním den volna vzala, ale letos se nehraje v takovém sledu. Únava není velká," konstatoval zkušený útočník.

Ve středu 14. listopadu nastoupí Kometa doma proti Pardubicím, druhé utkání osmifinále Ligy mistrů odehraje ve Finsku o šest dní později.

Návrat česko-finských maskovaných mužů

Na domácí zápas s Tapparou přišly dvě brankářské návštěvy, propojené s oběma soupeřícími kluby. Dominik Hrachovina se v Brně narodil, začal zde s hokejem, ale v 16 letech odešel do Finska. V Tampere strávil sedm let a v Liize vyhrál dva mistrovské tituly, než letos přestoupil do KHL.

Naopak Sasu Hovi, jenž ukončil kariéru před čtyřmi lety, je odchovancem Tappary, ale v Kometě odchytal 121 utkání. Dříve nastupoval ve Vsetíně a fanouškům v české extralize se představil jako věčně vysmátý šoumen.

"Zažil jsem ho krátce, ale byla s ním sranda. Říkal mi, že sem do kabiny zařídil finskou saunu, a vždycky když měl zákrok lapačkou, máchal s ní ve vzduchu a dovedl zdůraznit, jak bravurní zákrok to byl. Měl hodně rád publikum. Doufám, že se zastaví a pokecáme," vzpomínal Čermák.