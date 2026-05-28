Komentář: Rulík končí s nejhorší šňůrou. Čechům dlouhodobě chybí klíčová vlastnost

Trenér Radim Rulík přišel k české hokejové reprezentaci po průlomovém úspěchu s juniory. U „áčka" pak začal zlatem na nezapomenutelném mistrovství světa v Praze. Jenže na dalších akcích si bilanci pošramotil a končí nejhorší šňůrou v historii.
Žádný hlavní kouč před ním neprohrál s národním týmem tři velká čtvrtfinále v řadě.
Rulík padl v této fázi turnaje vloni na MS ve Stockholmu proti Švédsku (2:5), na únorové olympiádě v Miláně proti Kanadě (3:4 po prodloužení) a teď na šampionátu v Curychu proti Finsku (1:4).
V letech 2007 až 2010 zažili Češi dokonce čtyři čtvrtfinálové krachy za sebou, ale v polovině toho období se u kormidla vystřídali Alois Hadamczik s Vladimírem Růžičkou.
Při medailovém suchu mezi roky 2012 a 2022 se reprezentaci nikdy nestalo, že by nezvládla tři po sobě jdoucí čtvrtfinále.
Rulík měl sice pozici těžší v tom, že českých hráčů v NHL neustále ubývá, ale leccos se mu a jeho výběrům vyčítat dá. Hlavně naladění na některé zápasy na velkých turnajích.
Ve Švýcarsku národní tým poprvé v historii prohrál se Slovinci a po 16 letech s Nory. Hlavně v utkání proti Norsku to bylo po výkonu, v němž chybělo jakékoliv nasazení, drajv, snaha - naprosto elementární prvky spojené s reprezentačním dresem.
Podobně jako před třemi měsíci v Miláně ve skupině nebo v utrápeném zápase play off proti Dánsku, kdy třeba obránce Radim Šimek mluvil o nastavení „jako v zápase 30. kola extraligy“.
Rulík a jeho realizační tým - společně s lídry mezi hráči - v tomhle opakovaně selhali.
Zároveň všechny tři neúspěšné turnaje proběhly i v jiném ohledu podle velmi podobného scénáře.
Trenér při zápasech ve skupinách vždy všemožně točil sestavou, dělal leckdy dost překvapivé tahy. Třeba když letos po dvoubodovém představení s Dány posadil střelce Matěje Blümela na tribunu…
Snažil se vyladit sestavu pro klíčové čtvrtfinále, jenže mezitím ve všech třech případech ztratil reálnou šanci na medaili. Nebo tu šanci minimálně povážlivě rozdrolil.
Pro připomenutí…
Kdyby Češi vloni na MS zvládli ve skupině zápas proti Američanům, hráli by ve čtvrtfinále s Rakouskem. Místo toho se stěhovali do Stockholmu a tam neměli proti domácím Švédům nárok.
Na olympiádě rozhodoval o nasazení pro play off duel proti Švýcarsku. Češi ho prohráli a ve čtvrtfinále šli na obávanou Kanadu. Tu sice po mimořádném vzepětí mučili, ale nevyřadili.
A letošní šampionát? Výhra proti Norsku by poslala Rulíkovy svěřence v klíčovém utkání turnaje na Lotyšsko. Jenže čeští hokejisté zahodili i tuto šanci a do čtvrtfinále vstupovali zase jako outsider.
Ruku v ruce s tím souvisí dlouhodobá česká bolest na mistrovstvích světa. Od zavedení současného systému s dvěma osmičlennými skupinami v roce 2012 se jen jednou ze 14 případů stalo, že by Češi skupinu vyhráli.
Kvalitativně srovnatelní Švýcaři to dokázali čtyřikrát z posledních pěti šampionátů. Příležitost získat medaili pak mají mnohem vyšší.
Už před letošním MS bylo jasné, že Rulíkův štáb u reprezentace skončí a přesune se do Kladna. Národní tým převezmou Zdeněk Moták a Pavel Gross.
Na nových trenérech bude, aby se reprezentace naučila hrát naplno ve všech zápasech turnaje. Aby se zbytečné ztráty s týmy jako Slovinsko a Norsko neomlouvaly coby „součást české mentality“.
