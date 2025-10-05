Kladno si vyšláplo na Spartu. Pražané v extralize prohráli už čtyřikrát v řadě

Pražané, kteří ve 4. minutě vedli 2:0, si připsali čtvrtou porážku za sebou. Vítězný gól vstřelil Kryštof Hrabík, který na Kladně hostuje ze Sparty.
Hradec Králové vyhrál čtvrtý z posledních pěti zápasů. V utkání 12. kola proti střelecky aktivnějšímu Liberci sice ztratil vedení 2:0, ale Lukáš Radil svou druhou dnešní brankou vyrovnal a v prodloužení rozhodl o vítězství domácích z trestného střílení Kevin Klíma.
Hokejisté Českých Budějovic podlehli Olomouci 1:3. Lídr zaváhal po čtyřech zápasech bez bodové ztráty, prosadil se až v třetí třetině za stavu 0:2. Vítězný byl gól Lukáše Nahodila z 27. minuty. Hanáci vyhráli třetí z posledních čtyř duelů, Motor zůstal přes porážku v čele tabulky, vede o bod před Třincem a Brnem.
12. kolo hokejové extraligy:
Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 11. Robins (Vandas), 32. Kelly Klíma (Audette, Robins), 35. Vigneault (K. Hrabík, Mendel), 37. T. Tomek (Melka, M. Procházka), 47. K. Hrabík (Pietroniro, Ojamäki) - 1. Hyka (Sirota), 4. Shore (Krejčík, M. Špaček), 34. Chlapík (Řepík, Krejčík), 54. Shore. Rozhodčí: Zeliska, Barek - Ondráček, Frodl. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 4038.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Žovinec, T. Tomek, Pietroniro, Mendel, Vandas, M. Houdek - Bareš, Konečný, Forman - Audette, Robins, Ojamäki - K. Hrabík, Vigneault, Kelly Klíma - M. Procházka, Melka, J. Strnad. Trenér: Čermák.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Němeček, Sirota, Tomov, N. Seppälä, Pavlák - Řepík, Horák, Chlapík - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - D. Vitouch, Shore, M. Vitouch - O. Bláha, Kuťák, Ton. Trenér: Gross.
Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 4:3 v prodl. (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Kohout (Nenonen, Šenkeřík), 12. Radil (Nenonen), 45. Radil (Miškář, McCormack), 65. Kevin Klíma z trest. střílení - 24. D. Zeman (O. Procházka, Weatherby), 35. J. Pytlík (J. Pérez, Kolmann), 38. J. Pérez (A. Musil, Zile). Rozhodčí: Kika, Cabák - Lhotský, Hynek. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. Diváci: 3949.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Pláněk, Mudrák, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Šenkeřík - Kevin Klíma, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kohout, Bunnaman, Nenonen - Pour, Batna, Hašek. Trenér: T. Martinec.
Liberec: Kváča - D. Zeman, R. Šimek, M. Ivan, Zile, Kolmann, Ahac, Aubrecht - O. Procházka, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, Faško-Rudáš - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - F. Jansa, Špilka, Ryšavý. Trenér: Kudrna.
Banes Motor České Budějovice - HC Olomouc 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 52. Cibulka (Lantoši) - 2. Fridrich (Navrátil, Čacho), 27. Nahodil (Orsava), 60. O. Najman. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - J. Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 1:7. Využití: 1:0. Diváků: 6024.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kubíček, Cibulka, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, Olesen - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - Ordoš, Koláček, Kašlík - P. Novák, Toman, Chlubna - od 21. navíc Humeník. Trenér: Čihák.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, A. Rutar, Rašner - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čecho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. L. Sedlák (Červenka, Hájek), 17. Vondráček (Lauko, Gazda), 53. Tourigny (Košťálek, Červenka) - 15. Nellis (Abdul, Řehák), 20. Yetman, 21. Leahy (P. Zdráhal, Hrivík), 40. Bambula (Nellis). Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček - Augusta, Rampír. Vyloučení: 2:4, navíc Kelemen 5 min., Lauko 10 min. - J. Zbořil 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 9115.
Pardubice: Will - Košťálek, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, Tourigny, Hájek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - R. Kousal, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Lauko - J. Stránský, Rákos, Kaplan - Formánek. Trenér: Pešán.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Freibergs, Budík, Auvitu - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, Hrivík, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Řehák, M. Přibyl, Macias - Lednický. Trenér: Varaďa.
HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 3. K. Pospíšil, 28. H. Zohorna (A. Zbořil, T. Zohorna), 60. H. Zohorna (Kollár, Kavan) - 13. P. Tomek (D. Moravec, Minárik). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Thuma, Zíka. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 5852
Brno: Kavan - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, J. Zdráhal, Gulaši - Flek, Kollár, Š. Stránský - J. Kos, Cingel, K. Pospíšil - A. Zbořil, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.
Karlovy Vary: D. Král - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, Mamčics, Josef Myšák, M. Kočí - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Šťastný, N. Jones, Čihař - Minárik, Egle, P. Tomek - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 24. Galvas (Flynn), 53. O. Kovařčík (L. Hudáček, M. Kovařčík), 60. L. Hudáček (O. Kovařčík) - 36. Brož (Čajkovič, Czuczman). Rozhodčí: Hribik, Obadal - Rožánek, Blažek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 4779.
Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Cienciala - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký. Trenér: Moták.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Baránek, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar, O. Baláž - Hlava, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Gut, Hännikäinen - Šprynar, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, Čajkovič. Trenér: Broš.