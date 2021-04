Jágr píše velký příběh, ale teď mu nemůžu přát, tvrdí Moravec. Sám má nejvyšší cíle

Tradiční účastník hokejové extraligy se škrábe zpět nahoru. Proti němu mladý klub, který usiluje o historický průlom. První dva díly semifinále první ligy zvládlo lépe Kladno, Porubu dvakrát zdolalo, ale doma Ostravané vyhlíží zvrat. David Moravec stojí na začátku trenérské kariéry před výzvou, jak přelstít někdejšího parťáka z reprezentace Jaromíra Jágra.

Poruba skončila v základní části první ligy šestá a musela do předkola. Prostějov vyřadila ve třech utkáních a podobně suverénně si počínala také ve čtvrtfinále proti Přerovu, kde už bylo potřeba vyhrát čtyřikrát.

Ostravané opět neztratili ani zápas a vítěznou šňůru v součtu s koncem základní části natáhli na deset duelů. Od doby, kdy mužstvo převzali noví trenéři Karel Suchánek s Davidem Moravcem, Poruba pouze vítězila.

Narazila až v semifinále na ledě Kladna, nejlepšího celku dlouhodobé fáze. Přestože Porubští v obou zápasech série ještě v polovině hracího času vedli 2:1 a po dvou třetinách drželi remízu 2:2, ve třetím dějství dvakrát vyhořeli a vraceli se s prohrami 3:5 a 2:6.

"Jsou to pro nás poučné zápasy," říká Moravec, asistent hlavního kouče Suchánka. "Výborně rozjetá utkání jsme ztratili po taktických chybách v třetí třetině. Soupeř je vyzrálý, takticky na výši, čerpá z informací svých zkušených hráčů," dodává dvojnásobný mistr světa a olympijský vítěz.

Je jasné, koho má na mysli. Elitní formaci Rytířů vedou Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr, s nímž si Moravec zahrál na hrách v Japonsku a mistrovství světa 2002 ve Švédsku. "Ale teď není na žádné přátelské konverzace čas, stojíme každý na opačné straně barikády," usmívá se rodák z Opavy.

"Jsme soupeři, historie jde teď stranou," konstatuje Moravec. Byť uznává, že ho Jágrovy výkony v 49 letech fascinují. "Jasně. Pokud vytáhne Kladno do extraligy, bude to velký příběh. Ten ostatně píše po celou kariéru. Ale teď mu pochopitelně nemůžu nic přát," doplňuje.

Jágr se v play off rozehrál do výborné formy a drží si průměr bodu na zápas. Proti Porubě zapsal zatím jednu asistenci z celkové bilance 1+6. O jedenáct let mladší Plekanec vede produktivitu Kladna v play off se třemi góly a osmi přihrávkami. V semifinále dosud zaznamenal 0+2.

Především Jágr v základní části opakoval, že se snaží naladit na play off, a své výkony kritizoval. "Džegr hraje, na co má. Pojal svou roli velmi chytře. Snažíme se to řešit, máme svůj plán, ale ten nefunguje vždy," krčí rameny Moravec, sám o rok mladší než legendární osmašedesátka.

"Pleky je skvělý centr, výborně čte hru. Odvede práci pro defenzivu, navíc je to lídr a sbírá spoustu bodů. Naši kluci ví, jak proti němu přistoupit na vhazování, jak přistoupit k Džegrovi, aby nerozehrál. Ale na ledě už je to jen o jejich individuálních schopnostech," pokračuje porubský asistent.

"Oba umí v rozhodující moment udělat něco navíc. Překvapí náznakem střely nebo přihrávky, počkají si. To jsou dovednosti klíčových hráčů, jimž český hokej vděčí za medaile a tituly. Výkon každého sportovce je spojen s hlavou a Kladno to skrze ně v zápasech prodává," míní Moravec.

Navíc Kladno nejsou jen Jágr a Plekanec. "Na ledě je šest lidí, celý tým mají kvalitní. Ondřej Machala je velmi solidní hráč se silnýma nohama, těžko se brání," zmiňuje. Kmenový útočník Pardubic je se sedmi trefami nejlepším kanonýrem play off (spolu s Patrikem Miškářem z Litoměřic), další kladenský forvard Antonín Melka má pak na kontě šest zásahů.

"Pořád udržujeme bojovnou náladu, zklamaní nejsme, na to bude čas až po případném nezdaru v sérii. Hledáme cesty, jak Kladno dostat. V obou zápasech muselo dotahovat. Něco trochu pozměníme, musíme vydržet 60 minut a věřím, že to přinese úspěch," burcuje střelec gólu, kterým česká reprezentace na MS 2001 završila unikátní "zlatý hattrick".

Rytíři pro druhý zápas přišli o útočníka Nicolase Hlavu, jenž v prvním utkání fauloval obránce Dušana Žovince a při následné diskuzi do něj ještě trknul hlavičkou. Bek se skácel k ledu a ještě více tím pobouřil kladenské hráče, kteří měli za to, že už v prvním případě filmoval.

Domácí trenér David Čermák po výhře tvrdil, že Kladnu díky tomuto momentu pomohl hokejový bůh, na sociální sítě potom Rytíři vyvěsili video s textem o fair play, kterou zde od Žovince postrádali.

"To byly typické emoce prvního zápasu. Hráči obou týmů si ale snadno dovedou spočítat, že hrát jen emocemi by znamenalo smrt. Zároveň je pravda, že musíme přidat na intenzitě soubojů," zvýrazňuje Moravec.

Fanoušci Kladna mohli sledovat souboje Rytířů proti Porubě v autokině na parkovišti u Sletiště. V úterý a středu tam uvidí také oba duely z Ostravy.

Moravec uzavřel kariéru v roce 2013 a po letech působení v ženském hokeji trénoval porubskou mládež, ve které hraje i jeho patnáctiletý syn David. Suchánek, s nímž se v březnu posunuli na střídačku A-mužstva, byl přitom také u hráčských začátků bývalého skvělého útočníka.

"Trénuju proto, abych dosáhl na nejvyšší mety, ne abych zůstal někde u mládeže. Práce s ní mě baví, ale baví mě obecně hokej. Člověk se vždycky chce posouvat a já nejsem výjimka. Budoucnost teď ale neřeším, hrajeme play off a na to se soustředím," říká Moravec.

Obšírněji se nechce vyjadřovat ani k případnému boji Poruby o postup do extraligy. "Neřešil bych finále, a už vůbec ne extraligu. Jsme jako cyklista na Tour de France. Připravuje si taktiku na každou etapu, každý kopec. Nemá cenu dívat se více dopředu," odmítá predikovat.

Poruba nejvyšší soutěž nikdy nehrála. V roce 2009 klub de facto zanikl a činnost obnovil o dva roky později odkupem druholigové licence. V první lize působí od roku 2018, nyní hraje poprvé v play off. Generální manažer Pavel Hinner ovšem před sezonou tvrdil, že si tým půjde za postupem, k tomu připočtěte suverénní předkolo a čtvrtfinále.

"Ale podívejte se na České Budějovice, jak letos po postupu do extraligy dopadly. Mezi těmi soutěžemi je velký rozdíl a bylo by potřeba se na to důkladně připravit," uzavírá bývalý hráč Vítkovic, Plzně nebo Třince.

Ze všeho nejdříve se Poruba pokusí obrátit nepříznivě se vyvíjející sérii proti Kladnu. Třetí utkání startuje v Ostravě dnes v 17:30. Ve stejný čas se ve Vsetíně střetnou v třetím duelu druhé semifinálové série domácí hráči s Jihlavou. Také zde Dukla po prvních dvou zápasech vede 2:0.