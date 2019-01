Jágrův stav mě mrzel, ale už to neřeším, říká Vampola. Kladno maká i bez šéfa na ledě

před 5 minutami

Bez Jaromíra Jágra a zatím pouze s občasnou pomocí Tomáše Plekance hrají hokejoví Rytíři o co nejlepší pozici do prvoligového play off. Drží se v závětří na třetím místě, ale lídr Petr Vampola věří, že se kladenská družina vypne k nejlepším výkonům, až bude potřeba.

Zatím střídají Středočeši lepší výkony, například přesvědčivá výhra proti Litoměřicím, s těmi slabšími, jako naposledy ve Frýdku-Místku. Po dlouhé cestě se tam Rytířům pondělní utkání s místními Rysy hrubě nepovedlo. Domácí trestali kladenské fauly, měli zápas pod kontrolou a vyhráli 5:1.

Nedařilo se ani bodovému tahounovi Kladna Vampolovi. "Byli jsme všude o krok později, Frýdek byl lepší, měli větší chuť a chtěl vyhrát více než my. Zaslouženě má tři body," hodnotil střízlivě mistr světa z roku 2010.

Že by však šlo o sestupný trend, to zkušený centr odmítl. "Byly zápasy, kdy jsme vyhráli o pět nebo šest gólů, poslední zápas s Litoměřicemi byl o tři. Ve Frýdku to prostě nevyšlo, nebyl náš den, musíme jít dál," uznal Vampola po porážce s desátým mužstvem první ligy.

Cestu nevyzpytatelnou soutěží si klestil už v minulé sezoně, ale v boji o baráž s favorizovanými Českými Budějovicemi neuspěl. Přesto se v létě nechal přemluvit a ve 36 letech odložil odchod do hokejového důchodu.

Proto se znovu potýká se štiplavými sekyrkami, háky a štulci, ke kterým se hráči v první lize v souboji s velkými jmény uchylují nezřídka. "Je to tak, ale nevadí mi to, jsem na to zvyklý celou kariéru. Soupeři do mě jdou," usmál se žďárský rodák, který ovšem také ránu rád rozdá.

Ve Frýdku-Místku se celý zápas pošťuchoval s Milanem Mikulíkem a ve třetí třetině shodili oba matadoři za rozhodnutého stavu rukavice. "Ale rvačka bych tomu neříkal. Jel okolo, vrazil do mě a chtěl jsem si to vyříkat. Spíš to byla jen taková přetahovaná," vysvětloval Vampola.

Jágr přemluvil Vampolu, ale zranění ho nepouští na led

Od letní pohodičky neodtrhl Vampolu nikdo jiný než Jágr, přiměl ho opět se potit v posilovně a absolvovat náročnou přípravu. "Pojď, zahrajeme si zase spolu." Stejně jako na posledním zlatém MS v Německu, kde také zařazení Vampoly do formace k legendě odstartovalo skvělý obrat.

Jenže úspěšná spolupráce ožila pouze v letní přípravě, od té doby je šéf Kladna a vítěz dvou Stanley Cupů mimo hru kvůli problémům se zadními stehenními svaly. "Ani nad tím moc nepřemýšlím. Situace je taková, jaká je, a snažíme se odvádět maximum i takhle," řekl Vampola.

Smutek se dá ale vyčíst bývalému hráči Plzně či Liberce z očí, na Jágra se těšil. "To je jasné. Zpočátku jsem to řešil, ale teď už ne, ničemu bych tím nepomohl. Je to jeho věc, on musí sám vědět, kdy půjde. Já hraju s těmi hráči, ke kterým mě trenéři dají," konstatoval technický útočník.

Jágr trpělivě opakuje, že se vrátí, až bude připraven, ale otázkou je, zda taková situace ještě vůbec nastane. V únoru oslaví už 47. narozeniny. Pokud se rozhodne naskočit, alespoň nemusí honit starty po vteřinách jako v minulém ročníku. Protože v sezoně nehrál za jiný klub, klidně může letos za Kladno rovnou až v eventuální baráži.

Patnáct startů musí do té doby posbírat Tomáš Plekanec, jenž dosud střídá Rytíře s brněnskou Kometou, které dává přednost, ale od poloviny února se napevno přesune do Kladna. Není pochyb, že případný závěrečný boj o extraligu stihne. A nyní chtějí Rytíři do play off z co nejlepší pozice.

"Máme nějaký čas, abychom se nachystali, teď musíme začít pořádně pracovat. Zatím to není stoprocentní," okomentoval Vampola momentální třetí místo za Jihlavou a Vsetínem. Ze čtvrté příčky zkouší dotírat Motor, ale zbytek ligy už odděluje od silné čtyřky větší propast.

Kdo bude největším sokem Kladna v boji o baráž? "Vsetín hraje výborně celou sezonu a má úžasné fanoušky," poznamenal Vampola, který právě na Valašsku vkročil do světa velkého hokeje. "O návrat se porve Jihlava, Budějovice, ale i jiné týmy. Bude to hodně vyrovnané," doplnil.

Frýdek-Místek: Play off nebo šance u Ocelářů

Po dvou letech by si play off rádi zahráli také ve Frýdku-Místku, aktuálně však zůstávají desátí, a tedy pod čarou. "Šance na play off ale pořád je. Držíme se teď mezi týmy s nejlepší formou. Když chytíme pár zápasů, mohlo by se to povést," vyprávěl útočník Jan Rudovský.

Protože je kladenským rodákem, odchovancem a s Rytíři si zahrál ještě v extralize, přeje Rudovský mateřskému klubu návrat nahoru. "Pořád tam znám spoustu hráčů, znám kustody. Je zvláštní proti nim hrát," přiznal majitel více než 400 startů v první lize.

"Když je Petr Vampola na ledě, jsou na něm vidět obrovské zkušenosti. Držím palce, ať se to Kladnu potom s Plekym a snad i Jardou povede," podotkl Rudovský. Nicméně existuje určitá šance, že by mohl Kladno v play off s Frýdkem-Místkem potkat.

A pokud se mužstvu z moravsko-slezského pomezí nepodaří proniknout do vyřazovacích bojů, některým hráčům sezona neskončí. Do tréninku si je zařadí třinečtí Oceláři, aby měli vlastní zálohu na extraligové play off. Rudovský si takhle v minulé sezoně zahrál přímo finále proti Kometě.

"V play off se jednou prohraje a trenér prohází všechno. Šance zahrát si za Třinec je tak možná větší než v základní části," připustil Rudovský. První liga má před sebou poslední čtvrtinu, posledních šest týdnů. Pak už se boje o postup mezi elitu rozhoří naplno.