Kladno dnes vytáhne svůj triumf. Jágr poprvé v extraligové sezoně vyjede na led

Jágr se chystal načít 38. sezonu v profesionálním hokeji už na konci září v 10. kole. Po rozbruslení však nakonec kvůli nataženému svalu sledoval zápas proti Karlovým Varům jen v roli diváka. Dnes bude hrát ve čtvrtém útoku s Antonínem Melkou a Martinem Procházkou.
Olympijský šampion z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru se pokusí pomoci Kladnu prodloužit sérii čtyř zápasů s bodovým ziskem. Po třech výhrách svěřenci trenéra Davida Čermáka naposledy podlehli v Mladé Boleslavi 1:2 po samostatných nájezdech.
Po 14 kolech jsou Rytíři předposlední a ztrácejí bod na dvanáctou Mladou Boleslav. Vítkovice vyhrály uplynulé čtyři zápasy a patří jim čtvrté místo.