Lední hokej

Kladno dnes vytáhne svůj triumf. Jágr poprvé v extraligové sezoně vyjede na led

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Třiapadesátiletý Jaromír Jágr dnes poprvé v sezoně nastoupí za Kladno v hokejové extralize. Hrající legenda figuruje v sestavě na zápas s Vítkovicemi. Rytíři to uvedli na sociální síti X. Utkání 15. kola začne v 18:00.
Jaromír Jágr
Jaromír Jágr | Foto: Roman Mareš / Rytíři Kladno

Jágr se chystal načít 38. sezonu v profesionálním hokeji už na konci září v 10. kole. Po rozbruslení však nakonec kvůli nataženému svalu sledoval zápas proti Karlovým Varům jen v roli diváka. Dnes bude hrát ve čtvrtém útoku s Antonínem Melkou a Martinem Procházkou.

Olympijský šampion z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru se pokusí pomoci Kladnu prodloužit sérii čtyř zápasů s bodovým ziskem. Po třech výhrách svěřenci trenéra Davida Čermáka naposledy podlehli v Mladé Boleslavi 1:2 po samostatných nájezdech.

Po 14 kolech jsou Rytíři předposlední a ztrácejí bod na dvanáctou Mladou Boleslav. Vítkovice vyhrály uplynulé čtyři zápasy a patří jim čtvrté místo.

 
