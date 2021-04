Kladno a Jihlava doma na úvod semifinále první hokejové ligy uspěly

Hokejisté Kladna v boji o návrat do extraligy vstoupili úspěšně do semifinále play off první ligy s Porubou a zvítězili 5:3. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra sice dvakrát prohrával, ale v závěrečné třetině strhl nejlepší tým základní části vítězství na svou stranu. V domácím prostředí uspěla také Jihlava, která zdolala Vsetín 4:3 po samostatných nájezdech.

Kladno v první třetině nejdříve nevyužilo tři přesilové hry při trestech Lukáše Endála, Dušana Žovince a Jana Hudečka a samo v prvním oslabení inkasovalo. Faul Tomáš Gumana potrestal Hudeček, který si najel před gólmana Andreje Košarišťana na přihrávku Jakuba Tepera. Od času 26:02 hráli Rytíři dlouhých devět minut v oslabení. Odolali při pobytu Vševoloda Sorokina na trestné lavici a sedm sekund po jeho návratu Nicolas Hlava při signalizovaném trestu za krosček ještě helmou udeřil také do masky Žovince a dostal navíc trest na pět minut a do konce utkání. Kladno ale nejdříve dokázalo v oslabení vyrovnat, když Tomáš Plekanec po zaváhání Patrika Urbance na útočné modré čáře v přečíslení našel Ondřeje Machalu, který překonal Frederika Foltána. Za 43 sekund vrátil Ostravanům vedení po přihrávce Petra Stloukala zakončením do odkryté branky Fin Markus Korkiakoski. V 37. minutě zachytil vyhození Šimona Szathmáryho americký bek Zachary Frye a vyrovnal. Rytíři dovršili obrat v čase 49:17, kdy se po přihrávce Rostislava Marosze zpoza branky trefil Matyáš Filip. V 53. minutě si hosté srazili do branky nahození Marka Račuka. Při power play hostů upravil do prázdné branky Antonín Melka na 5:2. V závěru ještě zkorigoval výsledek zpoza branky o Košarišťanova záda Radim Toman. Jihlava, která hrála ještě ve středu a otočila sérii s Litoměřicemi z 1:3 na 4:3 na zápasy, do utkání se Vsetínem vstoupila lépe. V 6. minutě otevřel skóre Jakub Illéš, jehož bekhendový pokus prošel mezi betony Davida Gáby. V čase 11:13 byl vyloučen za faul kolenem na Adama Hořanského domácí útočník Tomáš Jiránek, ale Dukla se v dlouhém oslabení ubránila. Ještě v závěru úvodní třetiny však při trestu Matěje Zadražila Valaši vyrovnali. Po střele Davida Březiny se dostal před brankou k dorážce Sebastián Gorčík a bekhendem překonal Maxima Žukova. Ve 33. minutě otočil stav po rychlém protiútoku střelou z pravého kruhu Březina. V čase 45:45 využil již po devíti sekundách přesilovou hru při vyloučení Tomáš Harkabuse Roman Vlach a Vsetín vedl 3:1. Dukla ale dokázala odpovědět. V 52. minutě proměnil únik bekhendovým blafákem Tomáš Čachotský a za necelé tři minuty krátce po skončení přesilové hry smazal ztrátu Matěj Pekr. Obrat dovršil v sedmé sérii nájezdů Tomáš Havránek. Semifinále play off první hokejové ligy - 1. zápasy: Jihlava - Vsetín 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0) Branky: 6. Illéš, 52. Čachotský, 54. Pekr, rozhodující sam. nájezd T. Havránek - 19. Gorčík, 33. Březina, 46. Roman Vlach. Rozhodčí: Barek, Pilný - Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 10:8, navíc Jiránek 5 min. a do konce utkání, Strejček (oba Jihlava) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků. Kladno - Poruba 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) Branky: 32. O. Machala, 37. Frye, 50. M. Filip, 53. Račuk, 58. Melka - 18. Hudeček, 32. Korkiakoski, 59. R. Toman. Rozhodčí: R. Čech, Jaroš - Otáhal, Komínek. Vyloučení: 3:3, navíc Hlava (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Bez diváků