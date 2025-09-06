Lední hokej

Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Radek Vičík Radek Vičík
před 32 minutami
Kanadský brankář Ken Dryden zemřel po boji s rakovinou ve věku 78 let. Šestkrát vyhrál Stanley Cup a změnil způsob, jak se v NHL chytá.
Ken Dryden (1972)
Ken Dryden (1972) | Foto: ČTK / AP / Ron Riesterer

Ken Dryden byl zosobněním brankářské jistoty i klidu. Vstoupil do NHL nenápadně a hned ji přepsal. V ročníku 1970/71 odchytal v základní části jen šest zápasů, ale v play off se stal jedničkou Montrealu a dotáhl Canadiens ke Stanley Cupu.

Ještě před svou oficiální nováčkovskou sezonou získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. O rok později přidal Calder Trophy. Začátek dynastie byl na světě.

Sedmdesátá léta pak patřila Montrealu i Drydenovi. Canadiens s ním vyhráli šest Stanley Cupů. V sezonách 1976 až 1979 dokonce čtyři v řadě.

Dryden bránil branku s chladnou samozřejmostí, vysoký, vzpřímený, s legendární "pózou" o opřenou hůl. Jeho styl nebyl křiklavý. Byl neprostupný.

V éře, kdy se góly rodily snadněji než dnes, držel průměr 2,24 na zápas a vychytal 46 nul. Pětkrát si odnesl Vezinovou trofej pro nejlepšího gólmana.

Jeho kariéra měla i nečekané zlomy. Celou sezonu 1973/74 vynechal, aby dokončil práva. Pracoval u torontské právní firmy a vrátil se ještě silnější. V roce 1979 skončil na vrcholu ve věku 31 let.

Působil, jako by si svůj příběh řídil sám. Vždycky promyšleně. Vždycky s přesahem. Na mezinárodní scéně patřil k tvářím kanadského vítězství v Summit Series 1972. "Tu sérii mám v sobě pořád. S časem její odkaz ještě sílí," řekl po letech.

Na ledě byl hvězdou, mimo něj renesanční osobností. Napsal "The Game", jednu z nejvlivnějších hokejových knih vůbec. Hlásil se k zodpovědnosti sportu vůči společnosti.

Po kariéře byl televizním expertem, mimo jiné i u olympijského "Zázraku na ledě" v Lake Placid. Později se stal prezidentem celku NHL Toronto Maple Leafs a nakonec poslancem kanadského parlamentu. Zkušenost z kabiny přenesl do politiky bez patosu a s důrazem na věcnost.

Suchá čísla vyprávějí příběh dominance. V NHL nasbíral bilanci 258-57-74 a úspěšnost zákroků 92,2 %. Šestnáct sérií play off končil s 80 výhrami proti 32 porážkám.

Do Hokejové síně slávy vstoupil v roce 1983. Jeho devětadvacítka visí pod střechou montrealské haly Bell Centre jako připomínka časů, kdy Montreal vládl lize a Dryden se stal měřítkem klidu pro všechny, kdo přišli po něm.

Zprávu o úmrtí oznámili Canadiens. "Ken byl výjimečný sportovec a výjimečný člověk," uvedl majitel klubu Geoff Molson. "Od prvního dne měl na NHL i brankářskou pozici trvalý dopad," dodal komisionář Gary Bettman.

Slova oceňující zesnulou hvězdu dorazila z celého hokejového světa. Montreal truchlí. Kanada truchlí. A s nimi generace fanoušků, pro které byl Dryden jistotou uprostřed chaosu velkých zápasů.

 
Mohlo by vás zajímat

Český hokej v šoku: zemřel slávista a reprezentant Weitz, bylo mu pouhých dvacet let

Český hokej v šoku: zemřel slávista a reprezentant Weitz, bylo mu pouhých dvacet let

Sparta v Lize mistrů přetlačila Luleu. Rozhodující nájezd proměnil Chlapík

Sparta v Lize mistrů přetlačila Luleu. Rozhodující nájezd proměnil Chlapík

Skoro nulová šance, že se ještě vyplatí. Z opěvovaného Čecha je v NHL přítěž

Skoro nulová šance, že se ještě vyplatí. Z opěvovaného Čecha je v NHL přítěž

Jágr letěl z basketbalu do Švýcarska. A jeho Kladno v přípravě zaskočilo velkoklub

Jágr letěl z basketbalu do Švýcarska. A jeho Kladno v přípravě zaskočilo velkoklub
hokej sport NHL Obsah

Právě se děje

před 7 minutami

Gasly prodloužil smlouvu s týmem F1 Alpine až do konce sezony 2028

Pierre Gasly zůstane ve formuli 1 jezdcem týmu Alpine minimálně do konce sezony 2028. Francouzský pilot to oznámil během víkendu Velké ceny Itálie v Monze. Gasly přišel do stáje z AlphaTauri v roce…
Přečíst zprávu
před 32 minutami
Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje
Hokej

Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Kanadský brankář Ken Dryden zemřel po boji s rakovinou ve věku 78 let. Šestkrát vyhrál Stanley Cup a změnil způsob, jak se v NHL chytá.
před 55 minutami
Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"
11:06
Domácí

Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"

Ekonomický program hnutí ANO pro volby v roce 2025 nabízí snížení korporátní daně, zastavení růstu odvodů pro živnostníky nebo zvýšení důchodů.
před 1 hodinou
Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence
Literatura

Apple čelí žalobě kvůli využívání knih k trénování umělé inteligence

Spisovatelé tvrdí, že společnost Apple knihy bez povolení zkopírovala a neposkytla jim jako autorům žádnou kompenzaci.
před 1 hodinou
Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru
Zahraničí

Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru

Ruský generál Valerij Gerasimov je od listopadu 2012 náčelníkem generálního štábu ruské armády a prvním náměstkem ministra obrany.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní
Tenis

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Letos je to 50 let, co osmnáctiletá dívka z Řevnic sebrala odvahu, odjela do New Yorku na US Open a už se nevrátila.
před 1 hodinou
Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň
Domácí

Prahu zasáhl vydatný déšť. Jedna stanice krátce překročila první povodňový stupeň

Na některých místech Česka od pátečního večera vydatně pršelo, nejvíc v Praze, kde za posledních 24 hodin spadlo i přes 50 milimetrů srážek.
Další zprávy