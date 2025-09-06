Zemřel obr v brance. Dryden byl legendou Montrealu i kanadského hokeje

Ken Dryden byl zosobněním brankářské jistoty i klidu. Vstoupil do NHL nenápadně a hned ji přepsal. V ročníku 1970/71 odchytal v základní části jen šest zápasů, ale v play off se stal jedničkou Montrealu a dotáhl Canadiens ke Stanley Cupu.
Ještě před svou oficiální nováčkovskou sezonou získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. O rok později přidal Calder Trophy. Začátek dynastie byl na světě.
Sedmdesátá léta pak patřila Montrealu i Drydenovi. Canadiens s ním vyhráli šest Stanley Cupů. V sezonách 1976 až 1979 dokonce čtyři v řadě.
Dryden bránil branku s chladnou samozřejmostí, vysoký, vzpřímený, s legendární "pózou" o opřenou hůl. Jeho styl nebyl křiklavý. Byl neprostupný.
V éře, kdy se góly rodily snadněji než dnes, držel průměr 2,24 na zápas a vychytal 46 nul. Pětkrát si odnesl Vezinovou trofej pro nejlepšího gólmana.
Jeho kariéra měla i nečekané zlomy. Celou sezonu 1973/74 vynechal, aby dokončil práva. Pracoval u torontské právní firmy a vrátil se ještě silnější. V roce 1979 skončil na vrcholu ve věku 31 let.
Působil, jako by si svůj příběh řídil sám. Vždycky promyšleně. Vždycky s přesahem. Na mezinárodní scéně patřil k tvářím kanadského vítězství v Summit Series 1972. "Tu sérii mám v sobě pořád. S časem její odkaz ještě sílí," řekl po letech.
Na ledě byl hvězdou, mimo něj renesanční osobností. Napsal "The Game", jednu z nejvlivnějších hokejových knih vůbec. Hlásil se k zodpovědnosti sportu vůči společnosti.
Po kariéře byl televizním expertem, mimo jiné i u olympijského "Zázraku na ledě" v Lake Placid. Později se stal prezidentem celku NHL Toronto Maple Leafs a nakonec poslancem kanadského parlamentu. Zkušenost z kabiny přenesl do politiky bez patosu a s důrazem na věcnost.
Suchá čísla vyprávějí příběh dominance. V NHL nasbíral bilanci 258-57-74 a úspěšnost zákroků 92,2 %. Šestnáct sérií play off končil s 80 výhrami proti 32 porážkám.
Do Hokejové síně slávy vstoupil v roce 1983. Jeho devětadvacítka visí pod střechou montrealské haly Bell Centre jako připomínka časů, kdy Montreal vládl lize a Dryden se stal měřítkem klidu pro všechny, kdo přišli po něm.
Zprávu o úmrtí oznámili Canadiens. "Ken byl výjimečný sportovec a výjimečný člověk," uvedl majitel klubu Geoff Molson. "Od prvního dne měl na NHL i brankářskou pozici trvalý dopad," dodal komisionář Gary Bettman.
Slova oceňující zesnulou hvězdu dorazila z celého hokejového světa. Montreal truchlí. Kanada truchlí. A s nimi generace fanoušků, pro které byl Dryden jistotou uprostřed chaosu velkých zápasů.