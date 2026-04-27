Když se bučí i na Pastrňáka. Boston řeší totální kolaps, na střídačce bylo dusno

V dosud vyrovnané sérii play off hokejové NHL došlo k nečekanému zvratu. V utkání číslo čtyři se chtěl Boston na Buffalo opět dotáhnout, místo toho ale doma předvedl ryzí kolaps. A je krůček od vyřazení.
„Žalostný výkon Bruins. Myslím, že horší jsem za 20 let, co tenhle tým pokrývám, neviděl, ne v play off,“ hodnotil novinář Joe Haggerty nedělní prohru 1:6.
David Pastrňák a spol. po ní prohrávají 1:3 na zápasy a už si nemohou dovolit zaváhat.
Kolaps nejlépe ilustruje situace ze třetí třetiny. Hvězdný brankář Bostonu Jeremy Swayman odešel po šestém gólu při střídání za Joonase Korpisala rovnou do kabiny a ještě předtím stihl spoluhráče na střídačce řádně seřvat.
Trenér Bruins Marco Sturm s tím neměl problém. „Aspoň někdo ukázal zápal,“ prohlásil po výprasku. „Proto jsme ho v bráně nechali tak dlouho. Je to lídr, chce být v akci. On za ten výsledek nemůže.“
Na vině jsou hráči před Swaymanem. Neustále chybovali, přicházeli o puky, postrádali důraz.
Projevilo se to hlavně v katastrofální první třetině. Boston ji ztratil poměrem 0:4. Na střely na bránu prohrál 5:19, na střelecké pokusy celkem 14:34. Není divu, že domácí fanoušci v TD Garden bučeli.
Nepomohl ani oddechový čas za stavu 0:3. „Nedokážu vysvětlit, co se stalo. Nevím, opravdu ne,“ komentoval Sturm fiasko.
„Je mi trapně, všem nám by mělo být. Všichni jsme naštvaní,“ připojil.
Do čtvrtého zápasu přitom Boston papírovému favoritovi stačil. Na výhry sice ztrácel, ale celkem v sérii vedl 87 minut, zatímco Buffalo jen 19.
„Promarněná příležitost. Nepřijatelné,“ zlobil se po nedělní blamáži Pastrňák. „Očekáváme od sebe víc. Máme na víc. Takhle se hrát nedá. Odpolední zápas, první třetina je sakra důležitá. Tam se rozhoduje o výsledku. Je nepřípustné, že jako tým předvedeme tohle.“
Ani on se moc neukázal. Za víc než 19 minut na ledě nebodoval, vystřelil jedinkrát a byl u dvou inkasovaných branek. Diváci nakonec bučeli i přímo na něj, ve chvílích, kdy jim přišlo, že na Čechově hokejce umírají započaté akce.
Selhali ovšem i další lídři. Třeba Charlie McAvoy byl na ledě dokonce u čtyř obdržených gólů.
„Pokud se za to, co se právě stalo, nestydíme, tak nevím, co na to k..va říct,“ prohlásil hvězdný bek. „Nevím, jak bych to teď vysvětlil. Bylo to prostě trapné představení. Vybrali jsme si pro něj špatnou chvíli.“
„Ještě jsme ale nevypadli. To si musíme uvědomit. A musíme se rychle vzpamatovat,“ doplnit.
Páté utkání série hrají Bruins v noci na středu na ledě Buffala. Po překvapivém rozkladu před domácím publikem by se ale zřejmě musel stát zázrak, aby sérii otočili.
